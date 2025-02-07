İtalya’nın dünyaya hediyesi

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Napoli ruhu

Eataly, İstanbul

Napoli tarzı pizzalarının hamuru ince, odun fırınında pişiyor, çıtır kenarları çok güzel. Geleneksel tariflere sadık kalınıyor. Market bölümünde satılan özel İtalyan unları, taze mozzarella ve domates sosları da kendi pizzanızı yapma fırsatı sunuyor. Levon Bağış, Ebru Erke, Murat Bozok ve Ayfer Yavi’nin önerisi. Pizza Burrata’nın fiyatı 510 lira.

(0212) 336 66 00



‘En sevdiğim İtalyan’

Cecconi’s Istanbul

Mekân el yapımı makarnalar, deniz ürünleri, cicchetti ve Kuzey İtalya mutfağından lezzetleriyle tanınıyor. Teoman Hünal “Şehrin belki de en sevdiğim İtalyanı. Benim için pizza, margherita ve marinara’dan ibarettir, Cecconi’s’in pizzaları da tam sevdiğim gibi” diyor. Ebru Erke de bu mekânı öneriyor. Pizzalar 1.000-2.000 lira arasında değişiyor. (0212) 377 71 80

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‘Kalitesini koruyor’

Paper Moon, İstanbul

El yapımı makarnalar, deniz ürünleri ve odun fırınında pişirilen pizzalar gibi otantik İtalyan lezzetleri sunuyor. Erdal İpekeşen “Kalitesini koruyan mekân hâlâ zirvede. Son ziyaretimde dana etli pizzayı tercih ettim” diyor. İsmet Saz da öneriyor. Kurutulmuş dana etli pizzanın fiyatı 1.300 lira. (0212) 282 16 16

‘Dillere destan!’

Kafro’s Pizzeria, Mardin

Zeynep Kakınç “Midyat’a bağlı Elbeğendi’deki Kafro’s Pizzeria efsanevi pizzalarıyla dillere destan. Tavuklu-mantarlı, sucuklu ve acılı pizzalar favorim. Sarımsak, reyhan-fesleğen ve acı soslar da şahane” diyor. Levon Bağış’ın da listesinde. Tavuklu-mantarlı pizzası 460 lira. (0538) 298 32 24

‘Odun fırınında hazırlanıyor’

Miss Pizza, İstanbul

Şişhane ve Etiler’de şubeleri var. Şef Aydın Demir’in de tavsiyesi olan mekân için Ayfer Yavi “Pizzalar odun fırınında hazırlanıyor. Özellikle pizza funghi (trüf yağıyla marine edilmiş kestane mantarı, porçini mantarı, gorgonzola ve mozzarella peyniri) denenmeli” diyor. Funghi 745 lira. (0212) 251 32 78

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‘Damak çatlatıyor’

Pizza Emirgan, İstanbul

Geleneksel Sicilya mutfağından lezzetler, ev yapımı makarnalar ve Napoli usulü pizzalarıyla bilinen Pizza Emirgan, lezzet tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden. Murat Bozok “Odun ateşinde damak çatlatan pizzaları var, füme etlisi favorim” diyor. Stracco dana kaburgalısı 960 lira. (0212) 277 88 87

Kabarık kenarlı ve yumuşak

Nappo Pizza, İstanbul

İstanbul ve İzmir’de hizmet veren Nappo, taş fırında yüksek ısıda pişen pizzaları, kabarık kenarları ve yumuşak dokusuyla dengeli bir lezzet sunmayı hedefliyor. Aydın Demir “Klasik Napoli pizzanın en iyilerinden tartufo’yu mutlaka denemelisiniz” derken Murat Bozok da bu adresi öneriyor.

Tartufo pizza 820 lira. (0212) 353 55 21

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Mevsim malzemeleri kullanıyor

Da Mario Ristorante&Pizzeria, İstanbul

İstanbul’daki İtalyan mutfağının temsilcilerinden olan Da Mario, mevsiminde malzemeler ve odun fırınında pişen pizzalarıyla iddialı. Ebru Erke’nin önerdiği mekân için İsmet Saz “Etiler veya

İstinyePark’ta deneyin, favorim bistecca” diyor.

Bistecca’nın fiyatı 1.250 lira.

(0212) 263 74 84

Tam buğday unuyla farklı deneyim

Kolburano’s, Çeşme

Menüsünde günlük taze tam buğday unuyla hazırlanan pizzalar, özel güveç yemekleri ve deniz mahsullü makarnalar var. Aydın Demir burada mutlaka kokoreçli pizzayı denemenizi önerirken Levon Bağış “Çeşme’de işini aşkla yapan bir çiftin, kaliteden ödün vermeyen pizzacısı” diyor. Kokoreçli pizzası 980 lira. (0533) 317 82 05

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Bozcaada manzaralı

L’Ancora, Çanakkale

Bora Bozankaya “Odun ateşinde gerçek Napoli stili pizza yapan bir mekân. Bölge domatesiyle hazırlanan sosu ve hamuru mükemmel. Özellikle margherita’sı harika. Bozcaada’nın büyüleyici akşamüstü manzarasında kesinlikle denenmeli” diyor. Aydın Demir de Napoli pizzalarının enfes lezzetini

hatırlatıyor. Margherita 325 lira. (0535) 557 01 02