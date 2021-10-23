Ä°steyene zeytinyaÄŸlÄ±sÄ±, isteyene dolmasÄ±...

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Sonbahar gÃ¼neÅŸinin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± insanÄ±n iÃ§ini Ã¼rpertmeyecek kadar Ä±sÄ±tsa da havayÄ±, bostanda kalan son yazlÄ±k mahsulÃ¼ kÄ±zartmaya yetmez gÃ¼cÃ¼. YeÅŸil kalan domateslerden de bÃ¶ylece ya turÅŸu yapÄ±lÄ±r ya da Ege kÃ¶ylerinde olduÄŸu gibi zeytinyaÄŸlÄ±, pirinÃ§li nefis bir domat aÅŸÄ±...

Zamane mutfaklarÄ±nda kullanÄ±m biÃ§imi kÄ±sÄ±tlÄ± olsa da, 18â€™inci yÃ¼zyÄ±lda yeÅŸil domatesten Ã§orbalar, dolmalar ve zeytinyaÄŸlÄ±lar yapÄ±lÄ±rdÄ±. AdÄ±na â€˜kavataâ€™ denilen bir yeÅŸil domates tÃ¼rÃ¼, bugÃ¼n bildiÄŸimiz yeÅŸil domatesten farklÄ± olarak biber ve patlÄ±cana benzeyen bir tada sahipti; olgunlaÅŸÄ±p kÄ±rmÄ±zÄ±ya dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde de kullanÄ±lamayacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rdÃ¼. KÄ±rmÄ±zÄ± domates daha sonralarÄ± TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hÄ±zla benimsendi; soslarÄ±n, salatalarÄ±n ve zeytinyaÄŸlÄ±larÄ±n vazgeÃ§ilmezi oldu. Sofralarda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilk hali, yani yeÅŸili geri planda kalsa da mutfaÄŸÄ±mÄ±zda bu sebzeyle Ã§eÅŸitli yemekler yapÄ±lmÄ±yor deÄŸil.

PirinÃ§li veya bulgurlu...

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Gaziantepâ€™te, â€˜gÃ¶ÄŸ aÅŸÄ±â€™ denilen zeytinyaÄŸlÄ± bir yeÅŸil domates yemeÄŸi yapÄ±lÄ±r Ã¶rneÄŸin. Bu, Egeâ€™nin â€˜domat aÅŸÄ±â€™na Ã§ok benzer ama Egeâ€™de pirinÃ§le yapÄ±lÄ±rken Antepâ€™teÂ bulgurla piÅŸirilir. â€˜GÃ¶ÄŸ aÅŸÄ±â€™nÄ±n kendine has lezzetiyse, piÅŸip oda sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±na geldikten sonra Ã¼zerine konulan taze naneden gelir. Karaman yÃ¶resinde yeÅŸil ve kÄ±rmÄ±zÄ± domatesin birlikte piÅŸtiÄŸi â€˜gÄ±cÄ±dÄ±kâ€™ yemeÄŸi yapÄ±lÄ±r;Â bu yemeÄŸe yeÅŸil biber ve bolca soÄŸan da konur.

YeÅŸil domatesin Karadenizâ€™deyse turÅŸusu ve bu turÅŸudan yapÄ±lan kavurmasÄ± Ã§ok sevilir. Suda bekletilerek tuzundan arÄ±ndÄ±rÄ±lan turÅŸular kÃ¼p kÃ¼p doÄŸrandÄ±ktan sonra kavrulmuÅŸ bolca soÄŸan ve sarÄ±msakla beraber piÅŸer, Ä±lÄ±k Ä±lÄ±k sofraya gelir. Bu yemeÄŸin yanÄ±nda yÃ¶reye has ve mis kokulu mÄ±sÄ±r ekmeÄŸi harika bir eÅŸlikÃ§idir.

YeÅŸil domatesin Ä±lÄ±k olarak sunabileceÄŸiniz bir diÄŸer hali, pilakisi... Yine bol soÄŸan, sarÄ±msak ve havuÃ§la yapÄ±lan bu yemekteÂ domateslerin kendi suyuyla piÅŸmesi makbul. Dilerseniz doÄŸrayÄ±p tuz, karabiber ve zeytinyaÄŸÄ±yla marine ettikten sonra Ä±zgarada piÅŸirerek Ä±lÄ±k ot salatalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine de ekleyebilirsiniz.

FarklÄ± isimlerle anÄ±lsa da TÃ¼rkiyeâ€™nin her bÃ¶lgesinde benzer reÃ§etelerle piÅŸirilen, OsmanlÄ± saray mutfaÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zbebeÄŸi yeÅŸil domates bugÃ¼nlerde pazar tezgÃ¢hlarÄ±nda... YemeÄŸini yapmak yerine turÅŸusunu kurmak isterseniz ve domatesleri bÃ¼tÃ¼n kullanacaksanÄ±z bir kÃ¼rdanla delin... BÃ¶ylelikle turÅŸu suyu iÃ§lerine rahatÃ§a ulaÅŸÄ±r. Dilerseniz, domateslerin iÃ§ini oyup kereviz sapÄ±, acur dilimleri ve acÄ± biberle doldurarak da hazÄ±rlayabilirsiniz.

