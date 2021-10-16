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Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

#Ekmek#Yabanmersini#Lezzetlihayat
Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

Kimi 100 yıllık ekşi mayadan yapılıyor, kimi atalık buğday unundan... Hiçbirinde katkı maddesi yok; hepsi bildiğimiz ekmekleri bize unutturacak lezzet ve nitelikte... Jürimiz ‘gerçek ekmek’ denilen ekşi mayalı ekmeklerin en iyilerini bulabileceğimiz adresleri seçti.

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1) YÖRESEL EKMEKLER
Pasto, Bursa

120 yıldır fırıncılık yapan Doğan ailesine ait işletmede 42 çeşit ekmek üretiliyor, Ebru Erke “Çorum ekmeği veya Kastamonu ekmeği gibi atalık buğday unuyla yaptıkları, farklı çeşitlerde yöresel ekşi maya ekmekleri burada bulabilirsiniz” diyor. Çorum ekmeği 9, Kastamonu ekmeği 12 lira. (0224) 241 45 21

Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

2) KATKI MADDESİZ
Zerun 1650, İstanbul

İşletme adını, Sivas, Kayseri, Malatya bölgesine özgü has ekmeklik buğdaylardan olan zerundan alıyor. Ekmeklerinde katkı maddesi veya koruyucu yok.

Fatih Çınar, “Zerun’dan İstanbul’un en iyi ekşi maya ekmeklerini alabilirsiniz” diyor, fiyatı 22 lira.

(0216) 339 39 59

Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

3) 100 YILLIK EKŞİ MAYADAN
Kukumav Ekşi Mayalı Ekmek, İstanbul

Ekmeklerini Isparta’nın Sav Köyü’nün 100 yıllık ekşi mayasıyla yapıyorlar. Domatesli ve kekikli gibi çeşnili seçenekleri de var. Ebru Erke’nin favorisi zeytinli ekşi mayalı tost ekmeği, 32 lira. İstanbul’un 29 ilçesine teslimat yapıyorlar. (0850) 205 47 40

4) YABANMERSİNLİSİNİ DENEYİN
Ekşi Maya, Ankara

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Ekmeklerini katkı maddesiz, koruyucusuz ve endüstriyel maya ilavesiz yapıyorlar. Taha Dinç “Burası, ekşi mayalı ürünlerin Ankara’da tanınmasında öncülük etti. Cevizli çavdar ekmeği favorim” diyor, fiyatı 26 lira. Nohut mayalı köy ekmeği ve yabanmersinli, biberiyeli tam buğday ekmeğini de tadın. (0312) 504 24 21

Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

5) ÇEŞİTLERİ BOL
Pelin’in Ekmeği, İstanbul

Arnavutköy’deki fırında klasik köy ekmeğinden cevizli ve üzümlü ekmeğe, Kars kavılca ekmeğinden Danimarka ekmeğine pek çok çeşit mevcut. İdil Yazar cevizli köy ekmeğini öneriyor, fiyatı 27 lira.

(0212) 358 58 77

Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

6) KAFKAS EKMEĞİ DE VAR
Osman Kadayıfçı Taş Fırın Ekmeği, Balıkesir

Süleyman Çakır “Bol tahıllı ekmek, Alman köy ekmeği, zeytinli ciabata, siyez ekmeği gibi çeşitleri var” diyor; siyez ekmeği 12 lira. Burada baharatlı Kafkas ekmeğini de bulabilirsiniz.

(0532) 396 42 35

7) BAGET, ZEYTİNLİ...
Grandma, İstanbul

Nişantaşı’nın uğrak adreslerinden Grandma’nın tam buğdaylı, rustik, çift tahıl unlu, ciabatta, foccacia, baget ve zeytinli ekmekleri çok seviliyor. Deniz Alphan’ın önerisi... 9 yıldır besledikleri ekşi mayayla yaptıkları tam buğday ekmeği 24 lira. (0216) 747 10 40

Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

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8) BAŞYAPIT!
Antik Fırın, İzmir

Burada ekmekler 12 yıllık ekşi maya, atalık buğdayların değirmende öğütülmüş unu, kayatuzu ve doğal kaynak suyuyla yoğruluyor. Sahrap Soysal “Özellikle ekşi mayalı, gravyerli kavılca ekmeği bir başyapıt” diyor, fiyatı 55 lira.

(0850) 346 45 45

Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

9) CHİA TOHUMLU, ÇEKİRDEKLİ
Sour Sweet Artisan Bakery, İstanbul

Caddebostan’daki fırında ekşi mayalı Fransız usulü baget ekmekten yabanmersinliye, chia tohumundan ayçekirdekliye pek çok farklı çeşit bulabilirsiniz. Mine Ataman’ın favorisi klasik ekşi mayalı ekmekleri... Fiyatı 21 lira.

(0542) 252 52 88

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Kabuğu çıtır, içi yumuşacık...

10) EĞİTİM DE VERİYORLAR
Mutfak Kitap, İstanbul

Ekşi mayalı artizan ekmek eğitimleri verilen, aynı zamanda mutfak ekipman çeşitlerinin satıldığı işletmede cevizli çavdar, sade ve köy ekmeği gibi seçenekler de var. Şerife Aksoy’un önerisi... Ekşi mayalı klasik ekmeğin fiyatı 22.5 lira.

(0216) 807 03 21

 

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#Ekmek#Yabanmersini#Lezzetlihayat

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