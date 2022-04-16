İftariyelik alışverişi için...

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1- PEYNİRCİ MEHMET, İSTANBUL

Çengelköy’deki dükkânda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden özel ürünler var. Erzincan tulum peyniri (yarım kilosu 45 lira), otlu peynir (400 gramı 46 lira), yabanmersinli tulum peyniri (400 gramı 51 lira) efsanedir. Kaliteli birçok peyniri buradan temin edebilirsiniz. (0216) 422 35 55

2- CANKURTARAN GIDA, İSTANBUL

1949’da Mısır Çarşısı’nda kurulan işletme, Kayseri’den gelen pastırma, Ezine peyniri (kilosu 148 lira), zeytin çeşitleri ve karakovan balında iddialı! Karakovan petek balının kilo fiyatı 620 lira. Kayseri pastırmasının tütünlük, kuşgömü, yağsız düz kesim ve sırt gibi çeşitleri var. Kilo fiyatlarıysa 388 ile 582 lira arasında değişiyor. (0212) 527 14 74

3- TUNAHAN KAYISI VE KURUYEMİŞ, MALATYA

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İftariye sofrası hoşafsız, reçelsiz ve kuru meyvesiz olmaz. Günkurusu kayısıyı tavsiye ediyorum, kilosu 90 lira. Cevizi (kilosu 150 lira), ayrıca elma, incir, üzüm ve armut kuruları da leziz. (0544) 463 60 44

4- KOÇULU PEYNİRCİLİK, KARS

Kars gravyerinin (325 gramı 80 lira) ve Kars kaşarının tadına doyum olmaz. 1.500’den fazla bitki çeşidine sahip Kars yaylalarından beslenen hayvanlardan özenle işledikleri lezzetleri evimize ulaştırıyorlar. (0530) 682 34 36

5- NAMLI GURME, İSTANBUL

Karaköy’deki ünlü işletmede Edremit ve Antakya’dan gelen zeytin çeşitlerini, Kayseri’den gelen pastırmayı (kilosu 550 lira), salam, sosis

ve sucuk gibi kendi imalatları olan ürünleri alabilirsiniz. (0212) 293 68 80

6- LEVENT KARDEŞLER, İSTANBUL

Ramazan klasiği hurma için tercih edebileceğiniz en doğru adreslerden... Özellikle Kudüs hurmasını tavsiye ediyorum. Kilosu 210 lira. (0212) 284 32 33

7- TABAKOĞLU PASTIRMA, KASTAMONU

Üzerindeki çemenin rayihası pastırmanın lezzetini katlıyor. Bu lezzete Taşköprü sarımsağının katkısı da büyük. Çemeni sıyrılmış pastırma da satıyorlar, ikisinin kilo fiyatı 300 lira. (0850) 380 01 37

8- KÜRŞAD ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI, AYVALIK

Zeytinyağları ve kırma yeşil zeytinleri mutlaka denenmeli. Yarım litrelik Ayvalık natürel sızma zeytinyağının fiyatı 110 lira. Ayvalık kırma yeşil zeytinin kilo fiyatıysa 50 lira. İstanbul Nişantaşı’nda da şubeleri var. Ürünleri internet üzerinden sipariş etmek de mümkün. (0266) 312 68 78