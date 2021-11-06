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Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

#Kızartma#Izgara#Lezzetlihayat
Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

Balık sezonunun en verimli aylarına girdik. Lüferi, hamsisi, istavriti derken kasım boyunca lezzetli ve yağlanmış balıklar yiyeceğiz. En taze balıkları usulünce pişiren, kendi spesiyalleriyle fark yaratan ama bir o kadar da rahat hissettiğimiz salaş balıkçıları jürimize sorduk.

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Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

1) BOĞAZ’A NAZIR
Kandilli Suna’nın Yeri, İstanbul

Kandilli’nin ünlü balıkçısı... İskelenin hemen yanıbaşında. Fava, patlıcan salatası gibi mezelerinin yanı sıra taze balık için de doğru adres... Tekir ızgara, hamsi tava ve kaymaklı ayva tatlısı çok seviliyor. Deniz Gürsoy istavrit tavayı (porsiyon fiyatı 60 lira) öneriyor. (0216) 308 45 12

Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

2) BARBUN ÇITLAMASI İDDİALI
Orkide Balık, Muğla

Göltürkbükü’nde, Orkide Otel bünyesindeki Orkide Balık ‘denize sıfır’ konumu, ilgili çalışanları ve taptaze balıklarıyla öne çıkıyor. Mekânın spesiyallerinden barbun çıtlamayı (140 lira) yazarımız Ebru Erke öneriyor. (0252) 357 76 28

Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

3) HER YERDEN MÜDAVİMİ VAR
İsmet Baba, İstanbul
Kuzguncuk Çarşı Caddesi’nde, hemen iskelenin yanında... Kurulduğu yıllarda esnafın uğrak yeriyken şimdi her yerden müdavimi var. Deniz Gürsoy kalamar tavasını (50 lira), Ayfer Yavi patatesli böreğini (24 lira) öneriyor. (0216) 341 33 75

Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

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4) İSTER ORADA YE, İSTER AL PİŞİR
Palukçu, İstanbul
Ferit Özkaşıkçı “Taze balıkları ve balık çorbası meşhur” diyor. Sadece balık suyu ve günün balığıyla hazırlanan çorbaları 22 lira. Özellikle mevsimin en taze balıklarını bulundurmaya gayret ediyorlar. Seçtiğiniz balıkları isterseniz eve alıp kendiniz pişirebilir, isterseniz burada yiyebilirsiniz. (0212) 529 08 72

Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

5) TEKİR TAVA YİYİN
Bargilya Restoran, Muğla

Berat Çokal “Boğaziçi Köyü’ndeki balıkçılarda, balığı halden taze alıp orada pişirtiyorsunuz” diyor. En ünlü adreslerden biri Bargilya. Şu sıra tekir bol (kilosu 220 lira) ve tava olarak pişiriliyor.
(0252) 524 50 34

Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

6) ÇORBASINI İÇİN
Takanik, İstanbul

Yeniköy’de, küçük balıkçı teknesiyle işe başlayan Takanik, salaş tekne konseptini geliştirip önce büyük bir tekneye geçti, sonra karaya çıktı... Şimdi Suadiye ve Arnavutköy’de de hizmet veriyor. Balık çorbası
25 lira. Çağdaş Ertuna’nın önerisi. (0212) 299 82 33

7) BALIK-EKMEKTE BİR NUMARA
Taka Balık Ekmek, İstanbul

Yeniköy’de, küçük balıkçı teknesiyle işe başlayan Takanik, salaş tekne konseptini geliştirip önce büyük bir tekneye geçti, sonra karaya çıktı... Şimdi Suadiye ve Arnavutköy’de de hizmet veriyor. Balık çorbası
25 lira. Çağdaş Ertuna’nın önerisi. (0212) 299 82 33

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Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

8) PAZARIN İÇİNDE
Akın Balık, İstanbul
Karaköy Balık Pazarı’ndaki balıkçı, balık ağları, sandallar ve tahta sandalyelerle dekore edilmiş. Klasik balıkçı mezeleri ve mevsiminde taze balıklar deneyebilirsiniz. Deniz Gürsoy, lüfer ızgara (100 lira) ve kalamar tavayı (75 lira) öneriyor. (0212) 244 97 76

Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

9) ‘BALIK SİMİT’LERİ ÜNLÜ
Sandal Balık, İstanbul
Yeniköy’deki balıkçıda Ferit Özkaşıkçı’nın önerisi balık simit (50 lira). Panelenen levrek filetoyla hazırlanıyor ve kremalı sosuyla sunuluyor. Yine levrek temelli balık kokoreç ve balık köftesi gibi ara sıcakları da seviliyor.
(0212) 262 04 05

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Kiminin Izgarası kiminin kızartması...

10) MEZELERİ DE BAŞARILI
Gonca Balık, Muğla

Torba’daki Gonca Balık hem ‘denize sıfır’ konumu hem sakinliğiyle sevilen bir yer. Lakerda, ahtapot ızgara gibi mezeleri, kurutmadan pişirdikleri mevsim balıkları çok başarılı. Tava veya ızgara olarak sunulan barbunun kilo fiyatı 500 lira. Çağdaş Ertuna öneriyor. (0252) 367 17 96

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#Kızartma#Izgara#Lezzetlihayat

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