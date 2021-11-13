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MantarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l alÄ±rdÄ±nÄ±z?

#Mantar#Tarif#Trüf MantarÄ±
MantarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l alÄ±rdÄ±nÄ±z

Porçini, imparator veya kültür mantarlarÄ±nÄ± çiÄŸ olarak yiyebilir, salatalarÄ±nÄ±za katabilirsiniz. PiÅŸmiÅŸ isterseniz biraz sarÄ±msak, yaÄŸ ve tuz, mantarlarÄ±n lezzetini öne çÄ±karmak için yeterli! Ama piÅŸirmeye zeytinyaÄŸÄ±yla baÅŸlamanÄ±zÄ±, servis yapmadan hemen önce tavaya küçük bir parça tereyaÄŸÄ± eklemenizi öneririm. MantarlarÄ±n istisnai bir rolü var: LayÄ±kÄ±yla piÅŸirildiÄŸinde çok az ilaveye ihtiyaç duyarlar!

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Mantar Ä°talyaâ€™da Ã§oÄŸu yemekte kullanÄ±lÄ±yor. Makarnadan omletlere, soslardan rostolara, salatalardan balÄ±ÄŸa hemen tÃ¼m tarif kategorilerinde rastlamak mÃ¼mkÃ¼n. Sonbahar aylarÄ±nÄ±n hazinelerinden olan bu sebzenin pek Ã§ok Ã§eÅŸidi TÃ¼rkiyeâ€™de bol miktarda yetiÅŸiyor.

Bana sorarsanÄ±z, mutfakta mantarlarÄ±n istisnai bir rolÃ¼ var: LayÄ±kÄ±yla piÅŸirildiÄŸinde Ã§ok az ilaveye ihtiyaÃ§ duyarlar. Bir tavaya yeteri kadar sarÄ±msak, yaÄŸ ve tuz koymanÄ±z mantarlarÄ±n lezzetini Ã¶ne Ã§Ä±karmak iÃ§in yeterlidir mesela. Ama bu lezzet iÃ§in mantarlarÄ± yÄ±kamamanÄ±z,Â  sÃ¼nger veya nemli bir bezle ovalayarak temizlemeniz gerekiyor. MantarlarÄ± yÄ±kadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde gÃ¼zelce kahverengileÅŸmiÅŸ bir sote elde etmek yerine haÅŸlanmÄ±ÅŸ mantar dokusu elde edersiniz.

MantarlarÄ± sotelerken tavanÄ±zÄ±n iyice Ä±sÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin olun. BÃ¶ylece tadÄ±nÄ±, kokusunu ve rengini korumuÅŸ olursunuz ve sularÄ± da iÃ§ine hapsolur. PiÅŸirmeye zeytinyaÄŸÄ±yla baÅŸlayÄ±n, servis yapmadan hemen Ã¶nce tavaya kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§a tereyaÄŸÄ± ekleyin.

KÃ¼ltÃ¼r mantarÄ±, porÃ§ini mantarÄ± ve imparator mantarÄ±, birkaÃ§ dilim tÄ±raÅŸlanmÄ±ÅŸ parmesan peyniriyle birlikte salatalarda piÅŸmemiÅŸ olarak da yenebilen ender tÃ¼rlerden... Yine tÄ±raÅŸlanmÄ±ÅŸ siyah ve beyaz trÃ¼f mantarÄ± da aynÄ± ÅŸekilde Ã§iÄŸ olarak tÃ¼ketilebilir. BazÄ± tÃ¼rlerse piÅŸirince rahatÃ§a yenebilir ama Ã§iÄŸ halleri zehirli olabilir. Zehirli olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z tÃ¼rlere ait en ufak bir ÅŸÃ¼pheniz oluÅŸursa yemeyin! MantarÄ± kendiniz topluyorsanÄ±z Ã§ok dikkatli olmalÄ±, tÃ¼rlerini iyice Ã¶ÄŸrenmeli ya da iÅŸin uzmanlarÄ±ndan yardÄ±m almalÄ±sÄ±nÄ±z.

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PorÃ§ini, kÃ¼ltÃ¼r, kestane, siyah trÃ¼f mantarÄ±... GÃ¶nÃ¼l rahatlÄ±ÄŸÄ±yla yiyebildiÄŸimiz bu mantar tÃ¼rleriyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±m tariflerimi denemenizi Ã¶neriyorum.

EKÅžÄ° MAYA EKMEK ÃœZERÄ°NDE KARIÅžIK MANTAR SOTE (TRÄ°FOLATÄ°)

MantarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l alÄ±rdÄ±nÄ±z

NE LAZIM?

* 100 gr taze porÃ§ini mantarÄ±

* 100 gr kestane mantarÄ±

* 100 gr kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ±

* 400 gr ekÅŸi maya ekmek

* 1 gr taze biberiye (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 10 gr kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ taze sarÄ±msak

* 100 gr tereyaÄŸÄ± (tuzsuz)

* 30 gr doÄŸranmÄ±ÅŸ maydanoz

* Tuz ve karabiber

NASIL YAPARIM?

