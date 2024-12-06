İsterseniz ana yemek yanına isterseniz tek başına...

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TAHILLI ENGİNAR SALATASI (2 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 60 gr karakılçık buğdayı

◊ 40 gr kırmızı pirinç

◊ 10 gr kabak çekirdeği

◊ 15 gr kaju

◊ 20 gr soğan turşusu

◊ 1 gram tuz

◊ 3 gr ince kıyım maydanoz

◊ 45 gr göbek marul parçaları

◊ 5 adet yarı kurutulmuş kiraz domates

◊ Buharda haşlanmış ve lokmalık doğranmış 2 çanak enginar

◊ 10 gr roka yaprağı

Soğan turşusu salamurası için

◊ 200 ml sıcak su

◊ 100 ml sirke

◊ 1’er tatlı kaşığı tuz ve şeker

Zeytinyağlı limon sos için

◊ 10 gr mayonez

◊ 10 gr hardal

◊ 150 ml limon suyu

◊ 5 gr toz şeker

◊ 10 gr tuz

◊ 300 ml sızma zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Karakılkıç buğdayı ve kırmızı pirinci bir gece önceden ıslatın. Sonraki gün yumuşayana kadar pişirip süzdükten sonra soğumaya bırakın.

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◊ Tatlı ekşi kırmızı soğan turşusu için soğanları piyazlık doğrayıp bir kavanoza alın ve üzerine sıcak salamura suyunu ilave edip kapağını kapatın. Oda sıcaklığına ulaştıktan sonra buzdolabına alın.

◊ Yarı kurutulmuş kiraz domates yapmak için ortadan 2’ye kestiğiniz domatesleri fırın tepsisine yerleştirip, üzerine tuz ve toz şeker serpip sızma zeytinyağı da gezdirdikten sonra 130 derece fırında

1,5 saat kurumaya bırakın.

◊ Sızma zeytinyağını ayrı bir kaba alın. Mayonez, hardal, limon suyu, tuz ve şekeri el mikserinin bıçaklı ucuyla karıştırın. Bu esnada sızma zeytinyağını üstten azar azar ilave ederek zeytinyağlı limon sosunu tamamlayın.

◊ Haşlanmış karakılçık buğdayı, kırmızı pirinç, kavrulmuş kabak çekirdeği, kaju, soğan turşusu, zeytinyağlı limon sosunun yarısını, tuz ve ince kıyım maydanozu bir kap içerisine alıp tamamen karıştırdıktan sonra servis tabağının yarısını dolduracak şekilde koyun.

◊ Ayrı bir kap içerisinde, elinizle parçaladığınız roka yaprakları ve göbek marulun üzerine kalan zeytinyağlı limon sosunu gezdirip karıştırın.

◊ Sonra tabağın boş kalan diğer yarısına yayarak koyun. Aralara enginar parçalarını yerleştirip en son da yarı kurutulmuş domateslerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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Biraz sirke, biraz portakal suyu...

NARENCİYE SOSLU GÖBEK MARUL DİLİMLERİ (2 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 3 dilim göbek marul

◊ 5 gr kavrulmuş keten tohumu

◊ 5 gr kavrulmuş susam

◊ 5 gr kavrulmuş chia

◊ 15 gr kavrulmuş fındık

◊ 15 gr turnayemişi

◊ 25 gr kaymak loru

◊ Süslemek için taze soğan

Narenciye sosu için

◊ 80 ml portakal suyu

◊ 50 ml turunç suyu

◊ 20 ml limon suyu

◊ 20 ml greyfurt suyu

◊ 50 gr bal

◊ 7 gr tuz

◊ 20 gr mayonez

◊ 16 ml pirinç sirkesi

◊ 175 ml sızma zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Göbek marulun dış yapraklarını soyduktan sonra yıkayıp ortadan ikiye bölün.

◊ Bir yarısını 3 dilim olacak şekilde kestikten sonra tabağa yerleştirin.

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◊ Sızma zeytinyağı dışında kalan sos malzemelerini bir karıştırma kabına alın. El mikserinin bıçaklı ucunu kullanarak karıştırın. Bu esnada sızma zeytinyağını üstten azar azar ilave ederek sosu tamamlayın.

◊ Marul dilimlerinin üzerine narenciye sosunu gezdirin.

◊ Ardından kavrulmuş tohumlar, turna yemişi ve en son da kaymak loru parçaları serpiştirip çok ince doğranmış taze soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz.