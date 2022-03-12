Künefe mi katmer mi?

Haberin Devamı

Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) “Tatlı tercihiniz künefe mi yoksa katmer mi” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 58’i künefeyi seçti. Biz de şu ayrıntıları istedik: “Hangisini, neden tercih ediyorsunuz? Bu iki lezzeti en iyi yapan yerler sizce nereler? Künefeyi nasıl yemeyi seviyorsunuz, kaymaklı mı yoksa dondurmalı mı? Katmerde fıstık ve kaymak dengesi nasıl olmalı? Kaymağı mı daha bol olsun, Antep fıstığı mı? Yanında sütle mi tercih ediyorsunuz yoksa çayla mı? İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@ferahkurunerdincbas: “Tabii ki künefe... Kaymaklı tercih ediyorum.”

@hakann_ugur: “Tabii ki künefe... Üzerinde kaymak da olursa enfes olur.”

@mervart_: “Bu hayattaki en zor seçimlerden birisi olabilir mi bu? ‘Anneni mi çok seviyorsun babanı mı!?’ gibi bir soru... Künefe çok lezzetli, katmer de çerez gibi film izlerken otur ye... Künefe dondurmalı olursa yemesi daha kolay oluyor, ikinciyi bile yersin ve kesinlikle en güzeli Hatay, Çınaraltı Künefe Yusuf Usta’nın Yeri... Katmer için Antep, Zekeriya Usta, ılık sütle...”

Haberin Devamı

@hilalatakus: “İkisi arasında karar vermek zor... Sanırım künefe diye cevap vereceğim ve tabii ki dondurmasıyla...”

@zmrtsykn: “Güzel katmeri çayla tercih ederim. İnce olduğu için sanki daha masum geliyor...”

@esirel: “Katmer!”

Özellikleri ve farkları

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kayıt altına alınan ve coğrafi işaret tescili olan bu iki ürünü birbirinden ayıran, kendine has özellikler...

ANTAKYA KÜNEFESİ

Tereyağlı kadayıf, tabanı yağlanmış yayvan bir tepsiye serilir. Bunun için genellikle kalaylı bakır veya alüminyum tepsi tercih edilir. Künefelik peynir, tereyağlı kadayıf karışımının üzerine eşit olarak dağıtılır, kalan tereyağlı kadayıf üst tabaka olarak serilip kısık ateşe alınır. Altı kızaran künefe alt üst edilir ve üzerine sıcak şerbet dökülür, yerken peynirinin uzaması beklenir.

Yapımında Hatay ilinin Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü, Reyhanlı, Kumlu, İskenderun, Arsuz, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde üretilen künefelik peynir kullanılmalı.

Haberin Devamı

ANTEP KATMERİ

Antep katmerinin hamurunda sadece buğday unu kullanılır. Hamur hazırlanır ve buzdolabında dinlendirilir. Ertesi gün açılır, içine kaymak, sadeyağ, Antep fıstığı ve şekerle konup kare zarf şeklinde katlanır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 7-8 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Piştikten sonra üzerine şerbet dökülmez. Tatlılığı, içindeki şekerin pişme sırasında erimesinden gelir.

Antep katmeri Gaziantep’te sabah kahvaltılarında ve özel günlerde yenir. Ayrıca düğünün ertesi sabahı sağdıç tarafından gelin evine ve ayrıca gelin ve damadın ailelerine gönderilir.