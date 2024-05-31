Karşı konulmaz o ilk ısırık...

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Keçi ve brie peynirlileri var

The Grungy, Nişantaşı

Suadiye ve Etiler’de de dükkânları var. Onur Ziya Demir “Cheeseburger (350 lira) denince benim için en iyisi kesinlikle burada. Ayrıca keçi peynirli burgerlerini de denemenizi tavsiye ediyorum” diyor. Koray Günyaşar’a göre soğan marmeladıyla muazzam uyum içindeki keçi peynirli burgeri ülkenin en lezzetli burgerleri arasında. Berat Çokal’a göreyse brie ve ballı burgeri yeni tatlar arayanlar için ideal: “Pişme derecesi tam ayarında, balla birlikte eriyen brie peyniri klasik cheddar’dan çok daha yenilikçi bir lezzet sunuyor.” Murat Bozok’un da favorilerinden. (0212) 236 85 92

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İsteyene acı soslu isteyene trüflü

Banko Burger, Suadiye

Şef Bora Bozankaya’nın kurucu şefi olduğu markanın burgerleri Ebru Erke’nin favorisi. Onur Ziya Demir özellikle mush&truffle (345 lira) ve Banko Boşnak çeşitlerini öneriyor. Koray Günyaşar’ın favorileriyse klasiği ve padronero acı soslu çeşitleri. (0216) 368 45 55

Briyoş ekmeğine

Zula, Harbiye

Vadistanbul, Kanyon, Zorlu ve Emaar AVM’lerde var. Şefler Üryan Doğmuş ve Cihan Kıpçak’ın markası. Ebru Erke relish soslu basic burgere (378 lira) bayılıyor ve “Tereyağlı briyoş ekmeğinin lezzeti, köftenin pişme derecesi, lezzet uyumu muhteşem” diyor. (0533) 073 53 43

Tütsülenmiş kaburgadan yapıyor

Markus, Maslak

Tütsülenmiş kaburga burger (550 lira) Defne Ertan Tüysüzoğlu’nun favorilerinden. Bağdat Caddesi’nde Vertical İstanbul içindeki Markus To Go’daysa tavuk burger ve sanayi burger dışındaki tüm çeşitleri smash yani bastırılarak pişiriliyor.

(0544) 429 34 34

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Yılların değişmeyen efsanesi

J Burger, Çiftehavuzlar

1977’den beri Çiftehavuzlar’da. Cheeseburger’i (350 lira) en çok tercih edilen çeşit. Sosisle gelen patates kızartmaları ve kendi yapımları mayonezleri bile meşhur. Defne Ertan Tüysüzoğlu “Çocukluğumuzdan günümüze değişmez lezzet efsanevi big pastramiburger” diyor.

(0216) 369 49 70

Pişme derecesi, sos dengesi yerinde

Enva-i Sokak Lezzetleri, Suadiye

Ekmeklerinden burger köftelerine, soslarından çıtır tavuklarına her şeyi kendileri hazırlıyor. Onur Ziya Demir “Enva-i bacon (300 lira), Enva-i reçelli burgerlerini tavsiye ediyorum. Pişme derecesini çok iyi ayarlıyorlar, sos dengesi ve malzemelerin dizilimi iyi” diyor. Sosislerini de es geçmeyin. (0216) 339 39 49

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Sadece kuzu köftesinden yapıyor

Basta! Street Food Bar, Kadıköy

Şefler Kaan Sakarya ve Derin Arıbaş’ın sokak yemekleri lokantasında tek çeşit, kuzu burger (345 lira) var. Haşhaşlı briyoş ekmek ve arasında 160 gramlık kuzu köftesine patlıcanlı mayonez, közlenmiş soğan ve turşu eşlik ediyor. Defne Ertan Tüysüzoğlu’nun önerisi. (0216) 414 08 65

Aşna vişneyi deneyin

Cluster, Nişantaşı

Caddebostan’da da bir şubesi var. Berat Çokal bacon, horseradish sos, cheddar peyniri, kırmızı soğan, burger sos ve turşulu ‘peppa pig’ ile tulum peyniri ve vişne reçelli ‘aşna vişne’ (270 lira) çeşitlerini mutlaka öneriyor. Puf puf ekmeklerini de her sabah kendileri pişiriyorlar. (0212) 231 32 00

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Tavuk burger sevenlere

Primitif Birahane, Kadıköy

Şef Burak Zafer Sırmaçekici’nin dükkânı. Koray Günyaşar’a göre Oklahoma burgeri (310 lira) sade ve çok etkili. Tavuk burger sevenlerin favorisi ‘aptal tavuk’. Trüflü ve küflü peynirli gibi sevilen çeşitlerin yanı sıra Lübnan burgeri gibi denemelerle menüsünü güncel tutuyor. (0533) 306 57 62

Avokado sos ve soğan turşusu

Namu Burger, Kadıköy

Şef Serkan Albayrak’ın yeni projesi. 7 çeşit burger bulutsu briyoş ekmeklerle hazırlanıyor. Onur Ziya Demir’in favorisi karamelize soğan, dana bacon ve trüflü No:2 (295 lira) ile soğan turşusu, acı-tatlı, avokado sos ve cheddar’lı No:5. (0532) 527 15 00