Lavaşı yumuşacık, eti bol olsun...

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1) CÖMERT BİR PORSİYON

Denizhan 2 Tantuni, Mersin



Ebru Erke “Yağla iyice tatlandırılan lavaşa cömert porsiyonda et, domates ve maydanoz konuyor. Mersin’deki favorim” diyor. Ali Dövenci’ye göre lezzeti yıllardır aynı (45 lira). (0324) 358 83 36

2) EN MEŞHURLARINDAN

Memoş Tantuni, Mersin

Ebru Erke “Tantunide simgeleşmiş adreslerden. İstanbul’da da şubesi var. Aslına uygun; haşlandıktan sonra kızgın sacda, yağ ve toz biberle birlikte çevriliyor” diyor. Teoman Hünal Mersin’deki favorilerinden olduğunu söylüyor.

(0324) 522 26 29

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3) MERSİN’DEN GELİYOR

Mersin Yaprak Tantuni, İstanbul

Mersin çıkışlı marka artık İstanbul’da. Beykent, Bahçeşehir, Yenibosna, Maslak ve Fulya’da şubeleri var. Mersinli şef Murat Deniz Temel’in önerdiği işletmede tantuni bifteklik dana etinden yapılıyor. Limon, turp, biber ve yeşillikler Mersin’den geliyor. Dürüm de yarım ekmek de 70 lira. (0212) 873 77 45

4) TEZGÂHTAN DÜKKÂNA...

Beşaltı Kirvem Tantuni&Künefe, İstanbul

Karaköy’de... Koray Günyaşar “10 yıldır ülkenin en iyi tantunilerinden birini yapıyor. Mersinli dostlar çocukluğundaki tadı burada bulduklarını söylüyorlar” diyor. Salih S. Sevinç de “Aile işletmesi. Tezgâhtan yıllar içerisinde dükkâna dönüştürdüler” diye ekliyor. Dürümü 55 lira. (0532) 265 03 72

5) SÜTLÜ SOMUN EKMEKLE

Borsa Tantuni, Mersin

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Ali Dövenci “Tantunileri sütlü somun ekmek (52 lira) veya tam buğdaylı lavaşa (46 lira) hazırlıyorlar. Dürümü dilimleyip yoğurtla ya da Antep fıstığıyla tabakta da servis ediyorlar” diyor. Tereyağında kavurup kimyonla tatlandırdıkları nohut dürümleri de (45 lira) var. Teoman Hünal öneriyor.

(0324) 327 77 78

6) TARÇIN, KARANFİL TATLARI

Abidin Tantuni, Mersin



Murat Deniz Temel “Pamukyağı kullanıyorlar. Kırmızı biber pamukyağıyla ısınınca tarçın, karanfil gibi karakterde bir tat ortaya çıkıyor” diyor. Salih S. Sevinç “Yumuşacık lavaşta ve bol etli” diye ekliyor. Dürümün fiyatı 40 lira. (0324) 326 04 40

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7) SACI HAFİF ISLATIYOR

Meşhur Tantunici Mesut Usta, İstanbul

Murat Deniz Temel “Et sotelenirken sac hafif suyla ıslatılmalı. Çıkan buharla lavaş nemlenip ete öyle sarılmalı. Et jülyen kesimden biraz daha kalın olmalı. İstanbul’da bu kriterlere en yakın mekân” diyor. Dürümü

75 lira. (0212) 489 16 17

8) YAĞI AYARINDA

Tantunici ve Kumrucu Ali Usta, İzmir

Berat Çokal “İzmir’de gece yemeğinin sadece kumru, midye, söğüş ve kokoreçten ibaret olmadığını gösteriyorlar. Etleri tam kıvamında, hafif sulu pişmiş, yağı ayarında. Yumuşacık” diyor. Dürüm de yarım ekmek de 40 lira. (0232) 422 72 35

9) TARZI FARKLI

Memetcan Tantuni, Mersin

Ali Dövenci “Etin kesim tarzı farklıdır; ekmeğinin dışı kıtır, içi yumuşacıktır” diyor. Susamlı yarım ekmeğin içine bolca sostan gezdiriliyor. Hafif irice jülyen kesilmiş et, sumaklı soğan, domates ve taze naneyle servis ediliyor. Somun ekmek arası 52, lavaş dürüm 50 lira. (0553) 088 33 58

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10) BOL MALZEMELİ

Hoora Tantuni, İstanbul

Bakırköy’de... Salih S. Sevinç “Malzemeden çalmayan ve her gittiğimde dişe dokunan etiyle keyif aldığım bir yer” diyor. Tabakta yoğurtlu (78 lira) seçenekleri de var. Bol malzemeli ekmek arasıysa 64 lira. (0212) 843 15 73