* TÃ¼m mantarlarÄ± ince ince doÄŸrayÄ±n, tuz ve karabiberle tatlandÄ±rÄ±n.

* GeniÅŸ bir tavaya zeytinyaÄŸÄ±nÄ± koyup yaÄŸÄ± kÄ±zdÄ±rÄ±n. MantarlarÄ± da ekleyin, tavaya bakan yÃ¼zeyleri altÄ±n sarÄ±sÄ± olana kadar bekletin.

* Daha sonra mantarlarÄ± ters Ã§evirin, tereyaÄŸÄ±yla birlikte kalan tÃ¼m diÄŸer malzemeleri de ekleyip karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

* EkÅŸi maya ekmek dilimlerini kÄ±zartÄ±n, Ã¼zerlerine bolca mantar sote karÄ±ÅŸÄ±mdan koyup servis yapÄ±n.

GRAVYERLÄ° PEYNÄ°R FONDÃœ EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE KIZARMIÅž PORÃ‡Ä°NÄ° MANTARI

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MantarÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l alÄ±rdÄ±nÄ±z

NE LAZIM?

* 400 gr porÃ§ini mantarÄ±

* 3 yumurta

* 100 gr un

* 400 gr grissini

* 200 gr gravyer peyniri

* 200 gr kremaÂ

* 1 gr taze biberiye (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 10 gr kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ taze sarÄ±msakÂ

* 1 lt ayÃ§iÃ§eÄŸiyaÄŸÄ±

* Tuz ve karabiber

NASIL YAPARIM?

* MantarlarÄ± yarÄ±m santim kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda dilimleyin, tuz ve taze Ã§ekilmiÅŸ karabiberle tatlandÄ±rÄ±n.

* Grissiniâ€™leri robotta Ã§ekin, sarÄ±msak ve biberiye ekleyerek tatlandÄ±rÄ±n.Â 

* Mantar dilimlerini sÄ±rasÄ±yla Ã¶nce un, sonra Ã§Ä±rpÄ±lmÄ±ÅŸ yumurta ve grissini ununa batÄ±rÄ±n, kÄ±zgÄ±n yaÄŸda kÄ±zartÄ±n.

* KÃ¼Ã§Ã¼k bir sos tenceresine gravyer peyniri ve kremayÄ± koyun, Ä±sÄ±tÄ±n. Peynir eriyince ateÅŸten alÄ±n ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.Â  KÄ±zarmÄ±ÅŸ mantarlarla birlikteÂ  servis yapÄ±n.

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SÄ°YAH TRÃœF MANTARLI PATATES BLÄ°NÄ°

NE LAZIM?

* 100 gr kestane mantarÄ±

* 100 gr kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ±Â

* 10 gr tÄ±raÅŸlanmÄ±ÅŸ siyah trÃ¼f mantarÄ±

* 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

* 300 gr patates pÃ¼resi

* 2 yumurta

* 100 gr unÂ

* 50 gr krema

* FÃ¼me somon dilimleri

* 1 gr taze biberiye (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 10 gr sarÄ±msak (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* 30 gr maydanoz (doÄŸranmÄ±ÅŸ)

* Tuz, karabiber Â Â 

NASIL YAPARIM?

* Ä°nce ince doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mantarlarÄ± 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±, tuz ve taze Ã§ekilmiÅŸ karabiberle tatlandÄ±rÄ±n.

* BaÅŸka bir kÃ¢sede patates pÃ¼resi, yumurta, krema, biberiye, maydanoz ve sarÄ±msaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

* TavayÄ± Ä±sÄ±tÄ±n, kalan zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ekleyin. YaÄŸ Ä±sÄ±nÄ±nca patatesli karÄ±ÅŸÄ±mdan 1 Ã§orba kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar alÄ±p tavaya dÃ¶kÃ¼n. Bir yÃ¼zÃ¼ piÅŸince ters Ã§evirin, Ã¼zerine fÃ¼me somon dilimi koyun ve diÄŸer yÃ¼zÃ¼nÃ¼ de piÅŸirin.

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* PiÅŸen bliniâ€™yi servis tabaÄŸÄ±na alÄ±n, Ã¼zerine mantar salatasÄ± koyarak servis edin.

FABÄ°O BRAMBÄ°LLA KÄ°MDÄ°R?

Ä°talyaâ€™da pek Ã§ok beÅŸ yÄ±ldÄ±zlÄ± otelde Ã§alÄ±ÅŸan, uzun yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiyeâ€™de yaÅŸayan Ä°talyan ÅŸef Fabio Brambilla, ÅŸimdilerde Mandarin otellerin mutfak operasyonlarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

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