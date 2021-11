Kullandıkları tüm malzemeler yöresel

Haberin Devamı

Kozyatağı’nda bir ara sokakta, şirin bir mekân Jüli Bakery. Ara sokakta olduğuna bakmayın, iki masası içeride, dört-beş masası da dışarıda olan bu işletmede hafta sonları yer bulmak büyük bir lüks.

Burası bir aile işletmesi. Jülide Yağcıoğlu, finans işini bırakmış, ekşi mayaya gönül vermiş. Oğlu Erdal Kosovalı fırının başında... Çoğu vegan olan tatlılar ve çikolata barlarsa Yağcıoğlu’nun kızı Hilal Kosovalı’dan soruluyor. Jüli Bakery’de çikolatalı kruvasan bile ekşi maya hamurdan yapılıyor. İşletmenin en büyük özelliğiyse ekmekleri... Yabanmersinli olan çok beğeniliyor. Onun dışında cevizli, zeytinli, sarı buğdaylı İtalyan ekmeği ‘altamura’ gibi çeşitleri de var. Fırından taze çıkmışsa eve gidene kadar koca ekmeğin yarısı bitiriveriyor.

Böğürtlenli vegan çikolata

KAVURMALI PİZZAYLA KAHVALTI

Hamuru hazırlarken kullandıkları ekşi mayayı Bilecikli Bedriye Berber Engin’den almışlar, ona da atalarından mirasmış... Geçmişi 100 yıldan daha öncesine uzanan bir maya bu. Jüli Bakery’de ekmekleri mayalarken soğuk fermantasyon yöntemi kullanıyorlar. Unlarsa, Kastamonu, Balıkesir gibi bölgelerden, taş değirmende öğütülmüş farklı unlar...

Erikli, cevizli cheesecake

Sucuktan peynire kullandıkları her malzeme yöresel. Tatlılar hariç her hamur işi az önce bahsettiğim ekşi mayadan yapılıyor. Çeşit çeşit pizzaları, sandviçleri ve pideleri çok talep görüyor. Sabah kahvaltısı olarak isterseniz simit-peynir ya da poğaça gibi basit ama lezzetli seçenekler de var. Bizim kahvaltı soframıza mutlaka bir kavurmalı pizza da eşlik ediyor... Cemil Akdoğan Sok. No: 16 Kozyatağı/İstanbul; (0216) 380 00 84

Ekşi mayalı kruvasan