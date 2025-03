Kahvaltıda, sinema çıkışında ya da sebepsiz...

Haberin Devamı

EV YAPIMI SOSLAR

Joie Fresh on Bread

Nazan Sonat ve Tülin Başaran’la 2022’de açtıkları mekânın hikâyesini Meltem Çakıcı şöyle anlatıyor: “Biz ikisi kardeş, üç arkadaş bir hayalin peşine düştük. Bugüne kadar yaptığımız seyahatlerimizde birçok ülke gezdik ve birçok kültür tanıdık. İyi bir sandvice olan tutkumuzdan yola çıkarak dedik ki: ‘Neden dünyadaki popüler ekmekleri geleneksel ekşi mayayla üretmeyelim ve coğrafyamızın zengin lezzetleriyle harmanlayarak benzersiz sandviçler tasarlamayalım?’ Kolları sıvadık ve ekşi maya ekmekler üzerine eğitim aldık.” Joie, Moda’da Rıza Paşa Sokak’ta tramvay yolunun üzerinde. Bagel, ciabatta, brioche gibi ekmekleri geleneksel ekşi maya tekniğiyle üretiyor, mevsimden aldıkları ilhamla hazırlanan ev yapımı soslarla ve içeriklerle harmanlıyorlar. Dana dil ve somon gravlaks Joie’nin en popüler iki sandvici. Tereyağı ve gravyer peyniri Kars’tan, narenciye Antalya’dan geliyor. Ege’nin sunduğu lezzetler de mutfağın önemli bir parçası. Fiyatlar 350-550 lira. 9.30-17.00 arası açık.

Rıza Paşa Sok. Moda Apt. No: 1 /B, 34710 Kadıköy/İstanbul

VEJETARYEN SEÇENEKLER

Bubada Club Sandwiches&More

2014’te açılan Bubada, Kadıköy’ün kıdemli sandviç mekânlarından. Adını Denizli’deki Babadağ’ın yerel şivede söylenme şeklinden alıyor. Sahibi ve şefi Osman Kemal Sözer “Babadağ ailemin doğduğu köy. Sosları ve ekmekleri sıfırdan kendimiz yapıyoruz. 2024’te mavi sandvicimiz dünyanın en iyi 18 sandvici arasında gösterildi” diyor. Bubada’da mavi peynirli sandviç, sezar panino sandviç, vejetaryen seçenekler parmigiana ve toprak, vegan sandviçler tohum ve çekirdek denemeniz gerekenlerden. Fiyatlar 175-615 lira. 10.30-19.30 arası açık. Dr. Esat Işık Cad. No: 42 Kadıköy/İstanbul

İKİ FARKLI EKMEK

Frunch

Daha önce kruvasan kahvaltı konseptiyle hizmet veren Frunch, Ekim 2024’te yenilendi. Ve bu kez başrolde sandviçler var. Frunch’ta etseverler, vejetaryenler ve hafif lezzetler arayanlar için alternatifler sunuluyor. Işıl Yeşim Durmuş “Burası lezzetli ve kaliteli malzemelerle hazırlanan doyurucu sandviçlere olan tutkumdan doğdu. Sandviçleri kendi ürettiğimiz ekmekler, özenle seçilmiş peynirler ve şarküteri ürünleriyle hazırlıyoruz. Focaccia ve sütlü ekmek olmak üzere iki farklı ekmek seçeneği de sunuyoruz” diyor. İtalyan sandvici konseptiyle ithal peynir ve şarküteri seçeneklerinin yanında, eski kaşar, bez tulum, pastırma gibi ürünler yerel çiftliklerden temin ediliyor. Taze suda mozzarella, pesto sos, domates ve balsamik glaze ile hazırlanan klasik İtalyan lezzeti No 1; füme hollanda, roast beef, kurutulmuş domates ve roka ile hazırlanan No 6; pancarlı humus, bez tulum, ızgara sebzeler ve rokayla yapılan

No 7 en çok tercih edilen sandviçler arasında. Fiyatlar

270-500 lira. Pazartesi hariç 10.30-19.30 saatlerinde açık. Dr. Esat Işık Cad. 21/B, Caferağa, Kadıköy/İstanbul

ZEYTİNLİ VE KEKİKLİ BAGET

Felovia Gurme Kadıköy

Felovia Gurme’nin hikâyesi Sinem Vatansever’in iletişim yöneticiliği görevini, Bülent Vatansever’in otelcilik ve yeme-içme sektöründeki İngiltere macerasını geride bırakmasıyla başlıyor. Önce Felovia markasıyla zeytinyağı üretiyorlar. “Felovia, herhangi bir dilde anlamı olmayan, bizim anlam kattığımız bir kelime, bir yeniden keşfetme hikâyesi” diyorlar. Zeytinyağlarını satmak için bir ofis kurarken “Neden sadece zeytinyağıyla sınırlı kalsın? Kaliteli malzemelerle sağlıklı ve lezzetli İtalyan sandviçler de yapabiliriz” diyerek sandviç konseptini oluşturuyorlar. Kasım 2023’te Mudanya’da açılan Felovia Gurme’yi 3 ay önce de Göztepe, Kadıköy’e taşıyorlar. “En popüler sandvicimiz feloviç. Mozzarella’yı fırında eriterek özel baharat karışımımızla sunuyoruz. İsteğe göre Bursa’da özel ürettirdiğimiz kaburga fümeli, hindi fümeli ve dana jambonlu seçenekleri de var. En sevilen ekmeğimizse focaccia. Zeytinli ve kekikli baget ekmeğimiz de müşterilerimizin favorileri arasında” diyorlar. Fiyatlar 295-540 lira. 9.00-20.00 arası açık.

Rıdvanpaşa Cad. No: 23 Göztepe, Kadıköy

İstanbul