İster çiğ tüketin, isterseniz pişirin: Şimdi sahne kök sebzelerin

Haberin Devamı

Yeraltında yetişen tüketilebilir bitkiler olarak tanımlanan kök sebzelerden patates, havuç ve soğan en aşina olduklarımız. Tatlı patates, pancar, sarımsak, zencefil, kereviz, alabaş, yerelması, turp, yabani havuç, rezene ve şalgam gibi kök sebzeler de mutfağımızda kullanılıyor. Bu sebzelerin turşusu kuruluyor, çeşit çeşit zeytinyağlısının yanı sıra çorbaları da yapılıyor. Hatta suyunu çıkarıp içmek de mümkün. Şef Aydın Demir bu kıymetli sebzeleri şöyle anlatıyor: “Ekim ayı kök sebzeleri tezgâhlarda yerlerini almaya başladı. Yerin altında büyüyen kök sebzeler, topraktaki bütün vitamin ve mineralleri bünyelerinde depoluyor. Bu yüzden besin değeri açısından son derece zenginler.”

FARKLI KULLANIM ALANLARI VAR

Haberin Devamı

Aydın Demir kök sebzelerin bir başka yanına da dikkat çekiyor: “Kök sebzelerin bir kısmı nişastalı sebzeler kategorisine de giriyor. Yabani havuçlar, tatlı patates, patates ve zencefil nişastalıdır. Nişastalı kök sebzelerin içerdiği yüksek karbonhidrat öne çıkar. Glüten içermeyen bu sebzeler karbonhidrat alımını bitkisel yoldan karşılamak isteyenler tarafından da tercih ediliyor.”

Mutfaktaki kullanım açısından da çeşitliliğe sahip olan bu sebzelerle kış boyu farklı tarifler hazırlanabilir. Aydın Demir bazı pişirme tekniklerini de paylaşıyor: “Turp ve havuç gibi bazıları taze olarak yenebilirken, çoğu çeşitli şekillerde pişirilir. Birçoğu hemen her gün yenen temel gıdalardır ve özellikle birçok tahılın yetişemediği tropikal iklimlerde, bazı yerlerde birincil kalori kaynağı olur. Nişastalı kök sebzeler karbonhidrat kaynağıdır. Çoğu un haline getirilir ve dünyada bölgesel mutfakların başlıca malzemeleri haline gelir.”

Bu tür sebzeler yemekleri lezzetlendirmek için baharat gibi de kullanılıyor. Şef bu konuda şöyle yol gösteriyor: “Sarımsak, turp, wasabi ve zencefil gibi diğer kök sebzeler, lezzetleri nedeniyle oldukça değerlidir ve bazen baharat olarak kabul edilir. Kök sebzeleri çok farklı kullanabilirsiniz. Çiğ rendeleyin, buharda pişirin, derin yağda kızartın, haşlayın, yavaş pişirin, ızgara yapın, fırınlayın ya da krema, püre veya ezme haline getirin. Hayal gücünüzü kullanın!”

Haberin Devamı

‘SUYUNU SAKLAYIN’

Aydın Şef pişirme tüyoları da veriyor: “Beyaz lahana ve havuç gibi birçok kök sebzenin pişmesi patateslerden daha uzun sürer. Bunları aynı güveçte pişiriyorsanız, kök sebzeleri birkaç dakika önce koyun veya daha küçük parçalara kesin. Taze kök sebzeler yıkanıp bütün olarak pişirilebilir veya büyük parçalar halinde. Biraz yağ olması lezzeti arttırır. Kök sebzeleri pişirdikten sonra suyunu saklayın, güveç, sos veya çorbalarınızda kullanın. Haşlama, kısa pişirme süresi olan havuç ve siyah şalgam gibi sebzeler için iyi bir yöntem.”

