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İsterseniz ana yemek yanına isterseniz tek başına...

Güncelleme Tarihi:

#Salata#Tarif#Yemek
İsterseniz ana yemek yanına isterseniz tek başına...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 07:00

Öğünlerimizin vazgeçilmezi, sofralarımızın demirbaşı salatalar. Ortaya paylaşımlık veya doyurucu bir öğün olarak tercih ediyoruz... Klasikten sıkıldıysanız malzemelerle oynayıp yeni salatalar hazırlayabilirsiniz. Yaptığı değişik ve doyurucu salatalarla gurmelerden daima tam puan alan Tuzz’un şefi Nilay Lale’den ilham verici, farklı salata tarifleri aldık.

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Bir de böyle deneyin

TAHILLI ENGİNAR SALATASI (2 kişilik)

İsterseniz ana yemek yanına isterseniz tek başına...

NE LAZIM?

60 gr karakılçık buğdayı

40 gr kırmızı pirinç

10 gr kabak çekirdeği

15 gr kaju

20 gr soğan turşusu

1 gram tuz

3 gr ince kıyım maydanoz

45 gr göbek marul parçaları

5 adet yarı kurutulmuş kiraz domates

Buharda haşlanmış ve lokmalık doğranmış 2 çanak enginar

10 gr roka yaprağı

Soğan turşusu salamurası için

200 ml sıcak su

100 ml sirke

1’er tatlı kaşığı tuz ve şeker

Zeytinyağlı limon sos için

10 gr mayonez

10 gr hardal

150 ml limon suyu

5 gr toz şeker

10 gr tuz

300 ml sızma zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Karakılkıç buğdayı ve kırmızı pirinci bir gece önceden ıslatın. Sonraki gün yumuşayana kadar pişirip süzdükten sonra soğumaya bırakın.

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Tatlı ekşi kırmızı soğan turşusu için soğanları piyazlık doğrayıp bir kavanoza alın ve üzerine sıcak salamura suyunu ilave edip kapağını kapatın. Oda sıcaklığına ulaştıktan sonra buzdolabına alın.

Yarı kurutulmuş kiraz domates yapmak için ortadan 2’ye kestiğiniz domatesleri fırın tepsisine yerleştirip, üzerine tuz ve toz şeker serpip sızma zeytinyağı da gezdirdikten sonra 130 derece fırında
1,5 saat kurumaya bırakın.

Sızma zeytinyağını ayrı bir kaba alın. Mayonez, hardal, limon suyu, tuz ve şekeri el mikserinin bıçaklı ucuyla karıştırın. Bu esnada sızma zeytinyağını üstten azar azar ilave ederek zeytinyağlı limon sosunu tamamlayın.

Haşlanmış karakılçık buğdayı, kırmızı pirinç, kavrulmuş kabak çekirdeği, kaju, soğan turşusu, zeytinyağlı limon sosunun yarısını, tuz ve ince kıyım maydanozu bir kap içerisine alıp tamamen karıştırdıktan sonra servis tabağının yarısını dolduracak şekilde koyun.

Ayrı bir kap içerisinde, elinizle parçaladığınız roka yaprakları ve göbek marulun üzerine kalan zeytinyağlı limon sosunu gezdirip karıştırın.

Sonra tabağın boş kalan diğer yarısına yayarak koyun. Aralara enginar parçalarını yerleştirip en son da yarı kurutulmuş domateslerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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Biraz sirke, biraz portakal suyu...

NARENCİYE SOSLU GÖBEK MARUL DİLİMLERİ (2 kişilik)

İsterseniz ana yemek yanına isterseniz tek başına...

NE LAZIM?

3 dilim göbek marul

5 gr kavrulmuş keten tohumu

5 gr kavrulmuş susam

5 gr kavrulmuş chia

15 gr kavrulmuş fındık

15 gr turnayemişi

25 gr kaymak loru

Süslemek için taze soğan

Narenciye sosu için

80 ml portakal suyu

50 ml turunç suyu

20 ml limon suyu

20 ml greyfurt suyu

50 gr bal

7 gr tuz

20 gr mayonez

16 ml pirinç sirkesi

175 ml sızma zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Göbek marulun dış yapraklarını soyduktan sonra yıkayıp ortadan ikiye bölün.

Bir yarısını 3 dilim olacak şekilde kestikten sonra tabağa yerleştirin.

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Sızma zeytinyağı dışında kalan sos malzemelerini bir karıştırma kabına alın. El mikserinin bıçaklı ucunu kullanarak karıştırın. Bu esnada sızma zeytinyağını üstten azar azar ilave ederek sosu tamamlayın.

Marul dilimlerinin üzerine narenciye sosunu gezdirin.

Ardından kavrulmuş tohumlar, turna yemişi ve en son da kaymak loru parçaları serpiştirip çok ince doğranmış taze soğanla süsleyerek servis edebilirsiniz.

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#Salata#Tarif#Yemek

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