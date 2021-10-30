Kaymaklı mı tahinli mi?

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1- TÜM ÇEŞİTLER BURADA

Kabakçı Halil Usta, Afyon

Türkiye’de kaç çeşit kabak tatlısı tarifi varsa tamamını burada bulmak mümkün. Meşhur Kabakçı Halil Usta’nın taze Afyon kaymağıyla servis ettiği tatlılarını Salih Seçkin Sevinç ve Berat Çokal öneriyor. Manda kaymaklı kabak tatlısının porsiyonu 60 lira. (0535) 726 35 77

2- İÇİ JÖLE KIVAMINDA

Sultan Sofrası, Antakya

Antakya mutfağının lezzeti malum. Bu lezzet tatlılara da hâkim. Dışı çıtır, içi jöle kıvamında nefis kabak tatlıları yapan Sultan Sofrası’nı Mehmet Yaşin öneriyor. Çıtır kabak tatlısının porsiyonu 28 lira. (0326) 213 87 59

3- 45 YILDIR HİZMET VERİYOR

Eker Lokantası, Sapanca

Sapanca’nın yılların eskitemediği başarılı esnaf lokantalarından Eker’i, Ebru Erke öneriyor. “Eker Lokantası’nın kabak tatlısı favorim. Tarif yakın zamanda kaybettiğimiz ve yıllarca işinin başında duran Fahrettin Eker’e ait” diyor. Kaymaklısı, tahinlisi ve cevizlisi 22.5 lira.

Sade 14 lira. (0264) 582 79 77

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4- ÖZGÜN BİR TAT

7 Mehmet, Antalya

Antalya’nın sevilen adreslerinden 7 Mehmet’i Erdal İpekeşen öneriyor: “İşletmenin kendine özgü kabak tatlısı, damaklarda her yerde bulamayacağınız özgün bir tat bırakıyor.” Porsiyon fiyatı 40 lira. (0242) 238 52 00

5- TOROS CEVİZLERİYLE...

Pasta Bahçesi, Adana

İşletme, balkabaklı cheesecake yapmak için Karataş bölgesinde yetişen kestane cinsi balkabağını kullanıyor. Kabaklar az şekerle pişiriliyor, kadifemsi bir kıvamda oluyor. Toros cevizleriyle sunulan cheesecake’in dilimi 20 lira... Neşe Biber’in önerisi. (0322) 459 10 63

6- LEZZETİ HEP AYNI

Tarihi Subaşı Lokantası, İstanbul

İstanbul’un tarihi esnaf lokantasında sunulan kabak tatlısının tadı bir başka... Ebru Erberdi “Lezzette bir sürpriz yaşamazsınız çünkü başarılarının nedeni istikrarlı olmaları” diyor. Porsiyon fiyatı 15 lira. (0212) 522 47 62

7- SÜT HELVASIYLA BİRLİKTE

Fasulyeli, Bursa

Salih Seçkin Sevinç “Fırınlanmış kabak içinde Bursa’nın meşhur süt helvasını sunan Emir Topuk, aynı zamanda bu sunumun da

mucidi” diyor. Süt helvasını kabakla birlikte kaşıklamanın porsiyon fiyatı 18 lira. (0224) 441 61 61

8- ANKARA’NIN ESKİLERİNDEN

Çiçek Lokantası, Ankara

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Erdal İpekeşen “Ankara’nın en eski restoranlarından biri olan Çiçek Lokantası, geleneksel Türk yemeklerini modern bir mekânda sunarken tatlılarda da çok iddialı. Kabak tatlısıysa mekâna has tarifle pişiriliyor” diyor. Fırın kabak porsiyon fiyatı 26.5 lira. (0312) 284 08 88

9- MUHALLEBİSİ YAPILIYOR

LaPain Quotidien, İstanbul

Neşe Biber “Tahin kabaklı puding günlük hazırlanıyor. Dengeli şekeri, püre haline getirilmiş kabak tadını yok etmemiş, hafif kıvamlı muhallebisiyle uyumu çok başarılı” diyor. Porsiyon fiyatı 26 lira. (0212) 353 06 77

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10- BİR İSTANBUL KLASİĞİ

Kanaat Lokantası, İstanbul

1933’ten bu yana hizmet veren Kanaat Lokantası Berat Çokal’ın önerisi. “Kanaat Lokantası’nın kabak tatlısı İstanbul’un en meşhurlarındandır. Sırf bu tatlıyı yemek için bile bu köklü restoranı ziyaret edenler var” diyor. Porsiyonu 18 lira. (0216) 553 37 91