Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat)“Patatesi hangi şekilde daha çok seviyorsunuz? Tercihiniz kumpir mi patates kızartması mı” diye sorduk. Anketimiz başabaş gitti; sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 51’i kumpiri seçti. Biz de bu kez şunları sorduk: “Kumpirde en sevdiğiniz malzemeler hangileri? Ekstra tereyağı ve peynir koydurur musunuz? Evde yapmayı denediniz mi? Patates kızartmasında tercihiniz parmak patates mi, elma dilim mi, yoksa kibrit mi? Ayçiçeğiyağında mı kızartıyorsunuz, zeytinyağında mı? Evde kızartma yaparken uyguladığınız özel bir teknik var mı; kızartmadan önce suda bekletir misiniz?” İşte yorumlardan bazıları...

@tcnazliwouters: “Her ikisi de muhteşem... Biri yumuşak ve bol malzemeli diğeri çıtır çıtır günün her saati yenir. Favorim mi? Çıtır çıtır olanı, yanında da

bol köpüklü... Zeytinyağında önce beş dakika düşük ısıda kızartıp yumuşak ve yapışkan bir hal alacak, iki dakika kadar dışarıda beklettikten sonra da kızgın yağda kızartacaksın... Altın sarısı ve kıtır kıtır... Laf aramızda bu tarif Belçika’dan... Yerken üzerine ekleyeceklerin de hayal dünyanın yönlendirdiği damak tadın...”

@rezzangs: “Patates severler burada mı? Kesinlikle kumpir diyorum. En sağlıklı pişirme teknikleriyle pişmiş bir patates... Canım çekti.”

@yogashka: “Kumpirin kabuğunu bile yiyenlerdenim. Kumpirde turşu, zeytin, Amerikan salata, ketçap... Patates kızartması için Amsterdam’a gitmeye varım. Külah dolusu çıtır çıtır patates üzerine dolu dolu çedar peynir...”

@burakozbay: “Patates kızartması... Elma dilim... Dana içyağı ve ayçiçeğiyağı karışımında çift kızartma...”

@bengukabadayi: “Günün her saati her ikisini de yiyebilirim ama patates kızartması her şeyle mi güzel olur.”

@ayenkmu: “Parmak patateste en sevdiğim kibrit. Sağlıklı beslenmeye geçtiğimden beri artık fırında yapıyorum. Tepsiye dizmeden önce zeytinyağı ve baharatla karıştırıp biraz bekletiyorum. Sonrasında kıtır kıtır olana kadar fırına... Yanında barbekü sos ve mayonez vazgeçilmezim. Kumpir öğrencilik hayatımın ayrılmaz bir parçasıydı.

O zamanlar favorim ekstra tereyağı ve kaşarlı baz üstüne mısır, zeytin, sosis, bezelye ve bol mayonezle ketçaptı.”

@limoncelloz: “Cipsi, salatası, püresi, oturtması, grateni. Patates mutluluktur! Çıtır çıtır, tuzlu patates kızartmasının yerini hiçbir şeye değişmem.”