Kömür kokusuyla şölen tadında

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1978’den beri

Adana Ocakbaşı, İstanbul

Kömür ateşinde kebap, uykuluk, ciğer şiş ve tavuk kanadı öne çıkıyor. Rezervasyon yapmadan gitmeyin, yer bulamazsınız. Kuruluş tarihi 1978, neredeyse yarım yüzyıldır işini iyi yapan bu mekânı Aydın Demir, Salih Seçkin Sevinç, Ferit Özkaşıkcı, Oğuz Yenihayat ve Ebru Erke öneriyor. Kebap fiyatı 600 lira. (0212) 247 01 43

Klasikleşen adres

Zübeyir Ocakbaşı, İstanbul

Beyoğlu’nda klasik ocakbaşı kültürünü yılmadan koruyan Zübeyir Ocakbaşı, iki katlı, loş ve klasik dekoruyla dikkat çekiyor. Çöp şişi, tarağı ve sebzeli acılı Urfa kebabıyla ünlenen adresi Aydın Demir, Salih Seçkin Sevinç, Murat Bozok, Deniz Şahin, Ayfer Yavi, Melis Yılmaz öneriyor. Kebap fiyatı 800 lira. (0212) 293 39 51

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Manzaraya nazır

Ali Ocakbaşı, İstanbul

Ayfer Yavi “İstanbul’da manzarasıyla ve leziz etleriyle ünlü bir ocakbaşı mekânı

Ali Ocakbaşı. Kebapların ve etlerin yanı sıra acılı, yoğurtlu ve sebzeli mezelerle şalgamı da mutlaka denemelisiniz” yorumunu yapıyor. Koray Günyaşar, Melis Yılmaz ve Ebru Erke de bu mekânı öneriyor. Kebap fiyatı 550 lira. (0212) 293 67 60



Rezervasyon şart

Ahmet Ustam Ocakbaşı, İstanbul

Mekânın sahibi Ahmet Karoğlu deneyimli bir kebap ve mangal ustası. “Son iki yıldır İstanbul’un en popüler mekânlarından. Rezervasyon yapmak bile zor çünkü hep dolu” yorumunu yapıyor Melis Yılmaz. Aydın Demir, Oğuz Yenihayat ve Ebru Erke’nin de favorisi. Kebaplar 650-880 lira arasında. (0530) 175 61 14

Şehrin yenilerinden

Tere, İstanbul

Boğaz manzaralı mekân, şehrin en yenilerinden. Tere salatası, mualla, Antakya tahinli tarator, çıtır kokoreçli pide ve vegan kebap sevilen lezzetlerinden. Ebru Erke “Sakatatını özellikle öneririm; ciğer ve uykuluk harika” diyor. Melis Yılmaz’ın da favorilerinden biri. Kebaplar 700-900 lira arasında. (0212) 249 10 01

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Nostalji Armutlu’ya taşındı

Ali Haydar İkinci Bahar, İstanbul

Salih Seçkin Sevinç burayı şöyle değerlendiriyor: “Adını aldığı diziyle gönüllere taht kuran Ali Haydar’ın ocakbaşı Etiler, Armutlu’ya taşındı. Kebapları ve mezeleri başarılı. Sadece nostalji yaşamak için gideni ve müdavimi olanı da çok.” Aydın Demir’in de listesindeki adreslerden. Kebap fiyatı 700-900 lira. (0536) 567 61 68

Lahmacunu da meşhur

Perran Ocakbaşı, İstanbul

Koray Günyaşar ve Oğuz Yenihayat tavsiye ediyor. Günyaşar “Mehmet Usta işinin başında titizlikle duruyor, servis ve lezzet hemen hemen hiç aksamıyor. Kebap zaten enfes, ‘kurabiye’ denenmesi gereken etlerden, ancak burada lahmacunu da

göz ardı etmeyin derim” diyor. Kebap fiyatı

600 lira. (0530) 519 07 50

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Adana’nın sevileni

Erciyes Ocakbaşı, Adana

Öne çıkan lezzetler Adana kebabı, ciğer ve külbastı (lokum). “Kazım Usta’nın maharetini devam ettiren oğlu Mustafa Usta, Adana’nın kalbinde belki de Adana’nın en iyi iki-üç kıyma kebabından birinin yapıldığı bu harika ocakbaşının kalitesini sürdürmesi için çalışıyor” diyor Koray Günyaşar. Kebap fiyatı 370 lira. (0322) 435 88 13

Urfa’daki lezzet durağı

Cevahir Ocakbaşı, Şanlıurfa

Sıra geceleriyle de meşhur olan mekân için Ayfer Yavi “Şanlıurfa’nın en ünlü ve en iyi ocakbaşılarından biridir. Eşsiz lezzetleri ve kaliteli hizmetiyle bilinir. Menüsünde kebaplar, ızgaralar, salatalar ve mezeler gibi birçok seçenek bulunur” tavsiyesini veriyor. Kebap fiyatları 340 ve 390 lira aralığında değişiyor. (0414) 215 93 77

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Tazelik ön planda

Ciğerci Mahmut, Adana

Kebabı ve erkek kuzu ciğerinden şişleriyle ünlü. Her sabah taze ciğer, kuyrukyağıyla şişlenerek acılı açma ekmek veya lavaşla servis ediliyor. Aydın Demir “Salata ve ciğer sipariş geldiğinde hazırlanıyor; lezzet sırrı, anında yapılmasında” diyor. Ciğer 400, kebaplar 375 lira. (0322) 458 85 95