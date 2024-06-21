Kırmızının en besleyici hali

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Üretim aşamasından itibaren sahip çıkıyor

1990 yılından bu yana ülkemizde Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını sürdüren Metro Türkiye, tarımsal kalkınmayı desteklemek için yerel üreticilerle ve kooperatiflerle işbirliği yapıyor. Yerel değerlere sahip çıkma misyonuyla coğrafi işaret tescilli ve aday ürünlerin korunmasını, tanıtılmasını, dolayısıyla yerel üreticiye ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı amaçlıyor. Yerel üreticiyi desteklemek ve farkındalık yaratmak adına ‘Yerelin İzinde’ projesini de hayata geçiren Metro Türkiye; Boğaziçi lüferi, Aydın kestanesi, Bursa siyah inciri, Türkiye’nin yerel mantarları ve Mersin kan portakalının ardından gastronomi keşif yolculuğunun altıncı durağında ccğrafi işaret tescilli Kızıltepe kırmızı mercimeğine odaklanıyor.

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Bu kapsamda Kızıltepe kırmızı mercimeğine üretim aşamasından itibaren sahip çıkıyor, çiftçileri destekleyip yönlendirerek üretimin devamlılığına katkı sağlıyor. Ayrıca bu yıl Metro Chef markası altında sunduğu ve yıllık 1.500 ton aldığı kırmızı mercimeği Kızıltepe bölgesinden tedarik ediyor. Hedefleri restoran kullanımlarını da arttırarak bölgeden aldıkları miktarı 3-4 katına çıkarmak. ‘Yerelin İzinde’ projesi kapsamında gerçekleştirdiği farkındalık çalışmalarının yanı sıra coğrafi işaret tescilli ve yerel ürünleri faaliyet gösterdiği 11 Metro ülkesine de ihraç eden Metro Türkiye, hem üreticiye hem de ülkeye kazandırmak için çalışıyor.

Bakliyatın en kalitelisi elbette memleketimizde, Anadolu ve Mezopotamya’da asırlardır yetişiyor. Kilerimizin en sevilen malzemeleri içinde bu doyurucu ve uzun süre saklanabilen malzemelerin yeri çok ayrı. En kıymetlilerinden biri de kırmızı mercimek. Türk mutfağında çorbasından köftesine geleneksel lezzetlere tat veren mercimek, aynı zamanda besleyiciliğiyle de öne çıkıyor. Yazarımız, beslenme uzmanı Berrin Yiğit vejetaryen ve veganlar için de çok iyi bir bitkisel protein kaynağı olduğunu söylüyor. Protein ve liften yana güçlü içeriğinin, doyurucu olmasının sağlıklı beslenmedeki rolüne değiniyor.

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“Yağ miktarı düşüktür. Kalp sağlığı açısından ve kolesterol seviyesi için faydalıdır. Sindirim sisteminin çalışmasına ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcıdır. Demir bakımından zengindir. Özellikle anemik kişiler için bol limonlu bir salatayla iyi bir ana öğün olabilir. Çocuklar ve hamileler için de folat içeriğiyle yararlıdır. Kırmızı rengini veren antioksidanlar bağışıklık sistemi ve damar sağlığı için önemlidir.”

Kırmızı mercimek son dönemde alıştığımız klasik yemeklerinin yanı sıra unuyla yapılan kekler ve kurabiyelerde ayrıca şef Murat Deniz Temel’in bu sayfada verdiği tarifteki gibi dondurmalarda kullanılarak çokyönlülüğüyle de şaşırtıyor.

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Sıcak iklimleri seven kırmızı mercimeğin en iyisinin ve lezzetlisinin Mardin’de yetiştiği biliniyor. Güneydoğu Anadolu’da mayıs ve haziran aylarında hasat ediliyor.

2022’de coğrafi işaret tescili alan Kızıltepe kırmızı mercimeği, Fırat ve Dicle nehirlerinin verimi, Mezopotamya toprağının yapısı ve aldığı güneşin açısıyla ayrı bir lezzete ve renge sahip. Kısa sürede pişmesi, aroması ve piştiğinde oluşan sapsarı rengi onu diğer mercimeklerden ayırıyor. Kendi nemi düşük olduğu için depolama sürecinde bozulmalara dayanıklı olmasıysa onu profesyonel mutfaklar için ayrıca değerli kılıyor.

Şef Murat Deniz Temel’den…

Kırmızı mercimek dondurması

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(4-6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 7 yumurta sarısı

◊ 300 ml Metro Chef krema

◊ 100 ml Kızıltepe kırmızı

mercimeği sütü (tarifi aşağıda)

◊ 60 gr şeker

◊ 1 yaprak jelatin

◊ 200 gr Kızıltepe kırmızı mercimeği (haşlanmış)

◊ 1 çubuk tarçın ◊ 50 gr şeker

◊ 1 litre süt (veya bitkisel Metro Chef süt)

◊ 5 gr sahlep

NASIL YAPARIM?

◊ Bir litre süte tarçın ve şeker ekleyerek ocağa alın. 100 gram kırmızı mercimeği içene katıp haşlayın, yumuşayınca süzün. Sütte haşlanan mercimeği blender’da çekip ince tel süzgeçten geçirerek 100 ml mercimek sütü elde edin.

◊ Yumurta ve şekeri açık sarı renk alıp şeker tamamen eriyene kadar çırpın.

◊ Soğuk kremaya sahlep ve soğuk suda ıslatılmış jelatini ekleyerek çırpın. Ocağa alın, 80 dereceye gelinceye kadar karıştırın. İçine kalan haşlanmış kırmızı mercimeği ve mercimek sütünü ekleyip iyice karıştırın. Kenara alın.

◊ Çırpılmış yumurtaya sıcak krema karışımını çırparak ekleyin. Ardından benmari usulünde yumurtayla sütün birbirine bağlanmasını sağlayın. Koyu bir kıvama gelince buz üstünde soğutun.

◊ Sonra karışımı pacojet’e alarak dondurun. Bir gece sonra servis edebiliriz. Pacojet olmadığı durumlarda aynı karışımı dondurucuya atıp yarım saat arayla çırparak dondurma kıvamını alana dek işlemi yapmaya devam edebilirsiniz.

◊ Zeytinyağı ve kırmızı meyveler gibi yakışan eşlikçilerle sunabilirsiniz.

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