Kazandibi mi tavukgöğsü mü?

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Bu hafta Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) “Tercihiniz kazandibi mi yoksa tavukgöğsü mü” diye sorduk. Anketimizi oylayan okurlarımızın yüzde 69’u kazandibini seçti. Biz de şu ayrıntıları istedik: “Siz hangisini, neden tercih ediyorsunuz? Bu iki lezzeti en iyi yapan yerler sizce nereler? Tiftiklenmiş tavuk eti bol olup dişe mi gelmeli yoksa tavuk etsiz olanları mı daha çok seviyorsunuz? Yanında dondurma olmalı mı?” İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@zmrtsykn: “Kesinlikle kazandibi.”

@azizmia.kelebek: “Kazandibi... Şahane... Tavukgöğsü her zaman aynı kıvamda olmayabiliyor. O zaman kazandibi diyelim.”

@melisdc: “Kararında dibi tutmuş her şey çok lezzetlidir, tıpkı kazandibi gibi.”

@leylasoykan: “Kazandibi, üstünde kaymaklı dondurma...”

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@cinisergisalonu: “Elbette tavuk göğüs parçalı kazandibi.”

@arzugi: “Bana göre tavukgöğsü hafifliği nedeniyle her zaman yenebilir ve evde de daha rahat yapılabilir. Kazandibi biraz daha meşakkatli ama çok lezzetli... Tabii ki tavuk eti bol olmalı, adı üzerinde... Ancak günümüzde çoğu yer kolaya kaçarak ya tavuk eti kullanmıyor ya da koklatıyor. Tatlıyı hafifletmek için sade dondurma olabilir yanında.”

@selmaozdogan: “Kazandibi elbette...”

@esirel: “Tavukgöğsü kesinlikle!”

@eminescan: “Kazandibiiiii.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

KAZANDİBİ

19’uncu yüzyıl sonlarında muhallebicilerin, sütlü muhallebi veya tavukgöğsünün tencere dibindeki hafif yanmış kısmını sıyırarak tabaklara ters koyduğu ve bu tatlıyı kazandibi diye sattıkları biliniyor. Zamanla bilerek dibini yakma yöntemi geliştirilmiş ve ayrı bir sütlü tatlı haline gelmiş.

Kazandibini yapmak için ustalar tepsilerin dibine şeker serpiştirdikten sonra hazırladıkları taze tavukgöğsünü döküyor ve tepsinin altından ısıl işlem uygulayarak ikinci bir pişme aşamasına tabi tutup altının yanmasını sağlıyorlar.

TAVUKGÖĞSÜ

Fatih Sultan Mehmet için yapılan tavuk etli muhallebi 19’uncu yüzyıldan itibaren ‘tavukgöğsü’ adıyla bilinen tatlının temelini oluşturuyor.

Tavukgöğsü; tiftiklenmiş tavuk eti, pirincin sıcak suda bekletildikten sonra dövülüp öğütülmesiyle hazırlanan sübye, süt ve şekerle pişiriliyor. Sübye yerine pirinç unu da kullanılabiliyor. Ustalar tatlıyı muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdikten sonra tepsilere serip soğutuyor. Ardından dilimlenerek, genellikle tarçınla servise sunuluyor.