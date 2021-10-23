Kaşık kaşık İtalya!

Haberin Devamı

Lokma ve yanık cheesecake gibi tek bir tatlı üzerine yoğunlaşmış konsept kafeler günümüzün gastronomi trendlerinden... İtalyan tatlılarını orijinal reçetelerine sadık kalarak yapma fikriyle yola çıkan Chocca da bunun benzeri başarılı örneklerden... Chocca’yı hayata geçiren kurucuları Yeşim ve Özgür İshakoğlu, 10 sene İtalya’da yaşamış; tatlı konusundaki birikimleri buradan geliyor. Tatlılar da onların özel reçeteleriyle hazırlanıyor.

İÇİ RICOTTA DOLGULU

Tiramisu ve panna cotta menünün en çok talep görenlerinden... Ama bu dükkânda Sicilya kökenli cannoli tatlısı, fındıklı ‘baci di sanremo’, limoncello aromalı ‘delizia al limone’ gibi adını pek duymadığımız seçenekler de var. Cannoli için hamur incecik açılıyor, sonra da bu hamurlar içi boş metal silindirlere sarılarak kızartılıyor. Pişip soğuyunca içi ricotta peyniriyle hazırlanan bir harçla dolduruluyor. File badem, fındık, rende çikolata gibi eşlikçilerle sunuluyor. Tatlının orijinal reçeteye sadık kalınarak hazırlanmasına özellikle gayret ediyorlar. Kullandıkları ev yapımı taze ricotta peyniri ve tiramisu’daki mascarpone, kendi üretimleri...

Haberin Devamı

Panna cotta; süt kreması, süt ve limon kabuğuyla hazırlandığı için hafiflik arayanların tercihi. Farklı tatların peşinden koşmayı sevenler için bisküvi, çiğ badem, mascarpone, çikolata ve merengle hazırlanan meringata tart ve bir tür İtalyan keki olan ‘torta al cioccolato e peperoncino’ da diğer güzel alternatifler. İtalyan tatlılarının yanı sıra menüde bir de İspanya’dan ‘churros’ var. Bu da yine aslına uygun olarak taze taze kızartılıp şeker ve tarçına bulanarak servis ediliyor. Kahve çekirdeklerini Coffee

Department’tan alan mekânın espresso bazlı kahve çeşitleri de tatmin edici.

Mühürdar Karakolu Sok. No: 9/A Moda/İstanbul; (0216) 337 27 29