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Bu hafta Instagram hesabımızdan (hurriyetlezzetlihayat) “Sahilde karnınız acıktığında tercihiniz lahmacun mu, gözleme mi olur” diye sorduk. Okurlarımızın yüzde 55’i lahmacunu seçti. Biz de şu ayrıntıları istedik: “Tatil beldelerinde lahmacununu beğendiğiniz işletmeler hangileri? Acılı mı yoksa acısız mı tercih edersiniz? İçine soğan ve maydanoz koyup limon da sıkar mısınız? Bodrum’daki lahmacun fiyatlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Patatesli, ıspanaklı, otlu-peynirli, kıymalı, peynirli... Gözlemeyi nasıl tercih edersiniz? Tatil beldelerinde gözlemesini sevdiğini yerler hangileri? Yanına ayran mı daha çok yakışıyor yoksa limonata mı?” İşte gelen yorumlardan bazıları...

@ayenkmu: “Sahilde ikisini de ayranla birlikte tercih ederim. Lahmacunun içine soğan ve domates koyarım. Gözlemede kıymalı, patatesli ve kaşarlı favorilerim... El açması olunca çok daha iyi oluyor. Lahmacun ve gözleme fiyatlarının sadece Bodrum’da değil, genel olarak tatil beldelerinde çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Siparişin hızlı gelmesinden ve bu yemeklerin doyurucu olmasından ötürü tercih etsem de hiçbirini verdiğimiz ücrete değecek kadar kaliteli bulmuyorum.”

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@selmaozdogan: “Lahmacunu çok seviyorum. Acılı olacak, içine soğan ve maydanoz koyacağım. Ama sahilde kokusu rahatsız eder diye tercihim genelde patatesli gözleme olur.”

@izcigunizi: “Sahilde ikisinden birini tercih edeceksem o hakkımı gözlemeden yana kullanırım. Patates-kaşarlı gözleme favorim. Yanına da buz gibi bir limonata, mümkünse ev yapımı...”

@hatininmutfagi: “İkisinin de yeri ayrı. Gözleme çok severim, özellikle el açması olursa. Dışarıda lahmacun mutlaka bilinir yerlerde yenmeli yoksa ne eti yediğinizi anlamayabilirsiniz...”

@arzugi: “Kesinlikle birinci öncelik eti bol ve acılı bir lahmacun...Yanında ayranla... İçinde yeşillik, soğan olmalı, az limon sıkıp yemeyi severim. Pandemi döneminde evde kendim yapıyordum, yiyenler bayılıyordu.”

@zilliko: “Lahmacunu seçtim. Acısız ve sumakla ama içine bir şey koymadan yemeyi tercih ederim. Tatil beldelerinden isim veremem ama Sahan ve Kadıköy Çarşı’daki Halil vazgeçemediğim lezzet durakları.”

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PÜF NOKTALARI

Brunette Patisserie’nin şefi Nur Aktı’dan...

LAHMACUN

◊ Kıymanız yağlı olsun. Harca ince kıyılmış maydanoz, iyi bir salça ve rendeleyip fazla suyunu sıktığınız soğan da ekleyin. Domates, kırmızı ve yeşil biberi de incecik kıyıp katabilirsiniz.

◊ Harcına pul biber, isot, kimyon ve karabiber de katıyorum.

◊ Harcı elle yoğurup 1 gece dolapta dinlendirirseniz lezzetler iyice birbirine geçecektir.

◊ Lahmacun hamuru hafif yumuşaktır, ele yapışır. Yoğurup yarım saat dinlendirin. 1 su bardağı su, 2,5 su bardağı un ve yarım tatlı kaşığı tuzla hazırlayabilirsiniz.

◊ Patatesli harca yemeklik doğranmış ve kavrulmuş soğanla salça da katın. Patatesleri soğan, ıspanak veya eldeki otlarla birleştirmek de bir seçenek. Kaşar peyniri rendeleyince harika oluyor, ebegümeci de yakışıyor.

◊ Yarım kilo un, 1 paket instant maya, 1-1,5 tatlı kaşığı tuz ve 250 ml suyla hamurunu kendiniz yapabilirsiniz.