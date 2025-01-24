Kış güneşini sofralarınıza taşıyın

Haberin Devamı



Mevsim sebzeleriyle çok uyumlu

Fırınlanmış kök sebze ve karamelize portakallı somon tava

MOMO Bebeköy Restoran’ın şefi Uğur Çakıroğlu

(1 kişilik)

NE LAZIM?



◊ 200 gr somon fileto

◊ 1 adet Yedikule marulu

◊ 150 gr yerelması ◊ 1/2 kırmızı soğan

◊ 1 adet kök rezene ◊ 1 adet orta boy

kereviz kökü ◊ 1 adet portakal ◊ 1 diş sarımsak ◊ 100 ml zeytinyağı ◊ 1 tutam taze kekik ◊ 1/2 limon ◊ Maldon tuzu ◊ 1’er çay kaşığı toz şeker ve karabiber.

Sos için

◊ 100 ml portakal suyu

◊ 60 gr tereyağı ◊ 1 diş sarımsak ◊ Taze kekik

NASIL YAPARIM?

◊ Yerelması, kereviz kökü, rezene kökü ve kırmızı soğanı yıkayın. Dış kabuklarını soyun ve elma dilimi şeklinde doğrayın.

◊ Sarımsak, taze kekik, tuz, karabiber, portakal kabuğu rendesi ve zeytinyağıyla tatlandırın. ◊ 160 derecede önceden ısıttığınız fırında 15 dakika pişirin.

◊ Yedikule marulunu yıkayıp ortadan 2’ye bölün. Zeytinyağı ve tuzla tatlandırın. Kızgın tavada iç yüzünü renklendirin.

◊ Balığı fileto yapıp kılçıklarını bir cımbızla çıkarın. Tuz ve karabiberini ekleyip zeytinyağıyla tavada mühürleyin.

◊ Mühürledikten sonra 180 derece fırında 6 dakika pişirin.

◊ Portakalın kabuklarını soyup halkalar halinde doğrayın. Üzerine toz şeker serpip teflon tavada karamelize edin (tava çok kızgın olmasın).

◊ Sos için portakal suyu, sarımsak ve kekiği çelik tavada kaynatıp yarı yarıya çektirin. Kekik ve sarımsağı içinden çıkarın. Tavayı kenara alın ve tuzunu ilave edin.

◊ Soğuk tereyağını küpler halinde doğrayıp çırpma teli yardımıyla çektirdiğiniz portakal suyuna ekleyin. Sos yoğun bir kıvam alana kadar karıştırın.

◊ Portakal halkaları, Yedikule marulu ve kök sebzeleri bir servis tabağına alın. Üstüne somonu yerleştirin. Sosunu üzerine gezdirin ve servis edin.

Haberin Devamı

Vitamin dolu, renkli salata

Haberin Devamı

Portakallı ve greyfurtlu pancar salatası

Beta Home Sapanca Anapa Restoran’ın şefi Doğan Anapa

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 büyük kırmızı pancar

◊ 1 büyük greyfurt ◊ 1 büyük portakal

◊ 5 yaprak roka ◊ 2 diş sarımsak

◊ 1 çay kaşığı kişniş ◊ 1 çay kaşığı rezene tohumu ◊ 1 limon suyu

◊ 10 kaşık zeytinyağı

◊ 5 kaşık elma sirkesi

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

◊ Değirmen karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Pancarı tuz, karabiber ve bir diş sarımsakla ovduktan sonra yağlı kâğıt ve alüminyum folyoya sarın. 180 derece fırında içine bıçak rahatlıkla girecek kıvama gelinceye kadar pişirin. ◊ Soğutup kabuklarını soyduktan sonra 2’ye kesin. Sonra keskin bir bıçakla ince şekilde dilimleyin. ◊ Kişniş ve rezene tohumlarını havanda dövün.

◊ Zeytinyağı, elma sirkesi, limon suyu ve bir diş ezilmiş sarımsağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 tur çekme karabiberi karıştırarak bir vinegret sos hazırlayın. Hazırladığınız vinegretin içine dövülmüş kişniş ve rezene tohumunu karıştırın.

◊ İnce dilimlediğiniz pancarları bu sosun içinde yarım saat bekletin.

