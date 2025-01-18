Kapuska ve sarmayla yetinmeyelim! Dünya mutfaklarından kat kat tarifler

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Lahana; brokoli ve Brüksel lahanasıyla aynı turpgiller ailesine ait. Yapraklarındaki acımsılık aslında ondaki umamiyi gizliyor. Doğru pişirildiğinde zirveye ulaşan lezzeti nedeniyle Avrupa’dan Asya mutfağına her yerde karşımıza çıkıyor; eski Romalılar bile yapraklarının acı-tatlı tadını takdir edip severlermiş... Günümüzde Avrupa’da beyaz lahananın en büyük genel ekim alanı Almanya’nın kuzeyi olmasına rağmen, diğer tüm türleri gibi, aslen Akdeniz’den geliyor.

GEVŞEK YAPILISI SARMALIK

Düşük kalorili ve bol lifli bu sebzeyi serin bir yerde uzun süre saklayabilirsiniz. Eşit bir renk ve hafif bir parlaklık taze bir lahananın işaretidir. Yayvan yani dış kenarlarından şişkin bir elips gibiyse ve gevşek yapraklıysa sarma için idealdir. Sımsıkı top gibi olanlar kapuska ve salata gibi doğranarak yapılan yemeklerde iyi sonuç verir. Sayısız beyaz lahana tarifi var ancak tadını çıkarmanın en popüler ve bilinen yollarından biri turşusu. Fermente edilmiş formuyla faydasını daha da katlar, tam bir sağlık deposu olur. Yumuşacık yapraklarıyla hazırlaması da çok kolaydır: Önce dış yaprakları çıkarın, sonra lahanayı başından ikiye veya dörde bölün, sapını ve yaprak damarlarını çıkarın. İnce şeritler halinde kıyıp kavanoza sıkıca doldurun. Litre başına yaklaşık 2 yemek kaşığı kayatuzu hesabıyla hazırladığınız salamura suyunu doldurup ağzını gevşekçe kapatın. Sıcak ortamda 4-5 günde hazır.

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Lahanayı çok kıymışsınız hepsi turşu olmadı; o halde kalanları azıcık yağla birkaç dakika tavada kızartın veya buharda pişirin. Tuz-karabiberle tatlandırın. İşte et yanına sağlıklı bir yan yemek. Yan yemek yerine salata da yapabilirsiniz. İnce kıyılmış lahana, biraz zeytinyağı, tuz ve sirkeyle çok lezzetli bir kış salatası olur; bunu özellikle çocuklara sevdirmek için coleslow’a da çevirebilirsiniz.

Çeyrek lahana ve 1 havucu rendeleyin, 1 küçük soğanı çok ince kıyın. Sosu için 2 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı hardal, 5 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu çırpın. Sebzelere bu sosu iyice yedirin, biraz bekletip servis edin. Kimi fast food restoranlarında satılanlardan çok daha leziz olacaktır.

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KİMYON, ANASON, REZENE

Lahana sindirim sisteminde gaz yapmasıyla ünlüdür. Hassas bünyeleri daha fazla etkileyebilir. Bu nahoş etkiden kurtulmak ve yedikten sonra çok şişkin hissetmemek için anason, kimyon ve rezene katın. Bu üç baharatın esansiyel yağları lahananın gaz yapıcı özelliklerini etkisiz hale getirir ve kolay sindirim sağlar. Dahası, baharat çeşitleri beyaz lahanayı mükemmel şekilde tamamlayıp lezzetini arttırır.

Bizim mutfağımızda en yaygın şekli kapuska ve sarmasıdır. Bu nedenle mütevazı bir sebze gibi görünebilir ancak sürprizlerle doludur! Onu et gibi ızgara yapabilir, sadece soteleyerek etlerin yanında servis edebilirsiniz.

Pratik bir yemek için lahanayı sarımsak, soya sosu ve susam yağıyla soteleyin, tavuk suyu ekleyin ve noodle katın. İşte kapuskaya burun kıvıran çocukları ikna edecek bir Kore yemeği. Farklı önerilere açıksanız yandaki 3 tarife de şans verin.

