Kuzguncuk’ta tatlı Fransız esintisi

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Fransız şef Cedric Grolet meyve formundaki pastalarıyla tüm dünyada büyük ilgi görüyor. Klasik Fransız pastacılığını modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Grolet, tat ve görselliği ustalıkla buluşturuyor. Paris, Londra ve Dubai’deki pastanelerinde uzun kuyruklar oluşurken sosyal medyada tatlıları viral oluyor. Cedric Grolet pastacılığı sanata dönüştüren ismiyle gastronomi dünyasında

fark yaratıyor. Kuzguncuk’taki ‘Cim’s Cream&Puff’ın sahibi ve pasta şefi Ercan Cim de Grolet’nin sanatından etkilenenlerden.

‘Dört kere battım’

Kuzguncuk, İcadiye Caddesi’nden yukarı doğru yürürken sol yanınızda, vitrininde rengârenk pastalar sergileyen 14 metrekarelik ufacık bir dükkân, Cim’s Cream& Puff hemen gözünüze çarpıyor. Yağmurlu ve kapalı bir hafta içi öğlen vakti olmasına rağmen önünde bekleyenler var. İçeri adım attığımda ilk dikkatimi çeken şey Belçika çikolatasının nefis kokusu oluyor. Henüz pastaların tadına bile bakmadan Ercan Bey’le sohbete başlıyoruz. Şanlıurfalı pasta şefi Ercan Cim hikâyesini anlatırken dükkânın kapısı sık sık açılıyor ve içeri girenler “Burası sosyal medyada gördüğümüz yer mi” diye soruyor. Aslında Ercan Bey’in hikâyesi, sosyal medyada göründüğü kadar renkli başlamamış; başlarda şansı pek yaver gitmemiş. Gülümseyerek anlatıyor: “Hikâyem farklı. Çünkü dört kere battım, bu benim beşinci işim. Bir Urfalının genellikle yapabileceği işler bellidir; kebapçı, ciğerci… Hepsini denedim ve hepsinde battım. Sonra pastacılığa merak saldım, yurtdışındaki örnekleri araştırdım, özellikle Fransa’daki pastaneleri inceledim. Küçük, butik bir dükkânım olsun, üretimi de bizzat ben yapayım istedim. Ama pastacılıkla ilgili hiç bilgim yoktu. Bu işin mutfağından gelen ustalarla tanıştım. Onlardan biriyle çalışma fırsatı buldum.”

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Kendi pastalarını yapmaya başlayan Ercan Cim, sosyal medyada ‘Kuzguncuk’un Cedric Grolet’si’ olarak tanıtılsa da kendi pastaları için aynı tanımı kullanmıyor: “Bunlar aslında ‘French art’ pastalar. Cedric Grolet benzer tarzda pastalar yaptığı için ‘Cedric Grolet pastası’ olarak anılıyor ama bu doğru değil. Bunlar, Fransız pastacılığında bilinen, çok katmanlı ve üst üste işlenebilir tatlılar. En büyük özellikleri tamamen elde ve tek tek özenle hazırlanıyor olmaları. Ayrıca bu pastalarda un kullanılmıyor ve şeker minimum düzeyde tutuluyor.”

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Ercan Bey, Cim’s Cream&Puff’ın ilk şubesini 9,5 yıl önce Kavacık’ta, ikinci şubesiniyse 2 yıl önce Kuzguncuk’ta açmış. Dükkânı açtıktan sonra bir ay geçmişken bu küçük dükkân bir anda sosyal medyada fenomen haline gelmiş.

Mekân her gün 10.00’dan 22.00’ye kadar açık. Pastaların tezgâha gelmesi 15.00’i buluyor.

Pastaların içindeki malzemeler, mascarpone peyniri, kruvasan yapımında da kullanılan Fransız flasher tereyağı, tatlıya karakterini veren meyvenin kendisi (yabanmersini, şeftali, fıstık), kakaoyağı ve Belçika çikolatası. En çok tercih edilen tatlar blueberry ve fıstık şeklinde olanlar.

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Bir çikolata tutkunu olarak önce dışı çikolata kaplı fıstıklı pastayı deniyorum. İçinde fıstık ezmesi olarak fıstık praliné (praliné de pistache) kullanılmış ve gerçekten ününü hak ediyor. Ardından blueberry pastayı deniyorum; hafif ekşi tadıyla, meyveli ve ferah tatlıları sevenler için ideal. Pastaların fiyatı 400 lira. Ancak haberiniz olsun, talep o kadar yüksek ki, birçok müşteri eli boş dönüyor. Görünen o ki,

Cim’s Cream&Puff, Kuzguncuk’un en çok konuşulan tatlı durağı olmaya bir süre daha devam edecek.

‘Turistler de gelmeye başladı’

“Burası neden bu kadar ilgi görüyor” diye sorduğumda Ercan Cim şu yanıtı veriyor: “Başlangıçta macaron, San Sebastian, brownie gibi klasik ürünler yaparken farklı bir şey denemek istedik ve bir Ar-Ge süreci başlattık. Yüzde 40 daha az şeker, saf tereyağı ve Belçika çikolatası kullanarak yeni pastalar geliştirdik. Sonra müşteriler, turistler gelmeye başlayıp talep arttıkça üretimi arttırdık ve kısa sürede günlük 200 pastaya ulaştık. Kuzguncuk’tan bir hanımın küçük bir sosyal medya hesabında paylaşımıyla işler hızlandı; 6 milyon izlenen videosunun ardından, influencer’lar da paylaşmaya başladı. Sonra şehir dışından gelenlerle dükkânın önünde sıra oluştu. Bugün günde 300 pastaya ulaşmış durumdayız ve talepleri karşılamakta zorlanıyoruz.” Biz konuşurken Bodrum’dan gelen bir çift içeri dalıyor. “Sosyal medyada izledik, sayenizde Kuzguncuk’u da görmüş olduk” diyorlar.