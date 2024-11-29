Işıltılı yeni yıl sofraları için...

Haberin Devamı

Restoran ve oteller yılbaşına özel süslemeler ve menü hazırlıklarını tamamladı ve duyurulara başladı bile. Peki, evde davet verecek ya da çekirdek ailesiyle özel bir sofrada oturacaklar neler yapabilir? Yazarımız, ‘Evinin Şefi’ Gülay Barbaros Altan’dan yeni yıl sofralarınıza lezzet katmak için tavsiyeler aldık: “Çok fazla meze yapmak yerine peynir ve şarküteri tabağını büyük tutun. Dilimlenmiş şarküteri ürünlerine bir kadeh yardımıyla gül şekli verebilir, peynirleri nar taneleriyle süsleyebilirsiniz. Taze biberiye dalları da tabağınızdaki mini çam ağaçları gibi görünür.

Hindinizi evde pişirecekseniz risk almamak için mutlaka brine edin yani salamura yapın. Ortalama bir hindi için yüzde 5’lik tuzlu 10 litre suya (500 gram tuz) 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı pekmez, 2-3 portakal suyu ve kabukları, soğan-sarımsakla zencefil, karanfil, tane karabiber, hardal tohumu, defne yaprağı gibi baharat çeşitleri de ekleyin. Bir taşım kaynatın, içindekiler erisin ve rayihaları suya geçsin. İyice buz gibi soğuduğunda hindinizi bu suya yatırın. En az 12 saat ama daha uzun sürerse daha da güzel olur. Arada ters-yüz edin. Ardından çıkarıp fazla suyunun süzülmesi için yine dolapta bekletin. Kâğıt havluyla kuruladıktan sonra balla mı soslarsınız, altına sebzeler mi dizersiniz, dilediğiniz gibi fırında pişirebilirsiniz. Bu salamura tarifini yılbaşı zamanı ortaya çıkan, roaster denen iri tavukları bütün pişirmek için de kullanabilirsiniz. Miktarı yarıya düşürmeyi unutmayın.

Haberin Devamı

Çocuklarla birlikte kek kırıntıları ve çikolata sosuyla yapılan hamuru konik biçimlendirip etrafına kahvaltılık gevrek saplayarak yenebilir kozalaklar, çubuk krakerin üst yarısına üçgen şeklinde eritilmiş çikolata sıkılıp donunca ağaç şeklinde görünen atıştırmalıklar yapın. Yeni yıl tatlınız pastaysa kremasını yeşil ya da kırmızı gıda boyasıyla renklendirip gold ya da dore şekerlemelerle süsleyin.”

Altan’ın masa dekorasyonuyla ilgili önerileriyse şöyle: “Evinizde ağaç kurma geleneğiniz varsa tema belirleyin. Kullandığınız tema renginin sofradaki aksesuar, sunum ve servis takımlarında da olmasına dikkat edin. Masada kırmızı-yeşillerin yanı sıra ışıltı katması için altın ya da gümüş rengi kullanmayı deneyin. Bu tarz renkleri her zaman kullanmıyor olabilirsiniz, büyük bir bütçe ayırmamak için peçeteler ya da peçete süsü gibi uygun fiyatlı parçaları parlak seçebilirsiniz... Ağaç süslemekten sıkıldıysanız ya da gerekli bulmuyorsanız masa süsü olarak çam dalları, kozalak ve nar kullanabilirsiniz. Perdelere asılabilen ışıklar da yeni yıl ruhunu eve taşımak için güzel bir yöntem.”

Haberin Devamı

Süslemeden yiyeceğe...

Kendi evinde kutlama yapmak isteyenler Metro’nun sunduğu geniş ürün gamı sayesinde konuklarını profesyonel bir şef gibi ağırlayabilecek. Sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz yılbaşı sofralarına özel yeni yıl temalı tabak ve aksesuarlarsa sunumlarınıza renk ve eğlence katacak.

Işıklandırmalar, kar küreleri, toplar, kozalaklar, rengeyikleriyle süslenen sofralar, konuklarınıza şık ve neşe dolu bir ortam yaratacak.

Kendi markalı ürünlerinin aralarında olduğu mezelerden soslara, pratik atıştırmalık sunumları için füme et ve peynir çeşitlerinden konservelere, et, hindi, balık çeşitlerinden egzotik meyvelere, hazır tatlılardan hediye çikolatalara ve sıcak içeceklere kadar yılbaşı akşamlarınıza lezzet katacak pek çok ürünü Metro Türkiye raflarında bulabilirsiniz.

Haberin Devamı

Küçük ama etkili dokunuşlar

Metro Türkiye yılbaşı dekorasyonuyla ilgili püf noktalarını da bizlerle buluşturuyor. Bunlardan biri de yılbaşı süslerinin kullanımıyla ilgili. Öncelikle renk renk çeşitleri olan yılbaşı toplarının yalnızca çam ağaçlarına ait olmadığını söylememiz gerekiyor. Mesela evinizdeki şık bir vazoya yılbaşı toplarını yerleştirebilir; aralarına da yılbaşının simgesi olan çam ağacından birkaç dal ve kozalak koyabilirsiniz. Ayrıca cam vazonuzun içini kozalak ve minik ışıklarla doldurarak evinize yılbaşının ruhunu sade bir şekilde getirebilirsiniz. Tabii, ilham köşesinden öneriler burada bitmiyor. Mutfakta kullandığınız sunum tabaklarını da yılbaşı topları, minik ışıklar ve zarif ağaç süsleriyle keyifli bir şekilde yılbaşı dekorasyonlarınıza dahil edebilirsiniz. Bu küçük ama etkili dokunuşlar sofralarınızı daha özel hale getirecek.

Haberin Devamı

Metro’nun yılbaşı ürünleri arasında neler var?

Metro Türkiye onlarca farklı çeşitte ve farklı formda sunduğu renkli süsleri, yılbaşı topları ve dekoratif ürünleriyle mekânlara ve evlere yeni yıl ruhunu taşıyor. Farklı boylarda yılbaşı ağaçlarından ışıklandırmalara, kar kürelerinden parıltılı mumlara, sarı ışık zincirinden fındıkkıran gibi eğlenceli süslere, göz alıcı toplardan rengeyiklerine kadar her şey yılbaşını kutlayacağınız mekânlara renk katmaya hazır. Yılbaşı ağaçlarını süslemek için renk renk, çeşit çeşit topları farklı setler halinde bulabileceğiniz Metro Türkiye mağazalarında, dış mekân ışıklandırmalarında kullanılan ve birbirine bağlanarak istenen uzunluğu elde etme fırsatı veren ışıklar da var. Yılbaşının simgelerinden kardan adamlarsa 180 cm’lik seçeneğiyle bulunduğunuz her ortama kar neşesi getiriyor.

Haberin Devamı

*Bu içerik sponsorludur.