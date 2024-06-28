Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

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Yaz sıcaklarına birebir
Karpuz frozen (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/4 adet karpuz
◊ 1 yemek kaşığı bal
◊ 2 çay bardağı süt
◊ 1 adet lime suyu
◊ 10 adet fındık
◊ 10 adet buz
NASIL YAPARIM?
◊ Karpuzu kabuğundan ve
çekirdeklerinden ayırın.
◊ Lime suyunu ve diğer tüm
malzemeleri mutfak robotuna atın,
pürüzsüz olana kadar çekin.
Tazelenmek için...
Karpuz detox (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/4 adet karpuz
◊ 1 yemek kaşığı taze zencefil
◊ 2 şişe maden suyu
◊ 1 su bardağı sade tonik
◊ 10 yaprak nane
◊ 10 yaprak maydanoz
◊ 1/2 dal kereviz sapı
◊ 2 adet limon suyu
NASIL YAPARIM?
◊ Karpuzu çekirdek ve kabuklarından ayırın.
◊ Tüm malzemelerle birlikte blender ya da mutfak robotundan tamamen pürüzsüz olana dek geçirin.
◊ Bardaklara koyup servis edin.
Nane yaprağı çok yakışır
Karpuzlu alkolsüz meyve kokteyli (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/4 adet karpuz
◊ 5 adet çilek
◊ 2 lime suyu
◊ 5 yaprak nane
◊ 1 yemek kaşığı esmer şeker
◊ 2 şişe maden suyu
NASIL YAPARIM?
◊ Karpuzu çekirdek ve kabuklarından ayırın.
◊ Mutfak robotuna maden suyu hariç tüm malzemeleri koyun.
◊ Pürüzsüz olana kadar çekin.
◊ Bardaklara eşit dağıtın. Maden suyunu ekleyip karıştırın.
◊ Nane yaprağıyla servis edin.
Farklı bir yorum
Karpuz gazpacho (4 kişilik)
NE LAZIM?
◊ 1/4 adet karpuz
◊ 2 adet limon suyu
◊ 1 yemek kaşığı kapari
◊ 1/2 bağ nane
◊ 1/2 bağ maydanoz
◊ 1 adet chili biber
◊ 2 adet arpacıksoğan
◊ 1 yemek kaşığı worchestershire sosu
◊ 2 su bardağı içme suyu
◊ 8-9 yaprak taze nane
NASIL YAPARIM?
◊ Karpuzu kabuk ve çekirdeklerinden ayırın.
◊ Tüm malzemelerle mutfak robotundan geçirin.
◊ Çok koyu olursa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.
◊ Kâselere alıp nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.