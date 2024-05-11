Kimi etli, kimi safranlı

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1- HEM ET HEM İLİK SUYUYLA
Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı, Beyoğlu
Trabzon’da 1856’dan beri pilavcılıkla uğraşan ailenin İstanbul’daki dükkânı. En iyi kalite Trabzon yağı ve Terme pirinciyle pişiyor, et suyu ve ilik suyu katılıyor. Ebru Erke, Salih Seçkin Sevinç, Koray Günyaşar, Aydın Demir, Ferit Özkaşıkcı ve Ayfer Yavi’nin önerisi. (0212) 243 02 61
2- ÇEŞİT ÇEŞİT
Seraf Vadi, Sarıyer
Onur Ziya Demir ve Ebru Erke’nin önerisi. İsli firik bulguru, karışık sebzelerle firik pilavı; al biber, köy biberi ve taze soğanla kavrulmuş arpa şehriye pilavı; Ildır çanak enginar, iç bakla, dereotu ve zeytinyağıyla bahar pilavı bu restoranda tadabileceğiniz leziz çeşitler arasında. (0212) 286 46 46
3- İÇPİLAVI VE ŞEHRİYELİSİ
Hacı Abdullah Lokantası, Beyoğlu
Asırlık lokantalarımızdan. Koray Günyaşar “Hem nefis şehriyelisi hem de içpilavı şehrin en iyilerinden” diyor. Fasulyeli pilav ve perde pilavı da tadabilecekleriniz arasında. Aydın Demir’in de favori adreslerinden. (0537) 480 14 42
4- KARADENİZ’DEN...
Havyore, Beyoğlu
İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında. Sadece Karadeniz mutfağı üzerine yoğunlaşan bir restoran. Ebru Erke’ye göre hamsili pilavları enfes. Karalahana sarmasından kuru fasulyeye, hamsi tavadan kayganaya özel çeşitler bulabilirsiniz. Karadeniz
pidesi de yapıyor. (0212) 245 75 01
5- İRAN İŞİ, SAFRANLI
Reyhun Restoran, Beyoğlu
Tomtom Mahallesi’nde bir İran restoranı. Koray Günyaşar “Buradaki safranlı İran pilavı olağanüstü, çok lezzetli ve dengeli” diyor. Tereyağı, portakal ve safranlı pilavları da meşhur. (0212) 245 15 00
6- PERDE PİLAVI YAPIYOR
Sur Ocakbaşı, Fatih
Kadınlar Pazarı’nda. Salih Seçkin Sevinç “Dışı kıtır ve içi yemişçe zengin perde pilavı, büryanın yanına çok iyi bir eşlikçi. Ana yemek olarak da tercih edebilirsiniz” diyor. (0212) 533 80 88
7- GELENEKSEL TARİFLE
Fiççi House, Kadıköy
Onur Ziya Demir “Türkmen mutfağı için önemli bir yemek olan pilavı burası da en geleneksel tarifle yapıyor. Havuç, soğan ve yağlı dana etiyle hazırlanıyor” diyor. (0216) 338 14 26
8- NOHUTLU, CİĞERLİ
Tarihi Karaköy Pilavcısı, Beşiktaş
Sadece pilav ve çorba sunuyor. Pilavı nohutlu yapıyorlar. Üzerine ayrıca kavurma, kuru fasulye, tavuk ve ciğer eklenebiliyor. Ayfer Yavi’nin önerisi. (0212) 327 34 03
9- ÖZBEK PİLAVI İÇİN...
Afsona Özbek Restaurant, Kadıköy
Salih Seçkin Sevinç “Özbek pilavı için İstanbul’daki en doğru adreslerden biri” diyor. Et suyuyla pişiyor. Havuç ve parça et de katılıyor. (0216) 803 04 64
10- SADEYAĞLA
Galeyan Restaurant, Fatih
Etli firik pilavı sevilen lezzetlerinden. Sadeyağlı firik pilavı, Osmanlı mutfağından sarımsaklı pilav gibi çeşitler de var. Ayfer Yavi’nin önerisi.(0212) 513 83 90