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MantarÄ±n 4 hali!

#Mantar#Gastronomi#Yemek Tarifleri
MantarÄ±n 4 hali

Proteini yüksek, kalorisi düÅŸük.... Marine edilmesi ve Ä±zgarada piÅŸirilmesi onu tek baÅŸÄ±na lezzetli bir ana öÄŸüne dönüÅŸtürmeye yetiyor. MantarÄ± kimi zaman sebze sularÄ±na dahil ediyorum, kimi zaman da kurutup baharat karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±ma ekliyorum. Mevsimindeyken birçok çeÅŸidini alÄ±yor, yÄ±lÄ±n diÄŸer dönemlerinde kullanmak üzere kavanozlarda hazÄ±r tutuyorum. Ä°stiridye, kestane, kanlÄ±ca mantarÄ±, sarÄ±kÄ±z, porçini ve daha niceleri... Ülkemizde yetiÅŸen mantarlar çok çeÅŸitli, onlarla bazen aslÄ±nÄ± aratmayacak bir kokoreç yapÄ±yorum, bazen de cevizli sürmelik ezme...

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KOKOREÃ‡

(2 kiÅŸilik)

MantarÄ±n 4 hali

NE LAZIM?

- 500 gr istiridye mantarÄ±

- 1 soÄŸan

- 1 domates

- 3 yeÅŸil biber

- 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

- 2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik

- Kimyon, pul biber

- 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± 7 tÃ¼rlÃ¼ baharat karÄ±ÅŸÄ±mÄ± (opsiyonel)

NASIL YAPARIM?

- MantarlarÄ± ve diÄŸer sebzeleri kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼pler ÅŸeklinde doÄŸrayÄ±n. KalÄ±n tabanlÄ± bir tavaya yaÄŸÄ± ve soÄŸanlarÄ± alÄ±n, yumuÅŸamaya baÅŸlayÄ±nca biberleri katÄ±p kavurmaya devam edin.

- Domatesleri ve baharat Ã§eÅŸitlerini de ekledikten sonra domatesleri suyunu bÄ±rakÄ±p Ã§ekene kadar yaklaÅŸÄ±k 10 dakika piÅŸirin. SonrasÄ±nda bu sosu bir kaba alÄ±n. AynÄ± tavaya yaÄŸ eklemeden ve tava hÃ¢lÃ¢ sÄ±cakken mantarlarÄ± koyun.

- Orta-yÃ¼ksek ateÅŸte mantarlarÄ± suyunu bÄ±rakmadan kÃ¼Ã§Ã¼lene kadar 10 dakika piÅŸirin. Mantarlar suyunu bÄ±rakÄ±rsa bu suyu Ã§ekene kadar orta ateÅŸe alarak piÅŸirebilirsiniz.

- Daha sonra mantarlarÄ±n iÃ§ine kenara ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sosu ekleyip biraz daha yaÄŸ ve kekik ilave ederek 10 dakika piÅŸirin. Vegan kokorecinizi sÄ±cak servis edin.

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DOLMA

(3 kiÅŸilik)

MantarÄ±n 4 hali

NE LAZIM?

- 500 gr iri kÃ¼ltÃ¼r veya kestane mantarÄ±

Vegan parmesan iÃ§in;

- 50 gr Ã§iÄŸ kajuÂ 

- 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± besin mayasÄ±Â 

- 1/2 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sarÄ±msak tozu

- 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

HarcÄ± iÃ§in;

- 50 gr tofuÂ- 1/3 soÄŸan

- 1 adet renkli biber

- 1 diÅŸ sarÄ±msak

- 1/2 demet maydanoz

- 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

- 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pulbiber, 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber ve 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

NASIL YAPARIM?

- MantarlarÄ± temizleyip saplarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n.

- Bir tavada kÄ±zdÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n iÃ§ine Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼pler halinde doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸanÄ± ve rendelenmiÅŸ sarÄ±msaÄŸÄ± atÄ±n; soÄŸanlar pembeleÅŸmeden yine kÃ¼p kÃ¼p doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z renkli biberi ekleyin.

- Baharat Ã§eÅŸitlerini de ilave edip 3-4 dakika kavurduktan sonra elinizle ufaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tofularÄ± ekleyin, kavurmaya devam edin. 10 dakika sonra ocaktan alÄ±n, soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n.

