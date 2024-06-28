Her şey ince düşünülmüş

Haberin Devamı

Geçen yaz, milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt’un yemek yediği ve paylaştığı Ayvalık’taki 2 Kişilik Teras Restoran sosyal medyada popüler olmuştu. Bu yaz Urla’ya bir şubesi daha açıldı. Can Sabri Dolu’nun açtığı Ayvalık’taki mekânın ikinci şubesi 2 Kişilik Urla, Süheyla Önen ve Mustafa Önen çiftinin destekleriyle servis veriyor. Mangalın başında Mustafa Önen var, mezelerse Süheyla Önen tarafından hazırlanıyor. Mekândaki tüm işleri Dolu ve Önen çifti beraber yürütüyor. Yani işin özü burası tam bir aile işletmesi.

Taş duvarların arasındaki balkonda iki kişilik bir masa, gümüş şamdanlar, mum ışığı, karşınızda deniz... Sofra çok özenli, ince ince düşünülmüş her şey, ambiyansı da çok şık. Vegan, vejetaryen, et ve balık olarak dört farklı menü hazırlıyorlar. Yalnızca akşam yemeği veriyorlar. Bu dört menünün içeriği konuklarla paylaşılıyor, misafirler de rezervasyonun ardından hangi menüyü seçtiklerine dair restorana bilgi veriyor. Ve o geceye ve iki kişiye özel olarak yemekler pişiyor.

Haberin Devamı

Fiyatlarsa menü içeriği ve tercihe göre içki dahil 12-15 bin lira arasında değişiyor. Aslında sadece ‘romantik bir akşam yemeği için gidilir’ gibi görünse de aslında anne-oğul, anne-kız ya da iki yakın arkadaş gibi ikililer de mekânı tercih ediyormuş. Ayrıca Urla şubesi özelinde restorana ulaşım konusunda transfer hizmeti de veriliyor. Yani özel gün kutlamalarının her ince detayı planlanabiliyor.

Urla’daki şube sadece yaz sezonunda açık olacak. Ayvalık’taki şubeyse yaz-kış açık. Mekân sadece iki kişilik olduğundan ve kişiye özel hazırlanan bir menü servis edildiğinden yer bulmak için 15 gün öncesinden rezervasyon yapmakta fayda var.

Balıklıova Mah.

No: 315 Urla/İzmir,

(@ikikisilikrestoran)