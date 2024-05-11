Kimi etli, kimi safranlı

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1- HEM ET HEM İLİK SUYUYLA

Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı, Beyoğlu

Trabzon’da 1856’dan beri pilavcılıkla uğraşan ailenin İstanbul’daki dükkânı. En iyi kalite Trabzon yağı ve Terme pirinciyle pişiyor, et suyu ve ilik suyu katılıyor. Ebru Erke, Salih Seçkin Sevinç, Koray Günyaşar, Aydın Demir, Ferit Özkaşıkcı ve Ayfer Yavi’nin önerisi. (0212) 243 02 61

2- ÇEŞİT ÇEŞİT

Seraf Vadi, Sarıyer





Onur Ziya Demir ve Ebru Erke’nin önerisi. İsli firik bulguru, karışık sebzelerle firik pilavı; al biber, köy biberi ve taze soğanla kavrulmuş arpa şehriye pilavı; Ildır çanak enginar, iç bakla, dereotu ve zeytinyağıyla bahar pilavı bu restoranda tadabileceğiniz leziz çeşitler arasında. (0212) 286 46 46

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3- İÇPİLAVI VE ŞEHRİYELİSİ

Hacı Abdullah Lokantası, Beyoğlu

Asırlık lokantalarımızdan. Koray Günyaşar “Hem nefis şehriyelisi hem de içpilavı şehrin en iyilerinden” diyor. Fasulyeli pilav ve perde pilavı da tadabilecekleriniz arasında. Aydın Demir’in de favori adreslerinden. (0537) 480 14 42

4- KARADENİZ’DEN...

Havyore, Beyoğlu





İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında. Sadece Karadeniz mutfağı üzerine yoğunlaşan bir restoran. Ebru Erke’ye göre hamsili pilavları enfes. Karalahana sarmasından kuru fasulyeye, hamsi tavadan kayganaya özel çeşitler bulabilirsiniz. Karadeniz

pidesi de yapıyor. (0212) 245 75 01

5- İRAN İŞİ, SAFRANLI

Reyhun Restoran, Beyoğlu

Tomtom Mahallesi’nde bir İran restoranı. Koray Günyaşar “Buradaki safranlı İran pilavı olağanüstü, çok lezzetli ve dengeli” diyor. Tereyağı, portakal ve safranlı pilavları da meşhur. (0212) 245 15 00

6- PERDE PİLAVI YAPIYOR

Sur Ocakbaşı, Fatih

Kadınlar Pazarı’nda. Salih Seçkin Sevinç “Dışı kıtır ve içi yemişçe zengin perde pilavı, büryanın yanına çok iyi bir eşlikçi. Ana yemek olarak da tercih edebilirsiniz” diyor. (0212) 533 80 88

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7- GELENEKSEL TARİFLE

Fiççi House, Kadıköy

Onur Ziya Demir “Türkmen mutfağı için önemli bir yemek olan pilavı burası da en geleneksel tarifle yapıyor. Havuç, soğan ve yağlı dana etiyle hazırlanıyor” diyor. (0216) 338 14 26

8- NOHUTLU, CİĞERLİ

Tarihi Karaköy Pilavcısı, Beşiktaş

Sadece pilav ve çorba sunuyor. Pilavı nohutlu yapıyorlar. Üzerine ayrıca kavurma, kuru fasulye, tavuk ve ciğer eklenebiliyor. Ayfer Yavi’nin önerisi. (0212) 327 34 03

9- ÖZBEK PİLAVI İÇİN...

Afsona Özbek Restaurant, Kadıköy

Salih Seçkin Sevinç “Özbek pilavı için İstanbul’daki en doğru adreslerden biri” diyor. Et suyuyla pişiyor. Havuç ve parça et de katılıyor. (0216) 803 04 64

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10- SADEYAĞLA

Galeyan Restaurant, Fatih

Etli firik pilavı sevilen lezzetlerinden. Sadeyağlı firik pilavı, Osmanlı mutfağından sarımsaklı pilav gibi çeşitler de var. Ayfer Yavi’nin önerisi.(0212) 513 83 90