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SALSA VERDE (MEKSÄ°KA USULÃœ YEÅžÄ°L DOMATES SOSU)

NE LAZIM?

* 12 yeÅŸil domates

* 1 orta boy beyaz soÄŸan

* 1 jalapeno biberi

* 5 diÅŸ sarÄ±msak

* 3 acÄ±, yeÅŸil biber

* 1 demet taze kiÅŸniÅŸ

* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± limon suyu

* 1 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±

* 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

NASIL YAPARIM?

* Domateslerin kabuÄŸunu soyup soÄŸan ve biberlerle blenderâ€™dan geÃ§irin.

* Kalan malzemeyi de ekleyip sos kÄ±vamÄ±na getirin.

KIZARTMA

(3 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 6 orta boy yeÅŸil domates * 1/2 su bardaÄŸÄ± buÄŸday unu * 1/2 su bardaÄŸÄ± mÄ±sÄ±r unu

* 1 su bardaÄŸÄ± soda * 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuz

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* 1/2 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

* AyÃ§iÃ§eÄŸiyaÄŸÄ± (kÄ±zartmak iÃ§in)

NASIL YAPARIM?

* Domatesleri kalÄ±n kalÄ±n dilimleyin.

* BuÄŸday unu, mÄ±sÄ±r unu, soda, karabiber ve tuzu karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p koyu kÄ±vamlÄ± bir sos elde edin.

* Domatesleri bu sosa bulayÄ±p derin yaÄŸda kÄ±zartÄ±n.

ZEYTÄ°NYAÄžLI DOLMA

(4 kiÅŸilik)

NE LAZIM?

* 16 yeÅŸil domates * 200 gr pirinÃ§

* 2 kuru soÄŸan * 2-3 dal taze soÄŸan

* 1/2 demet dereotu * 3/4 su bardaÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ± * 1â€™er tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kuÅŸÃ¼zÃ¼mÃ¼, dolmalÄ±k fÄ±stÄ±k ve kuru reyhan

* YarÄ±mÅŸar Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tarÃ§Ä±n ve yenibahar

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* 1 tatlÄ± kaÅŸÄ±ÄŸÄ± tuzÂ* 1 Ã§ay kaÅŸÄ±ÄŸÄ± karabiber

NASIL YAPARIM?

* SoÄŸanlarÄ± doÄŸrayÄ±p 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± zeytinyaÄŸÄ±nda kavurun.

* Ä°Ã§ine baharatÄ±, dolmalÄ±k fÄ±stÄ±ÄŸÄ±, Ã¼zÃ¼mÃ¼ ve pirinci ekleyip biraz daha kavurun.

* 1 Ã§ay bardaÄŸÄ± sÄ±cak su ekleyip 3-4 dakika piÅŸirin ve demlenmeye bÄ±rakÄ±n, soÄŸuduktan sonra iÃ§ine dereotunu ekleyin.

* OyduÄŸunuz domateslerin iÃ§ini bu harÃ§la doldurup yarÄ±m Ã§ay bardaÄŸÄ± suyla kalan zeytinyaÄŸÄ±nÄ± Ã¼zerinden dÃ¶kerek kÄ±sÄ±k ateÅŸte yaklaÅŸÄ±k 35 dakika piÅŸirin. IlÄ±kken servis yapÄ±n.

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TURÅžU

NE LAZIM?

* 2 kg yeÅŸil domates

* 12 diÅŸ sarÄ±msak

* 6 limon (ince dilimlenmiÅŸ) * 12 taze asma yapraÄŸÄ±

* 3-4 tane dereotu tohumu * 3 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± kayatuzu * 4 yemek kaÅŸÄ±ÄŸÄ± sirke

* 9-10 su bardaÄŸÄ± iÃ§me suyuÂ* 5 litrelik cam kavanoz

NASIL YAPARIM?

* Ä°yice yÄ±kanmÄ±ÅŸ yeÅŸil domatesler kÃ¼rdanla birkaÃ§ yerinden delinir, kavanozun iÃ§ine konur.

* Domateslerin aralarÄ±na sÄ±rayla Ã¶nce limon dilimleri, sarÄ±msaklar ve asma yapraklarÄ± yerleÅŸtirilerek dereotu tohumlarÄ± da serpilir.

* Ãœzerine asma yapraklarÄ± Ã¶rtÃ¼ gibi serilerek, hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ olan salamura suyu (kayatuzuyla kaynatÄ±lÄ±p soÄŸutulan ve sirkeyle karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan su) dÃ¶kÃ¼lÃ¼r.

* AÄŸÄ±rlÄ±k konularak kapaÄŸÄ± iyice kapatÄ±lÄ±p beklemeye bÄ±rakÄ±lÄ±r.

* Renkleri sararÄ±nca turÅŸu hazÄ±r hale gelmiÅŸ olur.

(TurÅŸu, Sema Temizkan, 2011, Hayykitap)