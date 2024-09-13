İki dilim arasında...

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Öğrenciyken de, anne olup kızıma kahvaltı beğendirmek için her sabah farklı bir yemek düşünürken de en sevdiğim seçenek tost oldu. Öyle sihirli bir yiyecek formülü ki ekmek ısınıp içindeki peyniri erittiğinde, tereyağıyla hemhal olup çıtırdadığında lezzeti garantidir. Ekmeğin ve içindekilerin türü, sonucu değiştirmez.

Tabii ki siz özel ekmek, peynir vesaireyle tostlar yapar, bu lezzeti katmerlendirirsiniz. Değişik tat kombinasyonları denemek için çok uygun çünkü.

SUCUKLU-YUMURTALISI VAR

Dünyada bizim gibi tost yapan pek yok; ya sandviç gibi soğuk ekmek arası ya da sıcak ekmek üstü türleri yapılıyor. Bizdeyse her şehrin mutlaka bir özel tostçusu olur. Çanakkale yerel yemekleri arasına adını yazdıran bir tost türü var mesela: Bomba. Eskiden iskelede sıra sıra büfelerde ‘bombacı’ ya da ‘bomba bulunur’ yazardı ve yabancılar genellikle şaşkınlıkla karşılardı bu ‘bomba’yı. Yarım, beyaz ekmeğin içinde sucuklu-yumurtalı ve salçalı ya da ketçaplı bir tost.

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Sucuklu yumurtayı tost makinesinde yapıp ekmeğin içine koyar ve öyle basar büfeciler ama siz bir tavada sucuklu yumurta yapıp, tereyağıyla yağlayıp tost makinesinde ısıttığınız ekmeğin içine koyabilirsiniz. Lisedeyken öğle yemeği için eve kadar gitmeden bir bomba yiyip güne devam edebilirdik. Çok doyurucu bir öğle arası yemeği. Çocuklar öğlen yemekte eve geliyorsa siz de hızlıca hazırlayabilirsiniz.

Tost yapmanın çok fazla püf noktası yok. Ekmek dilimlerinin iki yüzünü tereyağlayıp içine bir şey eklemeden birkaç dakika ısıtıyorum. Tam kızarmayacaklar. Bu sırada sucuklu yapacaksam sucuk dilimlerini de yanına diziyorum ve onlar da biraz yağını salıyor. İçini bundan sonra yerleştiriyorum.

Domates, biber gibi sebzeler de tostun tadını güzelleştiriyor ama domatesin mutlaka çekirdeklerini çıkarıp çok ince dilimliyorum ki ekmeği ıslatmasın. Biberli yapacaksam da ekmeklerden önce tost makinesine koyup onların da pişmesini sağlıyorum.

Ocak üstü, iki yüzü de çevirerek pişirmeye uygun, kapaklı tost tavaları var. Şimdi onlardan pek bulunmuyor ama normal tavada da tost yapabilirsiniz. Yapışmaz tavaya biraz zeytinyağı gezdirip ekmeklerin bir yüzünü kızartın. Çevirin ve kızaran bir dilimin yüzeyine iç malzemeyi yerleştirip diğeriyle de üzerini kapatın. Tavaya çok az daha zeytinyağı ekleyin. Spatulayla bastırarak önce bir yüzeyini, ardından çevirip yine biraz bastırarak ikinci yüzeyini de kızartın.

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Sabahları sık sık tost hazırlıyorsanız makinenin metal yüzeylerini çıkarmak, yıkamak, kurulayıp kaldırmak zaman alır. Öylece bıraktığınızda kurur, temizlemesi zorlaşır. Ben tost yaparken ikiye katlanmış fırın kâğıdı kullanıyorum. Tostu kâğıtta pişirince makine temiz kalıyor ve ertesi sabah kurumuş peynirlerle karşılaşmıyorsunuz.

Benim için iyi bir tostun en önemli unsuru ekmek. Ekşi mayalı ekmeklerin tost performansı çok iyi ama herkes bu kadar detayla uğraşmak zorunda değil. Evinizdeki her türlü ekmeği kullanabilirsiniz. Yine de sizin için hazırladığım tariflere hem beyaz tost ekmeği hem bazlamanın en pratik tariflerini de ekledim. Dilerseniz deneyip tostunuzu daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

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BEYAZPEYNİRLİ BAZLAMA TOSTU (2 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Bazlama için

◊ 1 su bardağı ılık su

◊ 2 su bardağı süt

◊ 1/2 su bardağı zeytinyağı

◊ 6 su bardağı un

◊ 1 paket toz maya

◊ 1 tatlı kaşığı şeker

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

Tost içi

◊ 200 gram Ezine peyniri

◊ 2 yeşil biber

◊ 4 ince dilim domates

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ Tuz-kekik (gerekirse)

NASIL YAPARIM?

◊ 1 su bardağı ılık su ve 2 su bardağı ılık süte 1 paket maya ve 1 tatlı kaşığı şeker katıp eritin ve 15 dakika kabarmaya bırakın.

◊ Kabaran mayalı sıvılara yarım su bardağı zeytinyağını ve 6 bardak undan temkinli olarak katıp tuzunu da ekleyerek bir hamur yapın.

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◊ Toparlanan hamuru tezgâhta 10 dakika yoğurup iki katına kabarana kadar bekletin.

◊ Kabaran hamurun gazını çıkarıp yeniden şekil verin ve 8 beze yapın.

◊ İlk hazırladığınız bezeden başlayarak dikkatlice tabak büyüklüğünde açıp yağsız tavada çevire çevire arada tereyağı sürerek pişirin.

◊ 8 bazlamadan 2 tanesini tost için kullanacağız, diğerlerini dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz.

◊ Tost makinesini çalıştırıp, çekirdekleri çıkarılıp ikiye bölünmüş biberleri içine koyun.

◊ Diğer tarafta peyniri ince ince dilimleyin.

◊ Bazlamaları ikiye bölün. İçine tereyağı sürün.

◊ 2 halka domates, üzerine bolca beyazpeynir, en son biberleri yerleştirin.

◊ Peynir az tuzluysa biraz tuz ve kekik serpin, bazlamanın diğer yarısını kapatıp her iki yüzüne tereyağı sürerek tost makinasinde basın.

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◊ Bazlama kızarıp peynirler eriyince hazırdır.

UMAMİ BOMBASI (2 KİŞİLİK)





NE LAZIM?

Tost ekmeği

◊ 1 bardak süt

◊ 1 paket yaş maya

◊ 1 tatlı kaşığı şeker

◊ 1 su bardağı su

◊ 1/2 su bardağı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

Tost içi

◊ 200 gram Bergama tulumu

◊ 100 gram tereyağı

◊ 1 tane ançüez

◊ 10 ince dilim sucuk

NASIL YAPARIM?

◊ 1 bardak ılık sütle 1 paket yaş maya ve 1 yemek kaşığı toz şekeri eritin ve 10-15 dakika aktive olmasını bekleyin.

◊ Köpüren mayalı süte, 1 su bardağı ılık su ve yarım su bardağı zeytinyağı ekleyip 5 su bardağı undan çok az ayırıp kalanını karıştırın, sıvılar ve un karışınca 1 tatlı kaşığı tuzu da katıp hamuru toparlayın.

◊ Bu sırada gerekirse azar azar un ilave edebilirsiniz. Her unun performansı farklı, bu nedenle kontrollü olun.

◊ Kabaca hamur haline geldiğinde tezgâha alıp 10 dakika kadar yoğurun.

◊ Rulo haline getirip yüksek kenarlı dikdörtgen ekmek ya da kek kalıbına yerleştirin.

◊ Üzerini örtüp ılık bir yerde iki katına çıkana kadar bekletin.

◊ 225 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 dakika, ısıyı 200’e düşürüp 25 dakika daha pişirin. Pişirme derecesi fırından fırına farklılık gösterebilir, kabarıp üzeri kızarınca ısıyı düşürün. Yanmaması için üstündeki rafa boş bir tepsi koyabilirsiniz.

◊ Oda sıcaklığında tereyağını ve ançüezi blendırda çekin. Tümünü bu tostta kullanmayacaksınız ama kalanını dolapta muhafaza edebilirsiniz.

◊ 4 dilim ekmeği tereyağıyla yağlayın, yanında sucuklarla birlikte makineye dizin. ◊ Sucuklar yağını salınca, 2 dilimin üzerine pay edin.

◊ Peyniri ince ince dilimleyip sucukların üzerini tamamen kaplayın. Boş 2 ekmek dilimini üzerlerine kapatıp makineyle bastırın.

◊ Peynirler eriyene kadar pişirin.