İster sandviç yapın isterseniz fırına atın

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Balık dışındaki deniz ürünlerini genellikle dışarıda yemeyi tercih ediyoruz. İlk anda evde bu ürünleri pişirmek çoğumuza zor geliyor olabilir. Ama artık gönül rahatlığıyla ister sıcak yemeklerde istersek de soğuk meze olarak yiyebileceğimiz deniz ürünlerini hazırlamak daha kolay. Paketli olarak satılan, marinatlanmış ürünler bu konuda imdadımıza yetişiyor. Hürriyet Lezzetli Hayat yazarımız ‘Evinin Şefi’ Gülay Barbaros Altan “Deniz ürünlerini pişirmek kolaydır ancak hazırlaması hem beceri hem de deneyim gerektirir. Ben kendi ahtapotumu temizleyip hazırlamayı tercih ederim ama her zaman o kadar vaktim olmuyor. Bu durumda hazır marine edilmiş ürünleri kullanmak zamandan çok tasarruf ettiriyor” diyor. Barbaros Altan bu ürünlerin hazırlanmasının da oldukça pratik olduğunun altını çiziyor: “Ahtapot, karides, midye gibi ürünleri temizlemek, hazırlamak için yeterince deneyiminiz yoksa direkt bu paketli ürünleri tavsiye ederim. Çünkü marine ya da fümelenmiş halde lezzeti de katmanlanmış oluyor.”

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Şef dokunuşlu sofralar hazırlamak için uzun mesailer harcamaya gerek yok” diyen Barbaros Altan pratik ve lezzetli püf noktaları da paylaşıyor: “Özellikle karışık deniz ürünleri paketini misafirler için makarnayla birleştirmek ve sunmak 15 dakika. Bu, pratik ama özensiz olmayan ve konuklarınıza da özel hissettirecek bir yemek. Sandviçler için de füme uskumru iyi bir lezzet. Çıtır baget ekmeğe sarımsaklı mayonez (aioli sos) sürün, balıkları dizin, roka yaprakları, halka halka kesilmiş soğan, incecik ve çekirdekleri çıkarılmış domates dilimleriyle nefis bir piknik yemeği hazırlamak sadece birkaç dakikanızı alır.”

Metro Chef hazır deniz ürünleri

Genellikle kabukluların sirke ve tuz karışımında korunması prensibine dayanan marinatlama işlemi sayesinde lezzetiyle öne çıkan Metro Chef’in marine karides, marine karışık deniz ürünleri, meşe dumanında fümelendikten sonra marine edilen marine füme çiroz uskumru, marine füme ahtapot ve marine füme midye ürünleri tüketime hazır paketlemesiyle de şeflere büyük bir kolaylık sağlıyor. Otellerden balık restoranlarına ve evlere kadar tüm mutfaklara hitap eden marine deniz ürünlerine Metro Türkiye mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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Deniz ürünlerini hem sıcak yemeklerde kullanabiliriz hem de soğuk mezeler hazırlayabiliriz.

Ev mutfaklarında da güvenle kullanılabilir

Hem pratikliği hem de farklı kullanım alanları ve lezzetiyle profesyonellerin tercihi olan Metro

Chef Marine Deniz Ürünleri serisi, ev mutfaklarında da güvenle kullanılabilecek bir seçenek. İşte Metro Chef Marine Deniz Ürünleri Serisi ile hazırlayabileceğiniz lezzetli yemek önerileri:

Meze olarak kullanımı: Marine karides, midye ve ahtapot gibi ürünler, sıcak ve soğuk mezelerde harika bir seçenek. Özellikle sofralarınızda başlangıç olarak sunabileceğiniz bu deniz ürünleri zeytinyağı, limon ve baharatla harmanlanarak daha lezzetli bir hale getirilebilir.

Ana yemeklerde kullanımı: Marine edilmiş deniz ürünleri özellikle salatalarda, makarna ve pilav gibi yemeklerde de kullanılabilir. Örneğin, marine edilmiş karidesleri bir risotto ya da sebzeli pilavla sunabilir, fümelenmiş uskumruyuysa taze salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

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Atıştırmalıklar ve sandviçler: Marine edilmiş ürünler, atıştırmalık ya da sandviç ve dürüm içi malzeme olarak mükemmel bir seçenek.

Izgarada ve fırında pişirme: Marine edilmiş deniz ürünlerini ızgara veya fırında pişirdiğinizde enfes bir tat elde edebilirsiniz. Ürünlerin üzerine hafifçe zeytinyağı ve baharat ekleyebilirsiniz.

Hem koruyor hem tatları belirginleştiriyor

Marinatlama işlemi, deniz ürünlerini sirke ve tuz karışımıyla korurken aynı zamanda tatların daha belirgin hale gelmesini sağlar. Bu işlem ürünün raf ömrünü arttırırken, aynı zamanda tipik ve karakteristik bir tat profili oluşturur. Marinasyon sırasında tuz ve asetik asit, balık ve deniz ürünlerinin protein yapısını denatüre eder ve pH değerini düşürerek zengin bir lezzet oluşturur.

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