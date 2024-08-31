Kahvenin kazananından ödüllü reçeteler

Haberin Devamı

Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) takipçilerimize ‘Tercihiniz soğuk çay mı soğuk kahve mi’ diye sorduk. Anketimizi oylayan okurlarımızın yüzde 59’u soğuk kahveyi seçti. Sıcak günlerin kurtarıcısı soğuk kahve için tarif almak üzere çiçeği burnunda şampiyon barista Mert Dinler’i aradık. İzmirli barista Dinler biz anketimizi yaptığımız sırada İstanbul Peninsula Hotel’de düzenlenen DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası 2024’ün Türkiye ayağında yarışıyordu. Yetenekli barista büyük ödülün sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye’yi Singapur’da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Birbirinden yaratıcı reçetelerle yarışan katılımcılar arasında 2’nciliği İstanbul’dan Mustafa Baga, 3’üncülüğüyse yine İstanbul’dan katılan Tolga Seçkin aldı. Mert Dinler’den evde yapmayı deneyebileceğimiz biri soğuk, biri sıcak iki ödüllü kahve reçetesi aldık.

Haberin Devamı

BAHARAT FIRTINASI (SOĞUK) (1 bardak için)





NE LAZIM?

◊ 10 gram DaVinci Gourmet tuzlu karamel sos

◊ 10 gram süt reçeli

◊ 70 ml süt

◊ 70 ml krema

◊ 30 gram espresso

◊ 1,5 gram kakule

◊ 0,5 gram yenibahar

◊ Buz

NASIL YAPARIM?

◊ Krema sifonuna krema, süt ve baharat çeşitlerini ekleyip karbondioksitle baharatlı krema elde edin.

◊ Sifon yoksa bir karıştırıcı yardımıyla krema, süt ve baharatı çırparak daha sıvı kıvamlı bir krema elde edebilirsiniz.

◊ Ayrı bir karıştırıcıya espresso, süt reçeli, tuzlu karamel ve buzları ekledikten sonra çalkalayın.

◊ Bardağın içine buz koyduktan sonra kahve karışımını 3’te 2 sini dolduracak şekilde süzerek ekleyin.

◊ Bardağın 3’te1’lik kısmını ise baharatlı kremanızla tamamlayın ve üzerine baharat serpiştirin.

BUMBO MOCHA (SICAK) (1 fincan için)





NE LAZIM?

◊ 10 gram Bellagio Sipping sıcak çikolata tozu

Haberin Devamı

◊ 50 gram portakal kabuğu

◊ 100 gram şeker

◊ 1 dal meyankökü

◊ 160 ml süt

◊ 20 gram espresso

◊ 5 ml sıcak su

NASIL YAPARIM?

◊ Öncelikle portakal sosunu hazırlayın.

◊ Portakal kabuğunu (beyazı gelmeyecek şekilde) şekerle birlikte yoğurduktan sonra hava almayan bir cam kavanozun içinde 24 saat bekletin.

◊ 24 saat sonunda 5 ml sıcak su eklediğiniz karışımı blendırda çekin.

◊ Daha sonra 2 kere metal süzgeçle süzün. Süzdüğünüz sosu bir şişeye alın ve içine 1 dal meyankökünü 3’e bölerek ekleyin.

◊ 2-3 saat oda sıcaklığında bıraktıktan sonra +4 derece buzdolabına alın.

◊ 12 saat beklettiğiniz sosun içinden meyankökünü çıkarın; artık sos hazır.

◊ 10 gr DaVinci Gourmet çikolata tozuna hazırladığınız sosun 12 gramını ekleyin, üzerine 5 ml sıcak su katıp bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Haberin Devamı

◊ Üzerine 20 gram espressoyu döküp makinenin buhar çubuğunda krema haline getirdiğiniz sütü ekleyerek bitirin.