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ALMAN LAHANA ÇORBASI (6-8 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 1 kg lahana

◊ 2 soğan

◊ 1 diş sarımsak

◊ 3 havuç

◊ 3 patates

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1,5 litre su (Varsa sebze suyu)

◊ 1 yemek kaşığı beyaz sirke

◊ 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

◊ Yarım bağ maydanoz

◊ 1 tutam şeker

◊ 2 defne yaprağı

◊ 3-4 tane füme sosis (isteğe bağlı)

◊ 1,5 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Soğan ve sarımsağı soyun, incecik doğrayın. Tencerede yağı ısıtın ve soğanları saydamlaşana kadar çevirin. Sonra sarımsağı ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın.

◊ Lahananın dış yapraklarını çıkarın. 4’e bölün ve kalın saplı kısmını çıkarıp kalan kısmını kabaca lokma büyüklüğünde küpler halinde dilimleyin, tuzla karıştırın.

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◊ Pişen soğanların üzerine lahanaları ekleyin ve karıştırın.

◊ Suyu, defne yapraklarını ve kimyon tohumlarını ekleyin. 40 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın.

◊ Küp küp kesilmiş patates, havuç ve kıyılmış maydanozu ekleyin ve 20 dakika daha pişirin.

◊ Altını kapatınca şeker ve sirkeyi ekleyin. Tam miktar kişisel zevkinize bağlıdır.

◊ Son olarak dilimlenmiş füme sosisleri çorbaya ekleyin.

KRAUTSALAT (ALMAN LAHANA SALATASI) (4-6 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 1/2 lahana

◊ 2 soğan

◊ 5 yemek kaşığı elma sirkesi

◊ 5 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı

◊ 2 çay kaşığı tuz

◊ 2 yemek kaşığı şeker

◊ 1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber

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NASIL YAPARIM?

◊ Lahanayı incecik doğrayın. Büyük bir kâseye alıp, üzerine tuz serpip 5 dakika yoğurun. Sonra

en az 20 dakika dinlenmeye bırakın. Bu işlem lahananın fazla suyunu atmak için gerekli.

◊ Soğanları incecik doğrayın. Bir tavaya 2 yemek kaşığı yağı koyup soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ateşten alıp soğumaya bırakın.

◊ Sirke, yağ, karabiber, kimyon ve şekeri iyice karıştırın. Sonra soğumuş soğanları ekleyin.

◊ Lahanayı süzgece alın ve fazla suyunu atın. Bir salata kâsesinde sosla birleştirip iyice karıştırın ve ardından yaklaşık 2 saat dinlenmeye bırakın.

◊ Servis etmeden önce damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz.

LAHANALI JAPON PANKEKİ (2 KİŞİLİK)

NE LAZIM?

◊ 300 gram incecik kıyılmış lahana

◊ 2 yeşil soğan (incecik doğranmış)

◊ 3 büyük yumurta

◊ 3 yemek kaşığı un

◊ 1/2 çay kaşığı tuz

◊ 1 yemek kaşığı soya sosu

◊ 1 yemek kaşığı susam yağı

Sos için:

◊ 1,5 yemek kaşığı ketçap

◊ 1,5 yemek kaşığı Worcestershire sosu

◊ 2 çay kaşığı bal

◊ 2 çay kaşığı soya sosu

Kızartmak için:

◊ Yeterince ayçiçeğiyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Önce tüm sos malzemelerini çırpıp bir kenara alın.

◊ Yumurtaları, unu, tuzu, soya sosunu ve susam yağını pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.

◊ İncecik doğranmış soğan ve lahanayı hamura katın; iyice karıştırın.

◊ Büyük bir tavayı orta-yüksek ateşte tabanını kaplayacak kadar yağla ısıtın.

◊ Karışımı avuç içi büyüklüğünde parçalar halinde tavada kızartın.

◊ Üzerine sosu gezdirerek servis edin.