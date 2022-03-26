İsotla yoğrulan etlisi, lavaşa sarılan etsizi...

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1) İŞİN USTASI

Develi 1912, İstanbul

Gamze Cizreli “Bir Mezopotamyalı olarak etli çiğköfte sevenlerdenim. Tazesi için Develi’nin Florya ve Samatya şubelerini öneririm” diyor. Salih S. Sevinç “Develi çiğköftenin ustasıdır” diye ekliyor. 8’li porsiyonu 50 lira. (0212) 529 08 33)

2) ACISININ KIVAMI İYİ

Kaşıbeyaz, İstanbul

Erdal İpekeşen “Hem İstanbul Florya hem Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde şubesi olan Kaşıbeyaz’ın çiğköftesi acısının makul düzeyiyle de çok sevilir” diyor. Salih S. Sevinç yöresel malzemeler kullanıldığını ekliyor. Porsiyonu 50 lira. (0850) 441 20 40)

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3) BOL İSOTLU

Darık’s Steakhouse, Şanlıurfa

Hakiki Urfa usulü çiğköfte yapan işletmeyi Ebru Erke öneriyor; köfteler ince bulgur, Urfa domates salçası, soğan, sarımsak, Urfa isotu, tuz ve karabiber, çok az soğuk su ve buzla hazırlanıyor. Taşta tokmakla dövülmüş kara et eklenip tekrar yoğruluyor; porsiyonu 25 lira. (0414) 312 27 00

4) SAAT 18.00’DEN SONRA...

Uludağ Et Lokantası, Ankara

Erdal İpekeşen “Saat 18.00’den sonra çıkardığı çiğköfteler çok lezzetli. Başlangıç olarak servis edilen bu çiğköfte birçok insan için doyurucu bir ana yemek olmuş durumda” diyor. 1956’dan bu yana hizmet veren lokantanın Ankara’da dört şubesi var. Porsiyonu 35 lira. (0312) 240 44 88

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5) YANINDA NANESİYLE...

Set Kebap, İstanbul

Deniz Gürsoy “Çiğköfte yoğrulduktan sonra en iki saat içinde tüketilmeli, marul veya kıvırcık arasında sunulmalı. Yanında nane ve limon olmalı; Bir de Beylerbeyi salatalığı varsa değmeyin keyfime... Set Kebap, bu kriterleri karşılıyor” diyor. Porsiyonu 50 lira. (0212) 264 52 66

6) KÖFTELER HEP TAZE

Yenipınar Çiğköfte Salonu, Adıyaman

Asuman Kerkez “Adıyaman, tescilli etsiz çiğköftenin merkezi. Yenipınar’ın farkıysa malzeme kalitesi ve gün içinde sürekli taze taze yoğrulması” diyor. Dürümü 6 lira; lavaş, yeşillik ve turşuyla birlikte kilosu 60 lira. (0416) 214 58 58

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7) HAFİF SULU VE GEVŞEK

Silivri Organik Çiğköfte, İstanbul

Salih S. Sevinç “Sahipleri Adıyamanlı. Baharatını, bulgurunu, salçasını, turşusunu memleketinden getirir. Sanayi tipi değil, uzun maruldan kullanır, ayranını kendi yapar. Çiğköftesi sulu ve biraz gevşektir” diyor. Dürümü 10, kilosu 70 lira. (0212) 728 27 40

8) 40 ÇEŞİT SUNUM

Yeni Nesil Adıyaman Çiğköfte, Adıyaman

Asuman Kerkez “Burası Adıyaman usulü yapıyor ama patent aldığı özel çeşitleri de var. Yağlı lavaşa sardıkları dürüm Fetih 1453 (25 lira) ve Pestil (20 lira)

bunlara birer örnek. Gençlerin de seveceği tam 40 çeşit sunumları var” diyor. (0416) 216 02 82

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9) NAR EKŞİSİ KATILMIYOR

Çiğköfteci Ahmet Usta, İstanbul

Asuman Kerkez “Ahmet Usta, sadelik ve kalite konusunda titiz. Özellikle ev biberini tercih ediyor. Beni etkileyen eski usul, bulguru ıslatıp bekletmeden hazırlaması. Sarımsak tozu, soğan tozu ve nar ekşisi kullanmıyor” diyor. Kilosu 76, dürümü 12 lira. (0212) 502 84 71

10) YÖRESEL MALZEMEYLE

Çiğköfte Dükkânı Ömer Usta, İstanbul

Salih S. Sevinç “Adıyaman ve Hatay’dan getirdikleri ürünleri kullanıyorlar. Etsiz çiğköftede başarılı, taze taze önünüzde yoğruluyor” diyor. 200 gr’lık dürüm 20 lira. (0212) 481 50 02