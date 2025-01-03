Katman katman dokusu ve tadÄ±yla soÄŸansÄ±z olmaz

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Benim Ã§ocukluÄŸumda hatta sonrasÄ±nda da uzun bir sÃ¼re, soÄŸan kÄ±ÅŸ baÅŸlamadan Ã§uvalla alÄ±nÄ±r ve mevsim sonuna kadar kullanÄ±lÄ±rdÄ±. KÄ±ÅŸlÄ±k soÄŸan denen bu tÃ¼rÃ¼n kalÄ±nca ve koyu turuncu-

kahverengi pÃ¼rÃ¼zsÃ¼z kabuklarÄ±nÄ± hatÄ±rlÄ±yorum. Son dÃ¶nemde artÄ±k bu tÃ¼r soÄŸanlarÄ± pek gÃ¶remiyoruz. Ãœstelik yeni soÄŸanlar pek Ã§abuk bozuluyor. Bir de beyaz ve bÃ¼yÃ¼k soÄŸanlar Ã§Ä±ktÄ± piyasaya. â€˜GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™ denen bu soÄŸanlarÄ±n albenisi yÃ¼ksek ama nasÄ±l yenir, hangi yemekte ne iÅŸe yarar diye dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. Beyaz soÄŸanlar vesilesiyle genel olarak renklerine gÃ¶re soÄŸanlarÄ±n tadÄ± ve kullanÄ±m yerlerini ÅŸÃ¶yle Ã¶zetleyebilirim: SarÄ± soÄŸanlar hemen hemen her yemekte kullanÄ±lÄ±r. PiÅŸirildiÄŸinde zengin bir tadÄ± vardÄ±r ve karamelize edilebilir. FransÄ±z soÄŸan Ã§orbasÄ±na ekÅŸi-tatlÄ± lezzetiyle Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±r.

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KÄ±rmÄ±zÄ± (mor) soÄŸan TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nda en Ã§ok balÄ±kla birlikte tercih edilir ancak Ä±zgara, kÃ¶zleme ve fÄ±rÄ±nda piÅŸirmeye de Ã§ok uygundur. Åžimdilerde Ã§okÃ§a gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z iri beyaz soÄŸanlarsa salatalarda, beyaz soslarda kullanÄ±lÄ±r. Ã‡iÄŸ tadÄ±, Ã§Ä±tÄ±r ve sulu dokusu nedeniyle Ã§ok gÃ¼zeldir ancak sote de edilebilir. Karamelize edildiÄŸinde tatlÄ± notalarÄ± yÃ¼ksek olur.

SoÄŸanÄ±n gerÃ§ek lezzeti bana gÃ¶re karamelize edildiÄŸinde ortaya Ã§Ä±kÄ±yor ancak iyi bir sonuÃ§ iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 45 dakika tavanÄ±n baÅŸÄ±nda durmak ve Ã§ok kÄ±sÄ±k ateÅŸte yavaÅŸ yavaÅŸ piÅŸmelerini beklemek zorundasÄ±nÄ±z. Åžimdi size vereceÄŸim ipucuyla bu sÃ¼reyi Ã¼Ã§te birden azÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsiniz.

EÄŸer aceleniz varsa ve karamelize soÄŸanlarÄ±n bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bozulmasÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±z iÃ§in ÅŸart deÄŸilse yaÄŸÄ± Ä±sÄ±tÄ±p soÄŸanlarÄ± tavaya koyunca Ã¼zerine 1/4 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karbonat ekleyin. Hatta biraz daha az, tam anlamÄ±yla bir tutamcÄ±k. BÃ¶ylece soÄŸanlarÄ±n pH deÄŸeri deÄŸiÅŸir, yaklaÅŸÄ±k 10 dakikada karamelize olur. Ãœzerine kiÅŸi baÅŸÄ± ikiÅŸer yumurta kÄ±rÄ±p TopkapÄ± SarayÄ±â€™nda pek sevilen soÄŸanlÄ± yumurtayÄ± yapabilirsiniz.