DÖRT MEVSİM PRATİK, DÖRT MEVSİM TAZELİK

- Metro Türkiye, raflarında kök sebzelerin hem tazesini hem de dondurulmuşunu sunuyor. Mevsiminde yemek isteyenler için taze olarak bulabileceğiniz pek çok kök sebze, aynı zamanda her mevsim besin değerini kaybetmeden tüketilebilmesi için dondurulmuş olarak da sunuluyor.

Haberin Devamı

- Türkiye’de 1990 yılından bu yana hem profesyonel mutfaklara hem de kendi mutfağının şefi olanlara yönelik pratik ürünler geliştiren Metro Türkiye, kendi markası Metro Chef ile meyveden sebzeye, balıktan ete, meyve sularından hazır yemeklere kadar dondurulmuş yüzlerce ürüne sahip.

- Bu ürün çeşitliliğinde kök sebzeler de önemli bir yer arz ediyor. Metro Chef etiketli dondurulmuş havuç, patates, soğan, kereviz gibi sebzeler, doğranmış şekilde ve pişirmeye hazır olmasıyla mutfaklarda tasarruf sağlıyor.

- Özel dondurma işlemi sayesinde ilk günkü tazeliğini koruyan Metro Chef Kereviz, ana yemek haricinde salata olarak da kullanılabilir. Farklı boyutlarda, farklı ihtiyaçlara hitap eden Metro Chef Dondurulmuş Patates çeşitleri ön kızartma işleminden sonra şoklanarak dondurulmuştur ve altın sarısı renkte kızarır. Menülerini ve sofralarını farklı kılmak isteyenler içinse Metro Chef Dondurulmuş Tatlı Patates bire birdir. İster 220 derece fırında ister derin yağda 175 derecede kızartılabilir.

Haberin Devamı

- Dondurulmuş kök sebzeler sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırırken yemek hazırlama sürecini de azaltmaya yardımcı olur. Taze ve lezzetli yemekler hazırlamak için bu pratik ürünleri mutfağınızda kullanmayı unutmayın.

MANTARLI PATATES TERRİNE (4 KİŞİLİK)

İşte size Metro Türkiye’nin bünyesi altında olan Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şefleri tarafından kök sebzelerden patates ile hazırlanmış bir tarif:



NE LAZIM?

- 1 kg Metro Chef Patates

- 400 gr Metro Chef Mantar

- 10 gr Metro Chef Taşköprü Sarımsağı

- 50 ml Metro Chef Bio Naturel Sızma Zeytinyağı

- 200 ml Metro Chef Krema

- 3 gr muskat

- 9 gr tuz

- 10 gr Metro Chef Taze Kekik

- 200 gr Metro Chef Parmesan

- 20 gr Metro Chef Kestane

- 90 gr Metro Chef Soğan

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

- Fırın 180 dereceye ısıtılır ve orta boy bir fırın kabı tereyağıyla yağlanır.

- Bir tavada zeytinyağı ısıtılır. Soğan ve sarımsak eklenerek pembeleşene kadar kavrulur.

- Mantarlar eklenir ve suyu salıp çekene kadar sotelemeye devam edilir. Tuz ve karabiber eklenerek tatlandırılır.

- Ocağın altı kapatılır ve bir kenara alınır.

- İnce dilimlenmiş patatesler bir tencereye alınır. Üzerine krema, süt, kekik, tuz, karabiber ve muskat eklenir.

- Patatesler hafif yumuşayana kadar kısık ateşte pişirilir (yaklaşık 10 dakika).

- Fırın kabına bir kat patates dilimi yerleştirilir, üzerine mantarlı harçtan yayılır.

- Bu işlem patates ve mantar karışımı bitene kadar kat kat tekrarlanır ve her kata homojen bir şekilde toz parmesan eklenir.

- Önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika, patatesler tamamen yumuşayıp üstü altın rengini alana kadar pişirilir.

- Fırından çıkarıldıktan sonra 2 dakika dinlendirilir. Ardından dilimlenir ve üzerine kavrulmuş kestane rendesiyle servis edilir.

*Bu sayfa sponsorludur