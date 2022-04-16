Kıymalı pide mi peynirli pide mi?

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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat): “Tercihiniz kıymalı pide mi yoksa peynirli pide mi” diye sorduk. Sosyal medya hesabımızı takip eden okurlarımızın yüzde 73’ü kıymalı pideyi seçti. Biz de şu ayrıntıları istedik: “Kıymalı pidenin iç harcı nasıl olmalı? Domates, sivri biber, soğanlı mı yoksa sadece kıymalı mı? Peynirli pidede tercihiniz hangisi? Kaşar mı beyazpeynir mi? Bu geleneksel lezzeti güzel yaptığını düşündüğünüz adresler hangileri? Evde pide yapmayı denediniz mi hiç?” İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@selmaozdogan: “Kıymalı, domatesli, sivri biberli ama acılı olmalı. Evde yapmadım ama denemeye karar verdim.”

@sevgiozbatur: “Kesinlikle peynirli pide..”

@seydakizilray: “Kıymalı pide incecik ve çıtır çıtır olmalı. Üzerine bir parça katı tereyağı koyup tüm dilimlerin üzerine gezdireceksin. Yanına köz yeşil biber ve bir de ayran... Peynirlide kaşarlı mantarlı ve kapalısı favorim. Beyazpeynirin kesinlikle yakışmayacağını düşünüyorum. Çeşme Germiyan’da Ünlü Pide’yi önerebilirim. İzmir Fahrettin Altay’da Yıldırım Pide Salonu iyidir.”

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@burhancolak0909: “Kıymalının iç harcı domates, biber ve soğanlı olmalı. Sadece kıymalı ağır olabilir... Peynirlideyse kaşarlı tercih ederim.”

@isinirakk: “Peynirlinin yeri ayrı, kıymalının yeri ayrı. İç harcı hamura tutunmalı, üzerinden kaymamalı.”

@zmrtsykn: “Evde pide yaptım. Hepsi de çıtır ve güzel oldu. Kıymalı pidede sadece kıyma ve soğan tercih ediyorum.”

@hakann_ugur: “Kıymalı pidenin harcı domates, biber ve az soğanlı olmalı... Tercihimse her zaman kıymalıdan yana. Peynirli pideyi de kaşarlı tercih ediyorum. İstanbul Göztepe’de Ada Pide bu işi güzel yapan işletmelerden bir tanesi.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

KIYMALI PİDE

Nazilli’de pide harcı az yağlı dana kıyması, soğan, domates, maydanoz ve tuzla yapılıyor. Üzeri açık, kenarlardan hafif kıvrılmış, kayık biçiminde hazırlanıyor.

Samsun Terme’de de kıymalı pide açık yapılıyor. Kıyma dasoğan da ayrı ayrı önden kavruluyor ve birleştirildikten sonra hamura sürülüp fırına veriliyor.

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PEYNİRLİ PİDE

Terme’nin peynirli pidesi kaşarlı veya çökelekli hazırlanıyor, çökelekliye maydanoz da katılıyor. Oval şeklinde açılan hamurun kenarları hafifçe içe doğru kapatılıyor, açık olarak hazırlanıyor. Taş fırında meşe odunuyla pişen pidenin kenarları nar gibi olunca fırından alınıyor ve hamur kısmına yağ sürülüyor.