FÄ±rÄ±nda ya da Ä±zgarada yanÄ±ndakilerle uyumlu hÄ±zda piÅŸmeyen inatÃ§Ä± soÄŸanlarla ilgili bir ipucum da ÅŸu: Hamburgerin kÃ¶ftesi dÃ¶kme demir tavada ya da mangalda Ã§abucak piÅŸerken soÄŸanlarÄ±n kÄ±tÄ±r kÄ±tÄ±r kalmasÄ±nÄ± istemem. Bu yÃ¼zden soÄŸan dilimlerimi

3 dakika mikrodalgada yumuÅŸatÄ±rÄ±m, ardÄ±ndan Ä±zgaraya atarÄ±m. Bu da hem zamandan hem de lezzetten bÃ¼yÃ¼k bir kazanÃ§ saÄŸlar.

SoÄŸanlÄ± tariflere geÃ§meden, almak ve saklamakla ilgili pÃ¼f noktalarÄ±nÄ± paylaÅŸayÄ±m...

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â—Š SoÄŸanÄ±n sert olanlarÄ±nÄ± seÃ§in, ya Ã§ok az ya da hiÃ§ kokmamalÄ±. Evde de havadar, serin, kuru ve karanlÄ±k bir yerde saklayÄ±n.

â—Š SoyulmuÅŸ soÄŸanÄ± streÃ§ filme sarÄ±p kapalÄ± kapta, buzdolabÄ±nda 7 gÃ¼ne kadar saklayabilirsiniz. Â DoÄŸranmÄ±ÅŸ soÄŸanlarÄ± dondurabilirsiniz.

â—Š SoÄŸanÄ±n iÃ§indeki kÃ¼kÃ¼rtlÃ¼ bileÅŸikler gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼ yaÅŸartÄ±r. SoÄŸanÄ± soÄŸutun ve en son kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kesin, daha az gÃ¶zyaÅŸÄ± garanti.

â—Š Eski bir Ä°ngiliz atasÃ¶zÃ¼ne gÃ¶re, hasat edilen soÄŸanÄ±n kabuÄŸu inceyse Ä±lÄ±man bir kÄ±ÅŸ, kalÄ±nsa zorlu bir kÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±r.

â—Š Son ve en Ã¶nemlisi, Ã§iÄŸ soÄŸan kokusundan kurtulmak iÃ§in maydanoz yiyin.

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KIRMIZI SOÄžAN MARÄ°N

NE LAZIM?

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â—Š 2 orta boy kÄ±rmÄ±zÄ± soÄŸan

â—Š 1/4 su bardaÄŸÄ± pirinÃ§ sirkesi (elma sirkesi de olabilir)

â—Š 1/4 su bardaÄŸÄ± bal

â—Š 1/4 su bardaÄŸÄ± su

NASIL YAPARIM?

â—Š SoÄŸanlarÄ± soyun ve incecik dilimleyin. PirinÃ§ sirkesi, bal ve suyu bir kavanozda iyice karÄ±ÅŸana kadar Ã§alkalayÄ±n.

â—Š SoÄŸanlarÄ± kavanoza ekleyin. SoÄŸanlarÄ± sÄ±vÄ±yla kaplamak iÃ§in kavanozu Ã§alkalayÄ±n, ardÄ±ndan bir gece veya en az 6 saat buzdolabÄ±nda bekletin. Ara sÄ±ra Ã§Ä±karÄ±p 2-3 kez Ã§alkalayÄ±n. Ertesi gÃ¼n salatalarÄ±n Ã¼zerinde ya da sandviÃ§lerin iÃ§inde kullanabilirsiniz.

FRANSIZ SOÄžAN GÃœVECÄ°

(6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 600 gram kuÅŸbaÅŸÄ± dana eti

â—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± un

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â—Š 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1/2 su bardaÄŸÄ± tereyaÄŸÄ±

â—Š 2 kilo sarÄ± soÄŸan

â—Š 3 diÅŸ sarÄ±msak

â—Š 2 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± Worcestershire sosu

â—Š 2,5 litre et suyu

â—Š 5-6 dal taze kekik ve defne yapraÄŸÄ±

â—Š 1â€™er tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz-karabiber

NASIL YAPARIM?

