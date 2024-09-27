Künefe gibi çikolata

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Kim derdi ki bir ‘tatlı aşermesi’ dünya çapında bir çikolata çılgınlığı yaratacak? 9 yıldır Dubai’de yaşayan girişimci Sarah Hamouda hamilelik döneminde canı çikolata çekerken hiçbir tatlıyı yeterince iyi bulamayınca, mutfağa girip “Madem bulamıyorum, o zaman kendim yaparım” demiş ve ortaya FIX markası çıkmış. Künefeden ilham alan Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası dünya çapında ünlü oldu ama onlar eşiyle birlikte ‘Hayal ettiğin Biscoff’, ‘Nutellalı ve şekerlemeli brownie’ gibi birçok farklı bar üretiyor.

Günlük ve sınırlı sayıda üretim yapan markanın çikolataları günde 1-2 tane satılırken TikTok yemek fenomeni Maria Vehera’nın dokunuşu tüm hikâyeyi değiştirdi. Fenomenin arabasında künefeli barı yediği ASMR videosu viral oldu ve bugüne kadar 80 milyondan fazla izlendi. O kadar popüler oldular ki, saat 17.00’de açılan siparişleri artık birkaç dakika içinde doluyor.

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Kendi mutfağında günde bir-iki tane üretirken şimdi 10 kişilik bir ekibi var ve günde 500 tane üretiyor.

Üretiminin yarattığı dalgadan memnun olan Hamouda, daha fazla büyümeyi şimdilik düşünmüyor ve insanların evlerinde Dubai çikolatası denemeleri yapmasından çok memnun. Siz de bu videoları izleyip nasıl yapacağınıza karar veremediyseniz şef Nur Aktı’nın tarifini deneyin.

DUBAİ ÇİKOLATASI (4-6 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 5 yemek kaşığı kadayıf

◊ 2 yemek kaşığı tahin

◊ 2 yemek kaşığı dolusu Antep fıstığı ezmesi

◊ 3 yemek kaşığı Antep fıstığı içi

◊ 300 gram sütlü veya bitter çikolata (ağız tadınıza göre seçin)

◊ Yarım portakal kabuğu rendesi

NASIL YAPARIZ?

◊ Tereyağı eritin ve kısık ateşte kadayıfı kavurun.

◊ Ocaktan bir kaba alıp üzerine fıstık ezmesi, tahin ve fıstık içi ekleyip karıştırın. Portakal kabuğu rendesini de ekleyin.

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◊ Diğer yandan benmari usulü erittiğimiz çikolatanın yarısını kullanacağımız kalıbın içine döküp dondurun. Çikolata donduktan sonra fıstıklı kremayı ekleyip kaşıkla düzeltin. Kalan erimiş çikolatayı da üzerine ekleyip tekrar dondurun. Çikolatamız soğuduktan sonra servise hazır.

◊ Plexi tablet çikolata kalıbı veya silikon çikolata kalıbı kullanabilirsiniz. Küçük bir buz kalıbı da işe yarayacaktır.