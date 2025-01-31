Kruvasan sandvicin en iyilerini bulabileceğiniz 10 mekân: Hem çıtır hem yumuşacık

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1- TATLISI DA VAR TUZLUSU DA

Kruvasan, İstanbul

Kruvasan denince akla ilk gelen adreslerden biri, Teşvikiye’de. Mekân hem tatlı hem de tuzlu alternatifler hazırlıyor. Karamelli, avokadolu, yumurtalı, acukalı, somonlu kruvasanlar var. Ferit Özkaşıkcı, Ebru Erberdi, Kübra Yaman, Ebru Erke’nin favorilerinden. Avokadolu-yumurtalısı 540 lira. (0212) 296 86 58

2- HER SABAH TAZE ÇIKIYOR

Bramble Cafe, İstanbul

9.30’da taze ürünler fırından çıkıyor. Domates ve pesto soslu ya da çırpılmış yumurtalı seçenekleriyle tuzlu; bademli ve lotuslu kruvasanıyla tatlı sevenlere hitap ediyor. Ebru Erberdi, Onur Ziya Demir, Kübra Yaman ve Ebru Erke’nin listesinde. Mozeralla’lı İtalyan cabbari 445, bademli kruvasan 310 lira. (0554) 302 70 03

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3- ‘TATLI-EKŞİ DENGESİ İDEAL’

Origami Kruvasan, İstanbul

Üç peynirli, füme hindili ve jambonlu sandviçlerin yanı sıra tatlı kruvasan çeşitleri de tercih ediliyor. Kübra Yaman, Antep fıstıklı ve vişne dolgulu kruvasanların tatlı-ekşi dengesini ideal buluyor. Mekânı, Ferit Özkaşıkcı ve Çağdaş Ertuna da öneriyor. Füme hindili 420, Antep fıstıklı 385 lira. (0533) 145 06 45

4- ÖNÜNDE KUYRUK OLUYOR

Brekkie, İstanbul

Murat Bozok’un önerdiği mekân Defne Ertan Tüysüzoğlu’nun da favorilerinden. Yeşil elmalı, üzümlü, cheddar’lı ve mozzarella-tavuk salatalı kruvasanı Tüysüzoğlu’nun favorisi. Salih Seçkin Sevinç “Türkiye’de kruvasanı moda haline getiren yer. Önünde kuyruk oluşuyor” diyor. Etli ve çheddar’lısı 630 lira. (0216) 345 03 45

5- İSVEÇ ESİNTİSİ

Bröd, İstanbul

İsveççe ‘ekmek’ anlamına gelen Bröd’ün Nişantaşı’ndaki küçük şubesinde başlayan yolculuğu, Suadiye şubesiyle devam ediyor. Origami Kruvasan’dan gelen kruvasanlarla hazırlanan tatlı ve tuzlu sandviçleriyle de dikkat çekiyor. Ebru Erberdi ve Çağdaş Ertuna öneriyor. Füme hindi jambonlu 450 lira. (0530) 665 27 50

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6- CADDE’NİN SEVİLENİ

Flan Bakery, İstanbul

Bağdat Caddesi’ndeki mekân özellikle dana etli ve cheddar peynirli kruvasan sandviçleriyle biliniyor. Tatlı seçenekleri arasında bademli ve çikolatalı olanlar öne çıkıyor. Kahvaltı ya da hafif bir atıştırmalık için ideal adres. Ebru Erberdi ve Onur Ziya Demir’in tavsiyesi. Etli sandviç 390, çikolatalı kruvasan 150 lira. (0532) 235 55 82

7- ANNEANNE TARİFLERİ…

Marilen Patisserie, İzmir

“Alsancak’ın en sevilen Levanten ve Fransız lezzetlerini sunan pastanede en sevdiğimiz kruvasan elbette Bergama tulumlu, rokalı. Ama Marilen’in anneannesinden kalan lezzetli tarifleri de denemeden çıkmıyoruz” diyor Defne Ertan Tüysüzoğlu. Bora Bozankaya’nın da favorisi. Bergama tulumlusu 300 lira. (0532) 541 40 66

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8- ‘FRANSIZ TİPİ, İYİ KRUVASAN’

Kruvasante, Ankara

Üç peynirli kruvasandan sante dog sosisliye kadar kadar birbirinden farklı lezzetler mevcut. Bora Bozankaya “Fransız tipi iyi bir kruvasanı iyi yorumlayan bir dükkân. Özellikle Fransız tereyağı kullanıyorlar. Kahveleri iyi ama çayları harika. Üç peynirli kruvasan mis” yorumunu yapıyor. Sosislisi 429 lira. (0542) 899 98 28

9- DOĞAL MALZEMELER...

Ekşi Maya, Ankara

Doğal malzemeli lezzetlerle fark yaratıyor. Ekşi maya hamurunun kendine özgü aromasını kruvasanlarına taşıyan mekân bir mola için ideal. Ebru Erke “Kruviç adını verdikleri kruvasan sandviç çeşitlerini çok beğeniyorum” diyor. Bacon ve mantarlı kruviç sandviçler çok tercih ediliyor. Mantarlı kruviç 606 lira. (0312) 466 17 77

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10- GÖZE DE DAMAĞA DA...

Backhaus, İstanbul

Ferit Özkaşıkcı “Ekşi mayalı ürünleriyle göz kamaştırıyor. Muazzam ekmek ürünlerinin yanı sıra kruvasanları da fark yaratıyor. Hem göze hem de damağa hitap eden kruvasanların çikolatalı, acıbademli olanlarını tavsiye ederim” diyor. Beyazpeynirli 255 lira, acıbademli 150 lira. (0212) 343 60 81