İstanbul’un gözde semtinde en iyi tatların peşinde...

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Nişantaşı denince akla öncelikle alışveriş gelse de semtin restoranları, kafeleri de çok meşhur. Ara sokaklarındaki küçük kahveciler, şarküteriler, butik zeytinyağı dükkânları derken her adımda başka bir lezzet durağıyla karşılaşabiliyoruz. Nişantaşı’nda her damak zevkine uygun bir restoran bulmak mümkün. İsterseniz Michelin yıldızlı bir şefin tabağını deneyin, isterseniz ayaküstü peyniri üzerinde erimiş bir cheeseburger’i atıştırın ama nereye giderseniz gidin ekim ayı bitmeden Atlas Kasabı’ndan yağları üzerinde minik kuzu pirzolaları almayı unutmayın...

İSTER AYAKTA HIZLICA, İSTER TADINI ÇIKARA ÇIKARA

Ebru Erke’nin önerileri



SARAY MUHALLEBİCİSİ

“Teşvikiye’deki mekânın menüsünde en çok tercih edilen lezzetleri tatlı, börek ve çorba çeşitleri... Gece mutlaka Saray tavuk etli çorbayı için, sabah suböreği yiyin ve eve paket tavukgöğsü alın.”

ŞÜTTE

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“Teşvikiye Caddesi’ndeki şarküteride günlük mezeler, salamlar, çeşit çeşit peynir var. Damak zevkinize göre kendi sandvicinizi hazırlatabilirsiniz. Naylon torbada satılan, aşırı yağlı, incecik patates cipslerinden alın.”

YUFKA NİŞANTAŞI

“1982’den beri hizmet veren mekân bir Nişantaşı klasiği… İncecik yufkayla hazırladıkları dürümlerin içerikleri çeşitli. Yanında patates kızartmasıyla servis ediliyor. Favorim mantarlı, etli olan...”

ATLAS KASABI

“Nişantaşı’nın 60 yıllık kasabı. Etlerin lezzeti genç hayvanların seçilmesinden geliyor. Ekim ve nisan aylarında mini kuzu pirzolalardan alın, kenarlarındaki yağları aldırmayın.”

TATBAK

“1960’tan günümüze kadar gelmiş bir klasik. Başka şubeleri yok. Mekânın menüsünde kebap çeşitleri var. Lahmacunları da o kadar seviliyor ki... Dilerseniz dondurulmuş alıp evde kendiniz ısıtarak servis edebilirsiniz.”

BACKHAUS

“Mis gibi kokusu sokağı saran mekânın tartları, glütensiz ekmekleri, börekleri en çok tercih edilen ürünleri arasında. Nişantaşı’nın klasiklerinden, herkes mutlaka bir fincan çay içer burada...”

ÇAĞRI BÜFE

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“Nişantaşı’nın eskilerinden... Islak hamburgeri meşhur ama cheeseburger’ini tavsiye ederim.”

DEDEOĞLU

“1977’den beri Nişantaşı’nda... Özellikle kuru baklavasını ve şekerparesini tadın.”

KRONOTROP

“Kahve çekirdeklerini doğrudan mikro ölçekli üreticiden alıp ileri kavurma tekniklerini kullanıyorlar.”

CASITA

“Abdi İpekçi Caddesi’ndeki mekân mantılarıyla meşhur. Klasik ve kızarmış mantıların müdavimi çok.”

SADE BEŞ DENİZLER

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“Akkavak Sokak’taki mekânın şefi Deniz Şahin. Anadolu mutfağının en güzel örneklerini burada deneyebilirsiniz.”

JOKER NO: 5

“Atiye Sokak’taki mekân akşam saatlerinde daha hareketli. Menüsünde atıştırmalıklar, dünya mutfağından lezzetler, pizzalar, makarnalar var. Trüflü, parmesanlı patates kızartmasını öneriyorum.”

BUNLARI YEMEDEN AYRILMAYIN

25 yıldır Nişantaşı’nda oturan görsel yönetmenimiz Serhat Gürpınar’ın önerileri



DELICATESSEN

“Uluslararası mutfağı deneyimleyeceğiniz mekâna sadece beyaz çikolatalı brownie’yi yemek için giden var. Kışlık domates soslar, el yapımı makarnalar ve marmelatlar için mutlaka marketine de uğrayın.”

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BRÖD

“2015’ten beri burada. Çeşit çeşit ekşi mayalı ekmeğin yanı sıra bu ekmeklerden hazırladıkları tost ve sandviçleri de deneyin. Bröd, tartışmasız İstanbul’un en iyi artizan ekmekçilerinden...”

KRUVASAN İSTANBUL

“Kruvasanlı kahvaltı için sıra bile oluyor. Tatlı ve tuzlu seçenekleri var. Tüm çeşitleri bulmak için mekâna erken gidin. Günde 30 çeşit kruvasan çıkıyor, menüde 40’a yakın çeşit var. Tavsiyem bademli olan...”

DOĞAYA DÖNÜŞ BISTRO

“Geleneksel lezzetlerin günümüze uyarlanmış hali servis ediliyor.”

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ZEYNEL MUHALLEBİCİSİ

“Mahallenin klasik mekânlarından... Vişneli dondurması için 1 yıl beklenecek kadar iddialı. Özel kupu olan Lezzet Sefası’nı mutlaka deneyin.”

400 DERECE PİZZA

“Mekânın menüsünde 34 çeşit pizza var. Vegan seçenekleri de mevcut. Dilediğiniz malzemelerle kendi pizzanızı da yaratabilirsiniz.”

BUNLAR DA VAR...

- Foxy Nişantaşı’nın menüsünü sahipleri Maksut Akşar ve Levon Bağış hazırladı...

- Teşvikiye’deki yeni nesil kahveci Petra Roasting Co. Nişantaşı’nın popüler duraklarından.

- Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki Nino Bakery’nin ekşi mayalı ekmekleri çok gözde...

- Socrates dergi ekibinin ve Can Yayınları’nın hayata geçirdikleri Socrates Bistro’da menü dönemsel olarak değişiyor.

- Spago İstanbul’un menüsünü dünyaca ünlü Michelin’li şef Wolfgang Puck hazırlıyor.

- Kürşat Zeytinyağları Ayvalık’tan... Türkiye’deki tek butik dükkânları Nişantaşı’nda. Acılı zeytinyağı en çok tercih edilen şişelerinden...

- Teşvikiye’de 2017’den beri hizmet veren Kase No.16, kâsede yemek işini ilk yapanlardan...

NASIL GİDERİM?

Nişantaşı’na İstanbul’un birçok noktasından toplu taşımayla kolaylıkla ulaşılabiliyor. Taksim-Mecidiyeköy arasındaki Halaskârgazi Caddesi, Nişantaşı’na 5 dakikalık yürüme mesafesinde. İETT otobüsleriyle Osmanbey durağında inerek Nişantaşı’na yürüyebilirsiniz.