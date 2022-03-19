Kolböreği mi suböreği mi?

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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) “Tercihiniz kolböreği mi yoksa suböreği mi” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın oyladığı anket %50’ye %50 oranla bitti. Biz de bu kez “Hangisini neden seviyorsunuz? Kolböreğinde tercihiniz kıymalı mı, peynirli mi yoksa ıspanaklı mı? Kuşüzümü bol mu olmalı? İdeal suböreği sizce nasıl olmalı? İç harcına maydanoz konmalı mı? Evde ne sıklıkla börek pişiriyorsunuz, hamurunu kendiniz mi açıyorsunuz” diye sorduk. İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@hakann_ugur: “Annemin yaptığı Erzurum civil peynirli suböreğine kim hayır diyebilir. Aslında civil peynirli suböreği Erzurum adına da tescil edilmiştir. Bu arada kolböreğini çok güzel yapan yerler de mevcut. Ama yine annemin yaptığı suböreği diyorum.”

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@tulizakinbaysal: “Güzel olduktan sonra ikisini de çok severim. Ama dışı çıtır çıtır, kıyması, soğanı ağır olmayan bir Sarıyer kolböreğinin yerini hiçbir şey tutmaz. Hele bir de yanında çay varsa...”

@arzugi: “Çok kararsız kaldım... İkisini de çok severim... Kolböreğinde kıymalıysa Sarıyer usulü olmalı, belki ıspanaklı da olabilir... Suböreğiyse sulu ve bol peynirli olmalı, peynir tane tane değil erimiş olarak ağza gelmeli, maydanoz olabilir...”

@seydakizilray: “Kıl payı farkla suböreği. Peyniri ve mutlaka maydanozuyla taze, sıcak, sulu... Kolböreği biraz yağlı geliyor ama onun da kıymalı ve bol soğanlısı harika oluyor.”

@lalesoykan: “Dışı kıtır, peynirli suböreği güzel olur.”

@eminescan: “Ben kolböreği rica etsem :)”

@zmrtsykn: “Tercihim suböreği kesinlikle... Misss gibi kokusu geldi.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kayıt altına alınan ve coğrafi işaret tescili olan bu iki ürünü birbirinden ayıran, kendine has özellikler...

KOLBÖREĞİ

Kıymalı kolböreğinin üzümlü ve çamfıstıklısı İstanbul’un Sarıyer ilçesiyle özdeşleşti. Adana usulü kolböreğindeyse dana kaburga, sırt ve but etlerinden elde edilen kıyma tercih ediliyor, mor kuru soğan kullanılıyor. Peynirlisinde de tam yağlı beyazpeynir oluyor.

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Hamurunun açılması, harcının konup katlanması işlemleri mermer tezgâh üzerinde yapılıyor.

Katmer benzeri yağlı hamuru ustalar elleriyle zar gibi incecik açıyor. Yağlayıp iç harcını ekledikten sonra sararak şekil veriyor ve üstü kızarana kadar fırında pişiriyorlar.

SUBÖREĞİ

Tescilli Erzurum suböreği, haşlanmış yufka katları arasına civil peyniri ve maydanoz karışımından oluşan iç harcı koyarak hazırlanıyor. Ocak üzerinde döndürerek pişiriliyor.

Yufkalar 2-3 milim kalınlığında açılıyor. Haşlanmış yufkalar tepsiye büzdürerek (bol pilili) seriliyor. Bunun sebebi harlı ateşte pişerken yufka aralarında sıcak hava dolaşımının sağlanması... Bu sayede böreğin hamurlaşması engellenmiş oluyor.



Yapımında mutlaka tereyağı kullanılıyor.