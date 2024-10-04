Matcha’yı bir de böyle deneyin

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İlk şubesi Ekim 2020 tarihinde Bağdat Caddesi’nde açılan Poco Matcha, Nişantaşı’ndaki iki şubenin ardından dördüncü mekânını Bebek’te açtı. Yaratıcısı Enes Coşkun mekânı bir matcha barı olarak tarif ediyor. Poco Matcha’nın imza içeceği tabii ki matcha çayı. Japonların binlerce yıllık çay geleneğini İstanbul’un kalbine taşıyan mekân, matcha’yı kendine özgü tariflerle hazırlıyor. İçeceklerde matcha’yla birlikte doğal aromalar kullanılıyor. Enes Coşkun yeni tatların peşinde olduklarını, matcha’yı modernize ederken meyvelerden faydalandıklarını söylüyor. Çünkü matcha’nın acımsı tadı Japonya’da bile gençler tarafından çok tercih edilmemesine sebep olabiliyormuş. Menüde birçok soğuk hazırlanan matcha var; çilekli matcha latte, vanilyalı matcha latte ve çilekli matcha limonata en çok tercih edilenler. Bu lezzetler sipariş geldiği anda hazırlanıyor.

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Matcha son yıllarda sosyal medyada çok popüler. Mekân özellikle 20-25 yaş aralığındaki müşterilerin favorisi. Ama ‘al-götür’ servisiyle her yaştan müşterileri de olmuş. İçeceklerin fiyatları 150-240 lira arasında.

Bağdat Caddesi’ndeki şubeleri 9.00-01.30 saatleri arasında hizmet veriyor. İçeriye adımınızı atar atmaz mekânın ferah ve minimalist atmosferi hemen dikkat çekiyor.



Sade detaylar, yeşilin huzur veren tonlarıyla buluşuyor. Nişantaşı şubesi 8.00-22.00, Nişantaşı Concept şubesi 8.00-00.00, yeni açılan Bebek şubesiyse 7.00-01.00 arasında açık.



Bebek Mah. Manolya Sok. 8/B Beşiktaş (0538) 777 9518

NEDİR BU MATCHA?

Matcha geleneksel Japon çay törenlerinde kullanılan, tüm çay yapraklarının ince bir toz haline getirilmesiyle elde edilen, bir yeşil çay. Antioksidan kaynağı olan olan matcha metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakıyor, dinçlik veriyor. Detoks etkisiyle de biliniyor. Tabii danışarak ve dozunda kullanılırsa...