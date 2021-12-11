‘Kremalı börek, sütlü çörek’

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1- TAHİNLİ Mİ İNCİRLİ Mİ?

Peleki Nişantaşı, İstanbul





1984’ten bu yana Teşvikiye sakinlerinin uğrak noktası Peleki, Deniz Alphan ve Ebru Erke’nin çay kurabiyesi için tercih ettiği ilk adres. Tatlı ve tuzlu çeşitleri sabahın erken saatlerinde fırından çıkıyor, raflara diziliyor. Tahinli-tarçınlı veya incirli-cevizli gibi çeşitleri en çok tercih edilenler arasında... Tatlı kurabiyelerin kilosu 110, tuzluların kilosu 98 lira. (0212) 241 66 56

2- 8 AYRI ŞUBEDE...

Beyaz Fırın, İstanbul

Hikâyesi 1800’lerin ortasında Kozma Stoyanof’un Balat’ta açtığı simitçi dükkânıyla başlayan Beyaz Fırın, şimdilerde İstanbul’da 8 ayrı şubede hizmet veriyor. Çay yanı atıştırmalıkları için Deniz Gürsoy ve Levon Bağış’ın tercihi... Tatlı ve tuzlu kurabiye çeşitlerinin kilo fiyatı 145 ile 195 lira arasında değişiyor. (0216) 349 13 13

3- SADE VEYA ÇİLEKLİ

Baylan Pastanesi, İstanbul

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Tarihi Cumhuriyetimizle yaşıt Baylan’ın Kadıköy şubesi yaşayan en eski pastanemiz... Ebru Erberdi çay yanına, reçetesi yıllardır değişmeyen, klasikleşmiş özel pastalarını öneriyor. Aydın’daki bir çiftlikten gelen süt ve tereyağıyla hazırlanan kremasıyla milföy pasta (sadesi 42, çileklisi 45 lira) en çok tercih edilen tatlı çeşitlerinden... (0212) 358 07 60

4- VİŞNELİ MEKİK DE VAR, ‘BİSCOTTİ’ DE

Divan Pastaneleri, İstanbul





Serüvenine 60 yıl önce başlayan Divan Pastaneleri butik pasta ve çikolata denilince ilk akla gelenlerden... Ebru Erke özellikle tatlı-tuzlu çay yanı atıştırmalıklarını öneriyor. En çok tercih edilenlerden vişneli mekiğin kilo fiyatı 190, ‘biscotti’ çeşitlerinin kilosuysa 200 lira. (0212) 241 04 68

5- MAHLEBİ VE SAKIZI BOL

Üstün Palmie Pastanesi, İstanbul





Paskalya çöreğiyle ünlü Kurtuluş’taki bu pastanenin kurucusu Fehmi Yıldıran, mesleği Rum ustasından öğrenmiş. Teoman Hünal’ın tercihi mahlep ve damla sakızlı çörekleri... Kilosu 74 lira... Tahinli pideleri de ünlü. (0212) 246 15 21

6- MANTAR KURABİYE TADIN!

Tarihi Kuzguncuk Fırını, İstanbul





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Bu fırının spesiyal ürünü ‘mantar kurabiye’ Deniz Gürsoy’un önerisi. Tereyağıyla yapılan bu kurabiyeler adını şeklinden alıyor... Kakaolu ve fındıklısının kilosu 20 lira. Şekersiz çeşitleri de var. (0216) 310 52 01

7- TARİHİ BİR FIRIN...

7-8 Hasanpaşa Fırını, İstanbul





Beşiktaş’taki fırın, vaktiyle imzasını Arapça 7-8 yazarak atan Hasan Paşa tarafından açıldığı için bu ismi almış. Tüm unlu mamuller odun ateşinde pişiriliyor. Levon Bağış’ın önerisi olan kuru pasta çeşitlerinin kilosu 60 lira. (0212) 261 97 66

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8- TAM TAHILLI-ZEYTİNLİ

Kireçburnu Fırını, İstanbul





Sarıyer’de 1957’de açılan nostaljik fırının ‘kırıkkırak’ galetalarını ve kurabiyelerini marketlerde de bulmak mümkün. Tatlı kurabiyelerin kilosu 136, tam tahıllı ve zeytinli gibi çeşitleri olan ‘kırıkkırak’ların paketiyse 15 lira... (0212) 262 10 59

9- ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR

Tarihi Oktay Kurabiye Fırını, İstanbul





Fındık ve badem unuyla hazırlanan acıbadem kurabiyesi (kilosu 76 lira), un kurabiyesi (kilosu 56 lira) ve Hindistan cevizli ‘koko’ (kilosu 76 lira) çok seviliyor. Burada tüm kurabiyeler odun ateşinde pişiyor. Deniz Gürsoy’un önerisi. (0532) 665 21 18

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10- MARMELATLI PONÇİK

Petunya Pastanesi, İstanbul





Teşvikiye’de sabahın erken saatlerinde sıcacık sundukları poğaçalarıyla ünlü bu mekândan Teoman Hünal’ın çay saati için önerisi ponçik... Elma marmelatı dolgulu bu tatlının adedi 10 lira. (0212) 248 01 02