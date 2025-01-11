Her hali başka bir âlem

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KLASİK TARİFE MODERN DOKUNUŞ (1 KİŞİLİK)

Grandma’s Wonderland şefi Buğra Özdemir’den çılbır





NE LAZIM?

◊ 2 adet taze çiftlik yumurtası

◊ 200 gr manda yoğurdu

◊ 1 diş sarımsak (ezilmiş)

◊ 1 tatlı kaşığı limon suyu

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı (füme kırmızı biberle aromalandırılmış)

◊ 1 tatlı kaşığı tereyağı

◊ 1 çay kaşığı Halep biberi

◊ Tuz

◊ Mevsim sebzeleri (isteğe bağlı, garnitür için)

NASIL YAPARIM?

◊ Yoğurt karışımı için manda yoğurdunu sarımsak ve limon suyuyla karıştırın ve bir kenarda bekletin.

◊ Yumurtaları tavada tereyağıyla göz şeklinde pişirin. Yumurta sarılarının çok fazla pişmemesine dikkat edin.

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◊ Sosu için tereyağını kısık ateşte eritip Halep biberiyle hafifçe kızdırın. Ayrı bir yerde zeytinyağını füme kırmızı biberle karıştırarak hazırlayın.

◊ Kızarmış bir dilim ekmek üzerine göz yumurtaları koyun. Yumurtaların üstüne yoğurt ve Halep biberli zeytinyağını gezdirin.

Şefin notu:

◊ Yoğurdun oda ısısında olması önemlidir. Buzdolabından çıkan yoğurt ılık yumurtaya döküldüğünde hem kesilir hem de yumurtayı soğutur.

◊ Yumurtaların tazeliği ve manda yoğurdunun kıvamı, bu tarifin lezzetini arttırır. Soslar, baharat aromalarını tam anlamıyla ortaya çıkarmalıdır.

ÇIRPILMIŞININ SIRRINI KEŞFEDİN (2 kişilik)

Grandma’s Wonderland şefi Buğra Özdemir’den çırpılmış yumurta





NE LAZIM?

◊ 4 adet taze çiftlik yumurtası (en iyi sonucu taze yumurtalarla alırsınız)

◊ 20 ml süt

◊ 20 gr tuzlu tereyağı (tercihen doğal ve kaliteli bir tereyağı)

◊ 2 dal taze frenksoğanı (ince ince doğranmış)

◊ Taze çekilmiş karabiber

◊ Bir tutam tuz (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Orta boy bir tavada tereyağını kısık ateşte eritin. Tereyağının kahverengileşmeden köpürmesini sağlayarak aromalarını ortaya çıkarın.

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◊ Yumurtaları bir kapta sütle birlikte iyice çırpın. Pişirme sırasında homojen bir kıvam elde etmek için yumurta sarısı ve beyazının tamamen karışmasını sağlayın.

◊ Çırpılmış yumurtaları erimiş tereyağının üzerine dökün. Düşük ateşte, sürekli karıştırarak pişirin. Spatula kullanarak, tavayı sıyırarak karıştırmak, kremamsı bir kıvam elde etmek için önemlidir.

◊ Yumurtalar pişip yumuşak bir kıvama ulaştığında ocaktan alın. Üzerine doğranmış frenksoğanını ve taze çekilmiş karabiberi serpin.

◊ Yumurtaları sıcak servis edin. Yanına taze ekmek veya çıtır tost ekleyebilirsiniz.

Şefin notu:

◊ İyi çırpılmış yumurtanın sırrı düşük ısıda sabırlı bir pişirme sürecidir. Fazla pişirmek yumurtanın kıvamını bozabilir.

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SARAY MUTFAĞINDAN... (2 KİŞİLİK)

Şef Aydın Demir’den soğanlı yumurta





NE LAZIM?

◊ 3 büyük boy soğan

◊ 4-5 adet yumurta

◊ 2 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 çay kaşığı toz şeker

◊ 1 çay kaşığı yenibahar

◊ 1 adet çubuk tarçın

◊ Değirmen karabiber

◊ 1 yemek kaşığı elma sirkesi

◊ Yeteri kadar tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Soğanların kabuklarını soyun ve ortadan 2’ye bölün. Yarım ay biçiminde, bıçak sırtı kalınlığında doğrayın ve tuzlayın.

◊ Kenarı yüksek tavaya tereyağını koyun ve hafif ateşte eritin.

◊ Soğanı, tuzu, şekeri ve çubuk tarçını ilave edin. 3 dakika harlı ateşte kavurduktan sonra çok kısık ateşte rengi hafif kahve karamel rengi alıncaya kadar yaklaşık 1 saat kavurun.

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◊ Üzerine sirke ve yenibaharı ekleyin. Karıştırarak 1 dakika daha pişirin. Çubuk tarçını tencereden alıp atın.

◊ Yumurtaların sarı ve beyazlarını ayrı kâselere ayırın.

◊ Soğanlara yumurtanın sadece beyazını ekleyip çok karıştırmadan iyice yayın. Karışımın ortasında 3 adet yuva açın.

◊ Yumurta sarılarını yuvalara dökün ve kapağını kapatın. Arada bir sarıların pişmesi için yemeğin suyunu kaşıkla üstlerine dökün.

Şefin notu:

◊ Sarılar sıvı kalacak şekilde, tam pişirmeden servis ediniz.

ADI AYRI, TADI AYRI GÜZEL (4-6 kişilik)

Şef Doğa Çitçi’den nergizleme

NE LAZIM?

◊ 7-8 adet yumurta

◊ 1 demet maydanoz

◊ 4-5 dal taze soğan

◊ 1 taze kırmızı biber

◊ 1 limonun suyu

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◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 tatlı kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Yumurtaları üzerini aşacak kadar suyla bir tencerede 10-15 dakika kadar haşlayın. Haşlanan yumurtaları soyup boyuna 4’e bölün.

◊ Maydanoz ve taze soğanları ayıklayıp yıkadıktan sonra ince ince doğrayın. Yıkanıp temizlenen al biberleri ince (brunoise) doğrayın.

◊ Yumurtaları servis tabağına alın ve üzerine doğranan sebzeleri bırakın. Tuz serpip limon suyu ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Şefin notu:

◊ Yumurtalar haşlanırken suyuna tuz atılırsa kabuğunu soymak kolaylaşır.

KARADENİZ USULÜ MIHLAMA (1 KİŞİLİK)

Nelipide Gurme Restoran şefi Mehmet Şanlı’dan sakarca mıhlaması





NE LAZIM?

◊ 150 gr sakarca otu, haşlanmış

◊ 1 adet yumurta

◊ 100 gr soğan

◊ 10 gr tereyağı

◊ Tuz

◊ Pul biber

NASIL YAPARIM?

◊ Sakarca otunu iyice temizledikten sonra haşlayın.

◊ Bakır sahanda tereyağını eritin. Doğranmış soğanı ilave ederek kavurun.

◊ Sakarca otunu, tuzu ve pul biberi ilave edin. Malzemeleri karıştırarak kavurun.

◊ Soğan ve sakarca otu piştikten sonra tam ortasına bir bütün yumurtayı kırın. Sahanın kapağını kapatarak kısık ateşte yumurtayı demlendirin.

◊ Yumurta piştiğinde sakarca mıhlamasını servis edin.

Şefin notu:

◊ Tuz ve karabiberi yumurtaları pişirdikten sonra yani servisten önce ekleyin. Daha önce eklemek yumurtaları parçalayarak sulanmasına neden olur.