â—Š Bir karÄ±ÅŸtÄ±rma kabÄ±nda kÃ¼p doÄŸranmÄ±ÅŸ dana etini un,

tuz ve karabiberle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. KabÄ±n iÃ§indeki fazla un karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± atmayÄ±n.

â—Š BÃ¼yÃ¼k bir tencerede zeytinyaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±tÄ±n. KuÅŸbaÅŸÄ± etleri parti parti mÃ¼hÃ¼rleyin ve unlu kaba geri alÄ±n.

â—Š AynÄ± tencereye tereyaÄŸÄ±nÄ± koyun ve tahta kaÅŸÄ±kla tencerenin dibine yapÄ±ÅŸan parÃ§alarÄ± da kazÄ±yarak eritin. Ä°ncecik piyazlÄ±k doÄŸranmÄ±ÅŸ soÄŸanlarÄ± ve ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ sarÄ±msaÄŸÄ± ekleyin. KarÄ±ÅŸtÄ±rarak soteleyin.

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â—Š YaklaÅŸÄ±k 45 dakikada soÄŸanlar Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de kÃ¼Ã§Ã¼lecek, daha tatlÄ± hale gelecek ve koyu

kahverengi bir renk alacak.

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± et suyu ve Worcestershire

sosunu ekleyip 5 dakika karÄ±ÅŸtÄ±rarak eklediÄŸiniz sÄ±vÄ±nÄ±n buharlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n.

â—Š Unlu kÃ¢sede bekleyen etleri tencereye ekleyin ve karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Et suyunu da yavaÅŸ yavaÅŸ ekleyin, karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Kekik ve defne yapraklarÄ±nÄ± katÄ±n, kaynayÄ±nca altÄ±nÄ± kÄ±sÄ±n. Dana eti aÄŸzÄ±nÄ±zda eriyene kadar, yaklaÅŸÄ±k 3 saat, ara sÄ±ra karÄ±ÅŸtÄ±rarak yavaÅŸÃ§a piÅŸirin.

â—Š Servis Ã¶nerisi: Tek kiÅŸilik gÃ¼veÃ§ kaplarÄ±na birer

porsiyon alÄ±p Ã¼zerine kÃ¼p kÃ¼p kÄ±zarmÄ±ÅŸ bayat ekmek ve eriyebilen rendelenmiÅŸ peynirle bir katman

yapÄ±p 3 dakika fÄ±rÄ±nÄ±n Ä±zgara modunda Ã¼zerini kÄ±zartÄ±n. Peynir eridiÄŸinde servis edebilirsiniz.

BEYAZ SOÄžANLI PESTO

(4-6 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

â—Š 1 su bardaÄŸÄ± doÄŸranmÄ±ÅŸ beyaz soÄŸan

â—Š 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sÄ±zma zeytinyaÄŸÄ±

â—Š 1,5 su bardaÄŸÄ± taze fesleÄŸen yapraÄŸÄ±

â—Š 1/4 su bardaÄŸÄ± ceviz

â—Š 5 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± rendelenmiÅŸ

parmesan ya da tulum peyniri

â—Š 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± taze limon suyu

â—Š Damak tadÄ±nÄ±za gÃ¶re tuz

NASIL YAPARIM?

â—Š Orta ateÅŸte 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±nÄ± Ä±sÄ±tÄ±n. SoÄŸanÄ± 5-7 dakika piÅŸirin. SoÄŸumasÄ± iÃ§in bir kenara alÄ±n.

â—Š FesleÄŸeni ve soÄŸutulmuÅŸ soÄŸanlarÄ± mutfak robotuna koyup incecik kÄ±yÄ±lana kadar karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

â—Š Cevizleri, peyniri, limon suyunu, kalan 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±nÄ± ve tuzu ekleyin. TÃ¼m malzemeler birleÅŸene ve ceviz ve peynir pestoyu neredeyse kremsi bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me getirene kadar Ã§ekin.

â—Š YanÄ±nda krakerlerle meze olarak sofraya getirebilir, sandviÃ§lere ya da avokado tostuna sÃ¼rebilirsiniz.