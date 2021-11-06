Kullandıkları tüm malzemeler yöresel

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Bill Gatesten korkunç uyarı Yeni kâbusu açıkladıBill Gates'ten korkunç uyarı! Yeni kâbusu açıkladı#Bill Gates
Sonucu ne çıkarsa onu yapacak Anket başlattıSonucu ne çıkarsa onu yapacak! Anket başlattı#Elon Musk
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Trakyada tedirgin eden görüntü Sürdürülebilir bir durum değilTrakya'da tedirgin eden görüntü! 'Sürdürülebilir bir durum değil'#Kuraklık
İYİ Partiden Lütfü Türkkan kararıİYİ Parti'den Lütfü Türkkan kararı#İYİ PARTİ
İstanbullulara müjde Dev metro hattının test sürüşü başlıyorİstanbullulara müjde! Dev metro hattının test sürüşü başlıyor#İstanbul Havalimanı
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
Tarihte ilk... Savaş kapıda: Kara liste açıklandıTarihte ilk... Savaş kapıda: 'Kara liste' açıklandı#Çin
Dilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin düğününe neden katılmadıDilan Çıtak Tatlıses, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe neden katılmadı?#Dilan Çıtak
MHPli Fidanı eski kocası darp etti Şok tehdit: Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağımMHP'li Fidan'ı eski kocası darp etti! Şok tehdit: 'Seni bu sokaklarda dolaştırmayacağım'#İlknur Fidan
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Mektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü 250 yıllık yasak aşkMektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü! 250 yıllık yasak aşk#Marie Antoniette
İstanbulun her yerindeler İşte sebebi...İstanbul'un her yerindeler! İşte sebebi...#İstanbul
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Kullandıkları tüm malzemeler yöresel

#Jüli Bakery#Vegan#Ekmek
Kullandıkları tüm malzemeler yöresel

Jüli Bakery’de hamur işleri, ‘yaşı’ 100 yıldan fazla olan bir ekşi mayayla hazırlanıyor. Çeşit çeşit ekmekleri arasında yabanmersinli de var... Mekânda sandviç ve pidelerin yanı sıra vegan tatlılar ve şekersiz çikolatalar da bulabilirsiniz.

Haberin Devamı

Kozyatağı’nda bir ara sokakta, şirin bir mekân Jüli Bakery. Ara sokakta olduğuna bakmayın, iki masası içeride, dört-beş masası da dışarıda olan bu işletmede hafta sonları yer bulmak büyük bir lüks.

Kullandıkları tüm malzemeler yöresel

Burası bir aile işletmesi. Jülide Yağcıoğlu, finans işini bırakmış, ekşi mayaya gönül vermiş. Oğlu Erdal Kosovalı fırının başında... Çoğu vegan olan tatlılar ve çikolata barlarsa Yağcıoğlu’nun kızı Hilal Kosovalı’dan soruluyor. Jüli Bakery’de çikolatalı kruvasan bile ekşi maya hamurdan yapılıyor. İşletmenin en büyük özelliğiyse ekmekleri... Yabanmersinli olan çok beğeniliyor. Onun dışında cevizli, zeytinli, sarı buğdaylı İtalyan ekmeği ‘altamura’ gibi çeşitleri de var. Fırından taze çıkmışsa eve gidene kadar koca ekmeğin yarısı bitiriveriyor.

Kullandıkları tüm malzemeler yöresel
Böğürtlenli vegan çikolata

Haberin Devamı

KAVURMALI PİZZAYLA KAHVALTI

Hamuru hazırlarken kullandıkları ekşi mayayı Bilecikli Bedriye Berber Engin’den almışlar, ona da atalarından mirasmış... Geçmişi 100 yıldan daha öncesine uzanan bir maya bu. Jüli Bakery’de ekmekleri mayalarken soğuk fermantasyon yöntemi kullanıyorlar. Unlarsa, Kastamonu, Balıkesir gibi bölgelerden, taş değirmende öğütülmüş farklı unlar...

Kullandıkları tüm malzemeler yöresel
Erikli, cevizli cheesecake

Sucuktan peynire kullandıkları her malzeme yöresel. Tatlılar hariç her hamur işi az önce bahsettiğim ekşi mayadan yapılıyor. Çeşit çeşit pizzaları, sandviçleri ve pideleri çok talep görüyor. Sabah kahvaltısı olarak isterseniz simit-peynir ya da poğaça gibi basit ama lezzetli seçenekler de var. Bizim kahvaltı soframıza mutlaka bir kavurmalı pizza da eşlik ediyor... Cemil Akdoğan Sok. No: 16 Kozyatağı/İstanbul; (0216) 380 00 84

Kullandıkları tüm malzemeler yöresel
Ekşi mayalı kruvasan

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jüli Bakery#Vegan#Ekmek

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy