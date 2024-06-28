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Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

Güncelleme Tarihi:

#Yemek Tarifleri#Karpuz#Lezzet
Karpuzlu içeceklerle ferahlayın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 07:00

Bu mevsimi güzelleştiren meyvelerden. Tadıyla, görüntüsüyle hepimizi mest ediyor. Sıcak yaz günlerinde çok tüketiliyor. Bu lezzetli ve sulu meyveden yapılan içecekler de bu sezon çok popüler. Şef Altuğ Tezer frozen’dan kokteyle karpuzla hazırlayabileceğimiz tarifleri paylaştı.

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Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

Yaz sıcaklarına birebir

Karpuz frozen (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz
◊ 1 yemek kaşığı bal
◊ 2 çay bardağı süt
◊ 1 adet lime suyu
◊ 10 adet fındık
◊ 10 adet buz

NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu kabuğundan ve
çekirdeklerinden ayırın.
◊ Lime suyunu ve diğer tüm
malzemeleri mutfak robotuna atın,
pürüzsüz olana kadar çekin.

Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

Tazelenmek için...

Karpuz detox (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz
◊ 1 yemek kaşığı taze zencefil
◊ 2 şişe maden suyu
◊ 1 su bardağı sade tonik
◊ 10 yaprak nane
◊ 10 yaprak maydanoz
◊ 1/2 dal kereviz sapı
◊ 2 adet limon suyu

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NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu çekirdek ve kabuklarından ayırın.
◊ Tüm malzemelerle birlikte blender ya da mutfak robotundan tamamen pürüzsüz olana dek geçirin.
◊ Bardaklara koyup servis edin.

Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

Nane yaprağı çok yakışır

Karpuzlu alkolsüz meyve kokteyli (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz
◊ 5 adet çilek
◊ 2 lime suyu
◊ 5 yaprak nane
◊ 1 yemek kaşığı esmer şeker
◊ 2 şişe maden suyu

NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu çekirdek ve kabuklarından ayırın.
◊ Mutfak robotuna maden suyu hariç tüm malzemeleri koyun.
◊ Pürüzsüz olana kadar çekin.
◊ Bardaklara eşit dağıtın. Maden suyunu ekleyip karıştırın.
◊ Nane yaprağıyla servis edin.

Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

Farklı bir yorum

Karpuz gazpacho (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz
◊ 2 adet limon suyu
◊ 1 yemek kaşığı kapari
◊ 1/2 bağ nane
◊ 1/2 bağ maydanoz
◊ 1 adet chili biber
◊ 2 adet arpacıksoğan
◊ 1 yemek kaşığı worchestershire sosu
◊ 2 su bardağı içme suyu
◊ 8-9 yaprak taze nane

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NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu kabuk ve çekirdeklerinden ayırın.
◊ Tüm malzemelerle mutfak robotundan geçirin.
◊ Çok koyu olursa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.
◊ Kâselere alıp nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.

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#Yemek Tarifleri#Karpuz#Lezzet

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