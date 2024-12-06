Kahvaltıdan pastalara krepli tatlar

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Güzel bir kahvaltıda tatlı - tuzlu eşlikçilerle ailenizi mutlu edebilir ya da içine kremalı-mantarlı-tavuklu bir dolguyla misafirlerinize sunabilirsiniz krepleri. Hatta avcı böreği gibi pastırmalı bir içle doldurup ara sıcak olur, kremayla kat kat dizilirse nefis bir pasta…

Bütün dünyada farklı farklı çeşitleri olan kreplerin anavatanı Fransa’nın Bretonya bölgesindeki Dinan kasabası olarak kabul ediliyor.

Hikâyelere göre, köylüler ilk krepi düz bir ocak üzerine yanlışlıkla yulaf lapası düşürerek yaptılar. Bir parça yulaf lapasının oluşturduğu tabaka ince, çıtır çıtır ve lezzetli kreplere dönüştü. Fransız krepleri ucuz olduğu ve çok fazla hammadde kullanılmadığı için çok popülerdi. Yıllar içinde Fransa’daki tüm halk yemekleri gibi krep de değişti, çeşitlendi ve flambe edilerek yapılan tumturaklı tatlı krep süzete dönüştü.

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Hafif, havadar, eşit şekilde kızarmış ve kenarları biraz çıtır krepler yapmak için püf noktalarını derledim ve bir temel tarif yazdım. Buna şeker, kaymak, kakao gibi malzemeler ekleyerek tatlı bazlı krepler yapabilirsiniz.

Aşağıdaki tarif hem tatlı,hem tuzlu dolgulara uygun ve elinizin altında bulundurmak isteyeceğiniz garantili bir tarif.

Mükemmel sonuç için 8 ipucu

Hamuru çok iyi çırptığınızdan emin olun. Elle çırptığınızda pütürlü kalıyorsa el blendırı kullanabilirsiniz.

Hamuru karıştırdıktan sonra içinde topak kalmadığından emin olmak için ince metal süzgeçten geçirin. Bu, fazladan zahmetli bir adım gibi görünebilir ancak dünyanın en lezzetli krepini evde yapmamızı sağlayan bu küçük ayrıntılar.

Hamuru en az 1 saat buzdolabında bekletin. Geceden hazırlayıp sabaha kadar da bekletebilirsiniz.

Krep tavası şart değil. Çelik bir tava kullanın. Tavanın eşit şekilde ısınması için kalın bir tabanı olması önemli.

Tavayı yavaşça istediğiniz sıcaklığa ısıtın. Çok hızlı ısıtmaya çalışırsanız sürekli olarak sıcaklık düğmesiyle uğraşmak zorunda kalırsınız, ocağınızda en iyi sonucu veren yöntemi deneyerek bulabilirsiniz.

Tavanın tabanını ve yanlarını ince bir şekilde kaplayacak kadar tereyağı kullanın. Her yerini yağlamak için biraz fazla kullanmanız gerekebilir. İlk birkaç tanesi bu nedenle yağlı olabilir ama sonraki krepleriniz mükemmel olacaktır.

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Krep hamurlarını tavanın büyüklüğüne göre dökün. 20-25 santimetrelik küçük bir tava kullanıyorsanız

3-4 yemek kaşığı hamur yeterlidir.

Hamuru bir sürahiden dökmek pratik olur.

Temel krep tarifi

140 gr sade un (1 su bardağı), 200 ml tam yağlı süt

(1 su bardağı), 2 yumurta, 25 gr eritilmiş tuzsuz tereyağı (1 yemek kaşığı). Bütün malzemeyi çırpıp yukarıdaki püf noktalarını da dikkate alarak krep hamurunu hazırlayabilirsiniz. Daha sonra yumurta sayısını arttırmak, kakao, kaymak, şeker eklemek gibi denemelere girişebilirsiniz. Benim verdiğim nötr ve en temel tarif. İçine tuzlu malzeme de koyabilirsiniz, tatlı malzeme de…

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MİLLE CREPE-KREP PASTASI

(8-10 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 büyük yumurta

◊ 800 ml tam yağlı süt

◊ 80 gr toz şeker veya pudra şekeri

◊ 300 gr un

◊ 1/2 çay kaşığı tuz

◊ 25 gr eritilmiş tereyağı

Çikolatalı krema için

◊ 600 ml krema (3 kutu)

◊ 120 gr pudra şekeri

◊ 60 gr kakao

Çikolatalı ganaj için

◊ 250 gr çikolata

◊ 200 ml krema

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm hamur malzemelerini püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Tavanızın boyutuna göre 20-25 tane krep pişirin.

◊ Kremayı büyük bir kâsede mikserle sertleşene kadar çırpın.

◊ Pudra şekeri ve kakao tozunu birlikte eleyin, ardından çırpılmış kremaya tamamen karışana kadar katlayın. 1 saat kadar buzdolabında bekletin.

◊ Bir pasta servis tabağına ince bir kat çırpılmış çikolatalı krema yayın. İlk krepinizi yerleştirin ve üzerine çikolatalı krema koyun. Eşit miktar için her katta 2 yemek kaşığı krema kullanın.

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◊ Tüm krepleri üst üste dizip bitirin, en üste krema sürmeyin.

◊ En az 1 saat buzdolabına koyun, bu sırada ganajı hazırlayın.

◊ İncecik doğranmış çikolatayı ısıya dayanıklı bir kâseye koyun. ◊ Kremayı ısıtın, ancak kaynama noktasına gelmesin, doğranmış çikolatanın üzerine yavaş yavaş dökün. Birkaç dakika bekletin, sonra eriyene, pürüzsüz ve parlak olana kadar karıştırın.

◊ Hafifçe koyulaşıncaya kadar soğumaya bırakın. Sonra yavaşça karıştırın, ancak çırpmayın.

◊ Soğumuş ve hâlâ sıvıyken dolapta bekleyen pastanın üzerine dökün. Ganajın donması için tekrar buzdolabına koyun.

(4 kişilik)

NE LAZIM?

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Yazıda verdiğim nötr krep malzemeleri

Mantarlı sos için

◊ 2 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 yemek kaşığı ayçiçeğiyağı

◊ 1 soğan

◊ 3 diş sarımsak

◊ 500 gram mantar

◊ 3/4 su bardağı çok amaçlı un

◊ 2 yemek kaşığı hardal

◊ 4 su bardağı süt

◊ 1’er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik

◊ 1,5 su bardağı rendelenmiş eriyen peynir

NASIL YAPARIM?

◊ Krepleri yukarıdaki tarife göre hazırlayın.

◊ Büyük bir tencerede yağları ısıtın ve ince kıyılmış soğanları soteleyin, kıyılmış sarımsak da ekleyin.

◊ Mantarlar büyükse 4’e bölün, minikleri bütün bırakın ve soğanlarla birlikte sotelemek için tencereye alın.

◊ Un ve hardalı ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar kavurun. Ateşi düşürün ve sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin. Koyulaşınca altını kapatın. Tuz-karabiberle tatlandırın; 1 su bardağı peyniri ve kekiği de katıp peynir eriyene kadar karıştırın.

◊ Sosu ara sıra karıştırarak oda sıcaklığında soğutun.

◊ Her krebin ortasına 1 çay bardağı kadar mantar sosu koyup içinden taşmayacak şekilde rulo yaparak bir fırın tepsisine yan yana sıralayın. Kalan peyniri üzerine serpin.

◊ Peynir eriyene kadar yaklaşık 25 dakika, 180 derece ısıtılmış fırında pişirin.