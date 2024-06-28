Karpuzlu içeceklerle ferahlayın

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Yaz sıcaklarına birebir

Karpuz frozen (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz

◊ 1 yemek kaşığı bal

◊ 2 çay bardağı süt

◊ 1 adet lime suyu

◊ 10 adet fındık

◊ 10 adet buz

NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu kabuğundan ve

çekirdeklerinden ayırın.

◊ Lime suyunu ve diğer tüm

malzemeleri mutfak robotuna atın,

pürüzsüz olana kadar çekin.

Tazelenmek için...

Karpuz detox (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz

◊ 1 yemek kaşığı taze zencefil

◊ 2 şişe maden suyu

◊ 1 su bardağı sade tonik

◊ 10 yaprak nane

◊ 10 yaprak maydanoz

◊ 1/2 dal kereviz sapı

◊ 2 adet limon suyu

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NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu çekirdek ve kabuklarından ayırın.

◊ Tüm malzemelerle birlikte blender ya da mutfak robotundan tamamen pürüzsüz olana dek geçirin.

◊ Bardaklara koyup servis edin.

Nane yaprağı çok yakışır

Karpuzlu alkolsüz meyve kokteyli (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz

◊ 5 adet çilek

◊ 2 lime suyu

◊ 5 yaprak nane

◊ 1 yemek kaşığı esmer şeker

◊ 2 şişe maden suyu

NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu çekirdek ve kabuklarından ayırın.

◊ Mutfak robotuna maden suyu hariç tüm malzemeleri koyun.

◊ Pürüzsüz olana kadar çekin.

◊ Bardaklara eşit dağıtın. Maden suyunu ekleyip karıştırın.

◊ Nane yaprağıyla servis edin.

Farklı bir yorum

Karpuz gazpacho (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/4 adet karpuz

◊ 2 adet limon suyu

◊ 1 yemek kaşığı kapari

◊ 1/2 bağ nane

◊ 1/2 bağ maydanoz

◊ 1 adet chili biber

◊ 2 adet arpacıksoğan

◊ 1 yemek kaşığı worchestershire sosu

◊ 2 su bardağı içme suyu

◊ 8-9 yaprak taze nane

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NASIL YAPARIM?

◊ Karpuzu kabuk ve çekirdeklerinden ayırın.

◊ Tüm malzemelerle mutfak robotundan geçirin.

◊ Çok koyu olursa suyla kıvamını ayarlayabilirsiniz.

◊ Kâselere alıp nane yapraklarıyla servis edebilirsiniz.