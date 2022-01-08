Krem şokolası da olur, ganajı da...

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Konu çikolata aşkı olunca bitkisel mutfakta da akan sular duruyor. Yeri dolmayan bu dünya lezzetine sevgimiz, vegan olunca azalmak zorunda kalmıyor elbette. Doğru içerikle hazırlanan ve kararında yenen çikolatanın sağlığa faydaları çok sık gündeme geliyor. Ve bilin bakalım bu bahsi geçen sağlıklı çikolata türü hangisi? Tabii ki sütsüz, mümkün olduğunca az katkı maddesi içeren bitter çikolata...

Birçok bitter çikolata zaten hayvansal ürün içermiyor ya da vegan tüketime uygun olması için bilinçli olarak yüzde 100 bitkisel içerikle de üretiliyor. Tarihi Mayalara, 2 bin yıl öncesine dayanan bu çikolata türü, daha yoğun oranda çekirdek içerdiği ve sütle seyreltilmediği için oldukça koyu bir renge sahip. Bitter adını da bu özelliklerinden dolayı alıyor.

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10 Ocak’ta tüm dünyada kutlanan bitter çikolata günü yaklaşırken evde kendi vegan çikolatamızı hazırlamanın da tam zamanı. Çekirdekten üretim elbette farklı bir süreç ama işin bu kısmına karışmadığımız sürece damak zevkimize uygun çikolata yapmak sandığımız kadar zahmetli değil. Pratik birçok tarifle vegan çikolatalarımızı dilediğimiz gibi çeşitlendirebiliriz...

VEGAN GANAJ (GLÜTENSİZ)

(6 kişilik pasta için)

NE LAZIM?

* 250 gr vegan çikolata

* 250 gr Hindistan cevizi sütü ya da kreması (1 gece önceden buzdolabında bekletilmiş)

* 1 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

NASIL YAPARIM?

* Vegan çikolataları bir bıçak yardımıyla küçük parçalara kesin ve kenara ayırın.



* Soğutulmuş Hindistan cevizi sütünü tencereye alın. Akçaağaç şurubunu da ekleyerek bir taşım kaynatın. * Ocaktan alıp hızlıca içerisine vegan çikolataları ekleyin. Tamamı eriyip parlak bir kıvam alana kadar karıştırın.

* Bu ganaj kaplamayı oda sıcaklığına gelmiş kek ya da pastanızı kaplamak için kullanabilirsiniz.

* Buzdolabında soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz meyvelerle ve çikolata rendesiyle süsleyebilirsiniz.

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NOHUTLU TRÜF (GLÜTENSİZ)

(4-5 kişilik)

NE LAZIM?

Trüf için;

* 100 gr haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)

* 3 yemek kaşığı fındık ezmesi

* 1/2 çay bardağı agave şurubu

* 4-5 damla vanilya özütü ya da 1 çay kaşığı vanilya aroması * 1/2 su bardağı vegan damla çikolata ya da parçalanmış vegan çikolata

* 2-3 hurma (çekirdeği çıkarılmış)



* 1/2 çay bardağı Hindistan cevizi rendesi (ya da unu)

* 1 yemek kaşığı tahin (opsiyonel)

Kaplaması için;

* 140 gr vegan çikolata



* 1 tatlı kaşığı kakao ya da Hindistan cevizi yağı (opsiyonel)

* İsteğe bağlı ceviz, fındık, Antep fıstığı, kakao, tarçın ve meyve parçaları

NASIL YAPARIM?

* Hurmaları en az 15 dakika sıcak suda bekletin.

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* Tüm trüf malzemelerini mümkün olduğu kadar küçük parçalara bölün ve blender’a atın. Humus kıvamına gelene kadar çekin. Agave şurubunu kıvamına bakarak yavaş yavaş dökmenizi ve humus kıvamına gelene kadar arttırıp/azaltmanızı tavsiye ederim. Bu tarifi hurma sayısını çoğaltıp hiç agave kullanmadan veya yerine akçaağaç şurubu, damak zevkinize göre 1/2 oranında pekmez kullanarak da yapabilirsiniz.

* Nohuda çok yakıştırdığım için zaman zaman bu tarifi tahin ekleyerek ve susamla süsleyerek de servis ediyorum. Koyu bir humus kıvamına gelen karışımınızdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Dondurucuya girmeye uygun bir kaba birbirine değmeyecek şekilde dizin. 30-60 dakika arasında buzlukta sertleşmelerini bekleyin.

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* Derin dondurucudan çıkarmaya yakın bir kapta kaplama için çikolatanızı küçük parçalara bölüp içerisine kakao veya katı Hindistan cevizi yağını da ekleyerek benmari usulü eritin.

* Derin dondurucudan çıkardığınız trüf toplarını bu çikolataya bulayın ve üzerini süslemek için seçtiğiniz malzemelere batırın.

* Altına kâğıt serdiğiniz bir tel ızgaranın üzerine koyun ve çikolatanın soğumasını bekleyin. İyice soğuyup şekil aldıktan sonra tekrar derin dondurucuya koyun ve en az 1 saat daha bekletin.

* Dondurucuda 3 aya kadar saklayabilirsiniz. İdeal servis ısısı için 1-4 saat önce derin dondurucudan çıkarmanız yeterli olacaktır.

VEGAN KREM ŞOKOLA

(4 kişilik)

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* 100 gr vegan çikolata

* 4 yemek kaşığı mısır nişastası

* 2/3 su bardağı Hindistan cevizi şekeri

* 5 su bardağı Hindistan cevizi sütü

* 2/3 çay kaşığı deniz tuzu

* 3-4 damla vanilya özütü ya da 1/2 paket vanilin

Süsleme için;

* File badem ve Antep fıstığı

NASIL YAPARIM?

* Çikolatayı bir kapta küçük parçalara ayırıp bekletin. Kalan tüm malzemeyi bir tencereye koyup karıştırın ve orta ateşe alın. * Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak 10-15 dakika pişirin ve altını kapayın. Hızlıca içine parçalanmış bitter çikolataları ilave edin. Eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Soğumadan servis kâselerine boşaltın.

* Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alın. En az 4 saat soğuduktan sonra servis edin. Üzerlerini isteğe bağlı file badem ve Antep fıstığıyla süsleyebilirsiniz. Dilerseniz minik Türk kahvesi ya da espresso fincanlarına doldurarak da soğutabilir, kahve yanında ikramlık olarak sunabilirsiniz.

NİCE-CREAM (GLÜTENSİZ DONDURMA)

(2 kişilik)

NE LAZIM?

* 2 olgun muz (dondurulmuş)

* 1 tatlı kaşığı ham kakao

* 1 bar parçalanmış çikolata ya da vegan damla çikolata

* 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi (opsiyonel)

* Dondurma kalıpları

NASIL YAPARIM?

* Kullanacağınız kalıpları 1 gün önceden dondurucuya alın ve soğutun. Muzları 2 parmak kalınlığında dilimleyip yağlı kâğıt serdiğiniz bir tepsiye dizin.

* Derin dondurucuda en az 1 gece bekletin. Tüm malzemeleri mutfak robotuna ya da blender’a atıp homojen olana kadar (5 dakika) çekin.

* Dilerseniz bu aşamada 1/2 çay bardağı daha parça çikolata ekleyip düşük hızda 1 dakika daha karıştırabilir ve yoğunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Karışımı küçük porsiyonlara bölerek kalıplara doldurun. En az 5 saat beklettikten sonra servis edin.