- HarcÄ±nÄ±z soÄŸurken vegan parmesan hazÄ±rlamak iÃ§in gerekli tÃ¼m malzemeleri blenderâ€™a atÄ±n, en yÃ¼ksek hÄ±zda 1 dakika Ã§ekin.Â- HarcÄ±nÄ±z Ä±lÄ±maya baÅŸlayÄ±nca hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mantarlarÄ± yaÄŸlÄ± kÃ¢ÄŸÄ±t serilmiÅŸ bir fÄ±rÄ±n tepsisine alÄ±n, iÃ§lerini 1-1.5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kadar harÃ§la doldurun.

- Ãœzerlerine toz vegan parmesan serperek Ã¶nceden Ä±sÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z 180 derece fÄ±rÄ±nda 12 dakika piÅŸirin.

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KEBAP

(3 kiÅŸilik)

MantarÄ±n 4 hali

NE LAZIM?

- 200 gr kestane mantarÄ± (saplÄ±)

- 200 gr kÃ¼ltÃ¼r mantarÄ± (saplÄ±)

- 6 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

- 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± soya sosu

- 3 diÅŸ sarÄ±msak

- 1 tutam ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ maydanoz

- 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kekik

- 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± pul biber

- 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± taze Ã§ekilmiÅŸ karabiber

NASIL YAPARIM?

- MantarlarÄ± saplarÄ±nÄ± kÄ±rmadan Ä±slak bir bez yardÄ±mÄ±yla gÃ¼zelce temizledikten sonra marinasyonu hazÄ±rlamaya baÅŸlayÄ±n. Mantar, sarÄ±msak ve maydanoz hariÃ§ tÃ¼m malzemeleri bir kÃ¢seye alÄ±n, karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

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- RendelenmiÅŸ sarÄ±msak ve maydanozu da ekleyip bir dakika daha karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n ve mantarlarÄ± iÃ§ine atÄ±p, buzdolabÄ±nda 2-3 saat dinlenmeye bÄ±rakÄ±n.

- BuzdolabÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±nca oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na gelmesi iÃ§in 15 dakika bekleyin. MantarlarÄ± karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±karÄ±p ÅŸiÅŸlere dizmeye baÅŸlayÄ±n. ÅžiÅŸlerin Ã¼zerine en son bir fÄ±rÃ§ayla karÄ±ÅŸÄ±mÄ±n kalanÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼n, Ä±zgarada Ã¶nÃ¼nÃ¼ ve arkasÄ±nÄ± 7â€™ÅŸer dakika boyunca piÅŸirin.

EZME

(4 kiÅŸilik)

MantarÄ±n 4 hali

NE LAZIM?

- 400 gr karÄ±ÅŸÄ±k mantar

- 3 arpacÄ±k soÄŸanÄ±

- 130 gr kavrulmuÅŸ ceviz

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- 5 diÅŸ sarÄ±msak

- 1 dal biberiye yapraÄŸÄ±

- 3-4 dal maydanoz yapraÄŸÄ±

- 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

- 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± taze Ã§ekilmiÅŸ karabiber

NASIL YAPARIM?

- Ã‡ok minik doÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z soÄŸan ve sarÄ±msaklarÄ± yaÄŸda 3-4 dakika Ã§evirin.

- SoÄŸan ve sarÄ±msaklarÄ±n Ã¼zerine biberiye, maydanoz ve karabiberi katÄ±n.

- Ä°kiye bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z mantarlarÄ± da bu tavaya alÄ±n, orta ateÅŸte 10 dakika boyunca ara ara karÄ±ÅŸtÄ±rarak piÅŸirin.

- KarÄ±ÅŸÄ±mÄ± bir blenderâ€™a alÄ±p cevizleri ekleyin. 2 dakika Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼k, sonra yÃ¼ksek devirde macun kÄ±vamÄ±na gelene kadar Ã§ekin.

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- Bir cam kavanoza alÄ±p aÄŸzÄ± aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde soÄŸumaya bÄ±rakÄ±n. Tamamen soÄŸuduktan sonra buzdolabÄ±na alÄ±n.

BÄ°R Ã–NERÄ°

Bu ezmenin Ã¼zerine siyah zeytin dilimleri yerleÅŸtirip bruschetta hazÄ±rlayabilir, sandviÃ§lerde ya da kahvaltÄ±larda ekmeÄŸin Ã¼stÃ¼ne sÃ¼rmelik olarak kullanabilirsiniz.

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#Mantar#Gastronomi#Yemek Tarifleri

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