◊ Portakal ve greyfurtu kabuklarını soyduktan sonra segment çıkararak ya da orta incelikte dilimleyin. ◊ Tabağa önce pancarları bir daire oluşturacak şekilde dizin. Portakal ve greyfurt dilimlerini üzerine art arda yerleştirin.

◊ Portakal ve greyfurttan akan suları pancarı marine ettiğiniz sosa ilave edin ve bu sosu tüm tabağın üzerine dökün.

◊ Hafif deniz tuzu gezdirin. Ufak roka yapraklarıyla süsleyip servis edin.



Haberin Devamı

Glütensiz ve pratik

Portakallı-bademli unsuz kurabiye

Lulus Patisserie’nin pasta şefi Fatma Ongun

(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 3 su bardağı toz badem (badem unu)

◊ 1/2 su bardağı pudra şekeri

◊ 2 portakal kabuğunun rendesi

◊ 1 portakalın suyu

◊ 1 tatlı kaşığı bal

◊ 1 yumurta akı

◊ Bir tutam tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Bir karıştırma kabına badem ununun yarısını, pudra şekerini ve bir tutam tuzu koyun. Malzemeleri iyice karıştırın.

◊ Ayrı bir kapta portakal kabuğu rendesini, portakal suyunu ve balı birleştirip karıştırın. Bu karışımı badem karışımının üzerine dökün ve iyice harmanlayın.

◊ Yumurta akını ekleyin ve homojen bir hamur elde edene kadar yoğurun. Kalan badem ununu azar azar ekleyerek hamuru toparlayın.

Haberin Devamı

◊ Tezgâha bir miktar pudra şekeri serpin. Hamuru tezgâha alarak

2 cm kalınlığında açın. İstediğiniz bir kurabiye kalıbıyla şekil verin veya hamuru bir rulo haline getirip 1 parmak kalınlığında dilimleyin.

◊ Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine dizin.

◊ Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Kurabiyelerin hafifçe renk alana kadar pişmesi yeterlidir.

◊ Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın ve ardından servis edin.

Şefin notu:

◊ Kuruyemiş ve kuru meyve ilave ederek lezzeti arttırabilirsiniz.

Biraz narenciye, biraz yeşillik

Portakallı bebek ıspanak salatası

Telezzüz Restoran’ın şefi Bahtiyar Büyükduman



(4 kişilik)

Haberin Devamı

NE LAZIM?



Salata için

◊ 400 gr bebek ıspanak,

yıkanmış, bütün yaprak

◊ 1/2 soğan, ince jülyen doğranmış

◊ 80 gr ceviz, kabaca doğranmış

◊ 80 gr yeşil elma, küp doğranmış

◊ 120 gr portakal, segment alınmış ve üçgen doğranmış

◊ 150 gr buğday

◊ Tuz, karabiber

Sos için



◊ 20 gr fıstık ezmesi

◊ 10 gr hardal

◊ 50 ml soya sosu

◊ 1 adet lime suyu

◊ 200 ml zeytinyağı

◊ Tuz, karabiber (Dmak tadınıza göre)

NASIL YAPARIM?

◊ Buğdayları iyice yumuşayana kadar haşlayın ve soğuması için kenara alın.

◊ Ispanakları sirkeli suda bekletin ve çamurluysa akan suyun altında bir-iki kere yıkayıp sirkeyle yıkama işlemini tekrarlayın.

◊ Sos için zeytinyağı hariç tüm malzemeleri derin bir kâsede birleştirin ve çırpma teliyle iyice karıştırın. Daha sonra zeytinyağını ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar çırpın.

◊ Soğanı enlemesine ince şeritler şekilde doğrayın.

◊ Segment portakalları hazırlamak için portakalın dış kabuğunu bir bıçak yardımıyla hiç beyazı kalmayacak şekilde soyun. Daha sonra portakalı avcunuzun içine alıp zarların arasında kalan etleri ‘v’ şeklinde keserek zarlardan ayırın ve istediğiniz kalınlıkta üçgenler olacak şekilde doğrayın.

◊ Tüm malzemeyi bir kâsede birleştirin, istediğiniz miktarda sosla karıştırıp sosun ve malzemelerin eşit karışacağı servis edin.