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Kahvenin kazananından ödüllü reçeteler

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#Kahve#Davinci Gourmet Barista Craft#Şampiyona
Kahvenin kazananından ödüllü reçeteler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

Baristaların hünerlerini sergilediği, dünya genelinde 20 ülkede düzenlenen DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası 2024’ün Türkiye ayağı gerçekleşti. Kazanan isim İzmir’den katılan Mert Dinler oldu. Dinler’den ödüllü iki kahve reçetesi aldık...

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Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) takipçilerimize ‘Tercihiniz soğuk çay mı soğuk kahve mi’ diye sorduk. Anketimizi oylayan okurlarımızın yüzde 59’u soğuk kahveyi seçti. Sıcak günlerin kurtarıcısı soğuk kahve için tarif almak üzere çiçeği burnunda şampiyon barista Mert Dinler’i aradık. İzmirli barista Dinler biz anketimizi yaptığımız sırada İstanbul Peninsula Hotel’de düzenlenen DaVinci Gourmet Barista Craft Şampiyonası 2024’ün Türkiye ayağında yarışıyordu. Yetenekli barista büyük ödülün sahibi olurken, aynı zamanda Türkiye’yi Singapur’da gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Birbirinden yaratıcı reçetelerle yarışan katılımcılar arasında 2’nciliği İstanbul’dan Mustafa Baga, 3’üncülüğüyse yine İstanbul’dan katılan Tolga Seçkin aldı. Mert Dinler’den evde yapmayı deneyebileceğimiz biri soğuk, biri sıcak iki ödüllü kahve reçetesi aldık.

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BAHARAT FIRTINASI (SOĞUK) (1 bardak için)

Kahvenin kazananından ödüllü reçeteler

NE LAZIM?

10 gram DaVinci Gourmet tuzlu karamel sos

10 gram süt reçeli

70 ml süt

70 ml krema

30 gram espresso

1,5 gram kakule

0,5 gram yenibahar

Buz

NASIL YAPARIM?

Krema sifonuna krema, süt ve baharat çeşitlerini ekleyip karbondioksitle baharatlı krema elde edin.

Sifon yoksa bir karıştırıcı yardımıyla krema, süt ve baharatı çırparak daha sıvı kıvamlı bir krema elde edebilirsiniz.

Ayrı bir karıştırıcıya espresso, süt reçeli, tuzlu karamel ve buzları ekledikten sonra çalkalayın.

Bardağın içine buz koyduktan sonra kahve karışımını 3’te 2 sini dolduracak şekilde süzerek ekleyin.

Bardağın 3’te1’lik kısmını ise baharatlı kremanızla tamamlayın ve üzerine baharat serpiştirin.

BUMBO MOCHA (SICAK) (1 fincan için)

Kahvenin kazananından ödüllü reçeteler

NE LAZIM?

10 gram Bellagio Sipping sıcak çikolata tozu

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50 gram portakal kabuğu

100 gram şeker

1 dal meyankökü

160 ml süt

20 gram espresso

5 ml sıcak su

NASIL YAPARIM?

Öncelikle portakal sosunu hazırlayın.

Portakal kabuğunu (beyazı gelmeyecek şekilde) şekerle birlikte yoğurduktan sonra hava almayan bir cam kavanozun içinde 24 saat bekletin.

24 saat sonunda 5 ml sıcak su eklediğiniz karışımı blendırda çekin.

Daha sonra 2 kere metal süzgeçle süzün. Süzdüğünüz sosu bir şişeye alın ve içine 1 dal meyankökünü 3’e bölerek ekleyin.

2-3 saat oda sıcaklığında bıraktıktan sonra +4 derece buzdolabına alın.

12 saat beklettiğiniz sosun içinden meyankökünü çıkarın; artık sos hazır.

10 gr DaVinci Gourmet çikolata tozuna hazırladığınız sosun 12 gramını ekleyin, üzerine 5 ml sıcak su katıp bir karıştırıcı yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

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Üzerine 20 gram espressoyu döküp makinenin buhar çubuğunda krema haline getirdiğiniz sütü ekleyerek bitirin.

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#Kahve#Davinci Gourmet Barista Craft#Şampiyona

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