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Kapta mı olsun külahta mı?

#Dondurma#Keçi Sütü#Sorbe
Kapta mı olsun külahta mı

Tezgâhlardaki rengârenk görüntüsü ve yaz günlerine ilaç gibi gelen ferahlığıyla kalbimizi çalan dondurma 7’den 70’e herkesin sevgilisi... Keçi sütüyle yapılanı, içine salep katılanı, İtalyanı, taze meyveden sorbesi derken çeşitleri saymakla bitmiyor. Biz de en kaliteli malzemeden, en lezzetli dondurmanın peşine düştük; jürimize beğendiği adresleri sorduk.

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1-GÜNLÜK MANDA SÜTÜYLE...

Dondurmacci, İstanbul

Didem Şenol, mevsiminde taze meyveden yaptıkları dondurmalarını tavsiye ediyor. Ebru Erberdi kendi çiftliklerinden gelen günlük manda sütüyle yaptıkları bitter çikolatalı ve sadeyi öneriyor. Sorbeleri de ünlü; Bodrum mandalinalı, limonlu öne çıkanlar... Yarım kilosu 118 lira. Ankara’da da şubeleri var. (0212) 274 92 91

2- ZENCEFİL, TARÇIN, KARABİBER

Kechy Gurme Dondurma, Konya

Kapta mı olsun külahta mı

Ebru Erke “Ermenek’teki Çatalbadem Keçi Çiftliği’nden gelen keçi sütü ve doğal salep onları özel kılıyor” diyor. Sade (kilosu 250 lira) ve bitter çikolatalı gibi çeşitlerin yanı sıra ceviz, bal, zencefil, tarçın, karabiber ve ginseng’den oluşan ‘doğa’ adlı bir dondurmaları da var. 444 5 442

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3-YANIK SÜTLÜ SEVİLİYOR

Yasemin & Tuncel, İstanbul

Kapta mı olsun külahta mı

Göktürk’teki dondurmacı Ebru Erke’nin favorilerinden. İşletmeye ismini veren Yasemin ve Tuncel Toprak çifti, yurtdışında dondurma eğitimi almış. Tahin-pekmez, fırınlanmış muz ve yanık sütlü, en sevilen çeşitlerinden. Yarım kilosu 140 lira. Katkısız, taze meyve kullanıyorlar. (0212) 322 42 64

4-KALİTE STANDARTLARI YÜKSEK

Cremeria Milano, İstanbul

Kapta mı olsun külahta mı

Çağdaş Ertuna’nın favorisi, Ferit Özkaşıkcı’ya göre kalite standartları yüksek. Espresso’lu, Nutella’lı, bitter çikolatalı, limonlu, kavunlu, yumurta sarısıyla hazırladıkları vanilyalı gibi çeşitleri (yarım kilosu 145 lira) çok seviliyor. Muğla-Akyaka ve Bodrum’da, ayrıca İzmir ve Bursa’da şubeleri var. (0212) 843 44 24

5-YABANİNCİRLİ, LAVANTALI...

Çiçek Pastanesi Tahir Usta, Çanakkale

Kapta mı olsun külahta mı

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Bozcaada’da, bölgede yetişen keçi ve ineklerin sütüyle hazırlanan dondurma için Ebru Erke “En önemli artısı her çeşidin tamamen doğal olması. Hiçbir aroma katmıyorlar. Lavantalı, yabanincirli ve sakızlı dondurmalarını deneyin” diyor.
Vegan çeşitler de var. (0532) 335 74 24

6-VEGANLARA DA UYGUN

Dondurmacı Yaşar Usta, İstanbul

Müge Ergül “Kesinlikle favorim” diyor. Çağdaş Ertuna da gerçek meyveyle damakta yoğun bir lezzet bırakan  çeşitlerini beğeniyor. Kayısı, karpuz, erik, kiraz, şeftali gibi sorbeleri ve bitter çikolata, Antep fıstığı, damlasakızlı gibi dondurmaları var. Yarım kilosu 125 lira. (0212) 325 38 64

7-İTALYAN USULÜ

MUÀ, İstanbul

Çağdaş Ertuna artizan İtalyan dondurması için öneriyor. Ali Ronay’a göre çikolatalısı da vişnelisi de çok başarılı. Malzemelerini çiftliklerden taze temin ediyorlar. Antep fıstıklı, çikolata parçacıklı sade, Brüksel kurabiyeli gibi farklı çeşitleri ve meyveli sorbeleri de seviliyor. Topu 38 lira. (0212) 229 29 40

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8-ŞEHİR DIŞINA GÖNDERİYORLAR

Arzen Dondurma, Erzurum

Kapta mı olsun külahta mı

Ebru Erke “Kendi süt çiftliklerini kurmuşlar. Doğal salep, bölgeye has bitkilerle beslenen keçi ve ineklerin sütüyle yapılıyor. Şehir
dışına da gönderiyorlar” diyor. Yarım kilo, karışık meyveli dondurma 80 lira. 444 14 95

9-BODRUM MEYVELERİYLE...

Bitez Dondurma, Muğla

Kapta mı olsun külahta mı

Ferit Özkaşıkcı “Bir Bodrum klasiği” diyor. Şimdilerde hem Bodrum’da hem İstanbul’da birçok şubeleri var. Yörenin taze meyveleriyle hazırlanmış Bodrum mandalinalısı Çağdaş Ertuna’nın da favorisi. Topu 12.5 lira.(0252) 385 37 12

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10-ÖZGÜN ÇEŞİTLERİ VAR

Odelato Artisan Gelato, İzmir

Kapta mı olsun külahta mı

İtalyan usulü dondurma  yapan Alsancak’taki mekân, Ali Ronay’ın tavsiyesi.  Sahibi şef Oğuz Demirelli’nin deniz tuzlu-karamelli, ‘aktif karbon, lime ve yeşil elmalı’, ricotta, mascarpone gibi özgün çeşitleri var. Kilosu 280 lira. (0232) 502 76 26

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#Dondurma#Keçi Sütü#Sorbe

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