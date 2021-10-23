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‘Kendine mutfakta bir dünya kurdu’

#Erim Belgü#Makarna#Sufle
‘Kendine mutfakta bir dünya kurdu’

11 yaşındaki Erim Belgü, pişirmeyi en sevdiği yemek ve tatlıların tariflerini bir kitapta topladı. Erim’in Mutfağı trüf mantarlı çırpılmış yumurtadan patates cipsine 62 tarif içeriyor.

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Erim Belgü, ilk kez mutfak tezgâhının başına geçtiğinde 5 yaşındaydı. Un, kakao, maya... Önce bu malzemeleri tanıdı, sonra kek yapmayı öğrendi. Cevizli, limonlu, kakaolu kek derken brownie, arkasından da sufle pişirmeyi öğrendi.

Bugün 11 yaşında olan Erim, beş-altı yıldır bilfiil, bir restoranda yediği veya YouTube’da tarifini izlediği tatlı ve yemekleri mutfağa girip kendi hazırlıyor, bu tarifleri kendi damak tadına göre geliştiriyor. O tariflerden 62’sini Doğan SoLibri’den çıkan “Erim’in Mutfağı” adlı kitapta bulabilirsiniz... Karnabahar pizza, tavuk etli Çin pilavı, bulut yumurta, Vietnam böreği, pretzel, granola simit, vanilya kremalı kakaolu bisküvili turta, kızartılmış bisküvi ve daha neler neler... Sadece reçeteler değil, küçük hikâyeler de var kitapta... Pizza tarifinin altındaki “Favorim keçi peynirli ve trüflü pizza... Miami’de bir plajda tatmıştım. Ailemde herkes pizzayı çok sevdiği için sık sık yapıyorum” notu gibi mesela...

‘Kendine mutfakta bir dünya kurdu’

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“Kendine mutfakta bir dünya kurdu” diyen annesi Aydan Belgü, Erim’in her gün mutfağa girdiğini; yemeklerini kendisinin hazırladığını söylüyor. Brownie ve kaburgayla yaptığı burrito, en sık pişirdiklerinden. Değişik salatalar denemeyi ve kahveyi değişik reçetelerde kullanmayı da çok seviyor. Ama hayali şef olmak değil, bunu şimdilik hobi olarak geliştirmek ve endüstriyel tasarım okumak istiyor.

 

PANCAR SOSLU TAZE MAKARNA

(6-8 kişilik)

NE LAZIM?

* 3 pancar * 4 yumurta
* 2 bardak un

* 1/2 çay bardağı zeytinyağı

* 1.5 yemek kaşığı irmik * 100 gr taze kaşar (rendelenmiş)
* 2 tatlı kaşığı tuz
* 1 tatlı kaşığı karabiber

‘Kendine mutfakta bir dünya kurdu’

NASIL YAPARIM?

* Pancarların kabuğunu soyup katı meyve sıkacağında sıkarak suyunu ve posasını ayırın.

* Yumurtalar, un, tuz, zeytinyağı, irmik ve pancar suyunu hamur yoğurma makinesinde karıştırıp yoğurun.

* Daha sonra hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlayın.

* Bu bezeleri yufka şeklinde açın. İstediğiniz biçimde kesin. Büyük bir tencerede tuz eklenmiş suyu kaynatın. * Taze makarnaları ilave edip 3 dakika pişirin. Suyunu süzüp rendelenmiş kaşar peynirinin yarısıyla harmanlayın. Servis tabağına alın, üzerine kalan peyniri ekleyin, karabiber serpiştirin.

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#Erim Belgü#Makarna#Sufle

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