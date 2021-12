Hem göz doldursun, hem bütçeyisarsmasın...

Haberin Devamı

7 Catering isimli firmasıyla davet ve organizasyonlar için menü ve sofra düzeni hazırlayan Ebru Erberdi’ye göre dikkat edilmesi gereken ilk konu, sofra süslemesinde çok yüksek objeler kullanmamak ve masayı gereğinden fazla aksesuara boğmamak. Uzun saatler masada oturulacağı için kişilerin hem kendini rahat hissetmesi hem de gözlerinin yorulmaması gerekiyor. Erberdi “Yemeği normale göre biraz fazla kaçıracağımızı öngörerek, herkesin kendini rahat hissetmesi için önce konforlu bir alan yaratılması şart” diyor.

Yeşil ve kırmızıya takılı kalmayın!

Ebru Erberdi, herkesin kendi zevkine ve bütçesine göre elindeki malzemeyle harikalar yaratabileceğini söylüyor: “Bu işin katı kuralları yok. Evdeki her şeyi masaya yığmak yerine, birbiriyle uyum sağlayabilecek renk ve materyalleri gözden geçirdikten sonra konsepti belirleyin. Böylece eksikler de öncesinden saptanabilir. Sırf yeni yılla özdeşleştirildiği için eldeki tüm kırmızı ve yeşilleri bir arada kullanmaktan kaçının. Artık beyazlar, pembeler, morlar popüler; bütün renkler yılbaşı rengi! Bembeyaz zarif bir sofra kurup yemeklerin ön plana çıkmasını da sağlayabilirsiniz, siyah tonlarda ilerleyip altın rengi supla veya şamdanlarla daha klasik bir hava da yaratabilirsiniz. Çam veya kokina dalları, narlar, jüt detaylarla natürel bir dokunuş sağlamak da mümkün. O gün nasıl bir hava yaratmak istendiği belirlendikten sonra aşırıya kaçmadan zenginleştirme yoluna gitmek her zaman gözleri sofranın üzerine çekecektir.”

Sofra tasarımı tamamlanınca sıra yemeklerin tat dengesine karar vermekte... Bütçemizi sarsmamak ve malzemeleri ziyan etmemek için mutlaka adımları önceden planlamak gerek. Şef Didem Şenol’a göre, pahalı malzemelere gerek yok. Şenol “Kendimizi şımartmak sadece lüks ve pahalı malzeme anlamına gelmemeli. Her gün yaptığımızın dışına çıkıp biraz daha kafa yormak bile o günü özel kılmaya yetecektir” diyor.

Metro Chef markasının kara midyelerini kullanarak hazırlayacağınız pratik bir salma, meze için ideal seçeneklerden.

Sohbetli masanın anahtarı meze

Her türlü içkiyle eşleşebilecek mezelerle donatılmış bir sofra, uzun masa sohbetlerinin ilk anahtarı olabilir. Bunun için Metro Türkiye’de çok başarılı ürünler var. Soğuk bir balık tabağı için Metro’nun füme Türk somonu tercih edilebilir. Palamut filetoyu evde sıcak füme yaparak veya taze Karadeniz hamsisini tuzlayıp hızlı marinesini hazırlayarak kalıpların dışına çıkabilirsiniz. Tereyağı sürülmüş ekmekle birlikte sunacağınız Gelibolu Selahattin Kemerli Konserveleri’nin sardalyası veya Metro Chef kara midyelerle hazırlanmış bir salma yine bu soğuk meze tabağını tamamlayabilecek detaylardan... Damağımızın daha alışkın olduğu çerkestavuğu, fava, patlıcan salatası gibi mezeler için de Metro reyonlarına bir göz atılabilir.

Peynir sunumlarını trüflü bal sos ya da kızılcık, incir gibi sos çeşitleriyle zenginleştirebilirsiniz.

En sevdiğimiz sokak lezzetlerini, sakatat yemeklerini ara sıcak ya da ana yemek olarak servis edebiliriz. Şenol, genelde bütün kokoreci fırın torbasına koyup kendi yağıyla birlikte fırında pişirdiğini anlatıyor. Yine hindiye alternatif bir ana yemek olarak da dana kaburgayı öneriyor: “120 derece fırında 3-4 saat pişirilmiş lokum kıvamdaki kaburga, patates püresi ve fırın sebzelerle servis edilebilir. Yine işini iyi yapan fırınlardan alınmış ekşi maya ekmekler ve çikolatalı yılbaşı pastaları sofranızı tamamlayacaktır. Gecenin sonuna da bir sürpriz saklamayı unutmayın. Kestane kebap tüm yüzleri güldürecektir.”

Egzotik meyveler, çikolata kutuları

Kutlama sofraları için menüsünden alışverişine kapsamlı bir rehber niteliğindeki Metro Türkiye Yılbaşı Kataloğu, bu yıl da hazır. Katalog sayesinde sofranız için pratik çözümlere ve malzeme listelerine hızlıca ulaşarak vakitten kazanabilirsiniz.

Bu seneki kataloğun ilhamıysa, İran’dan Eski Mısır’a, oradan da Anadolu’ya uzanan çetin yolculuğu boyunca tüm kadim medeniyetlerde kendine yer bulan eşsiz meyve; nar! Ulaştığı her toprakta yeniden doğabilmek için binlerce tohumunu yine kendi içinde saklayan narın bolluğu ve bereketi her sayfada ince ince işlenmiş. Canlı rengi ve kendine has lezzetiyle tat kattığı tariflere de yer verilmiş.

Dana kaburga, yılbaşı akşamı hindiye alternatif olarak tercih edebileceğiniz ana yemeklerden.

23 kategoriye bölünen katalogda raflardan yüzlerce ürün var. Mezeler, peynir ve şarküteri, egzotik meyveler, çikolata kutuları gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylar tek tek gruplanmış. Gıda alışverişinin yanı sıra; özenli sunumlar için kadeh, servis tabağı ve sosluk gibi sofra sunum ekipmanı da var. Ev partilerinde şıklığından ödün vermek istemeyenler için kendilerine ve sevdiklerine hediye edebilecekleri giyim alternatifleri de...

Ana yemek yanına hangi meze ve ara sıcakları sunacağına karar veremeyenler pratik hazır ürünler kısmına bakabilir. Adana içliköfte, peynirli somon sosis, pane kaplamalı mezgit fileto, yengeç dolması, avcı böreği, ahtapot bacağı gibi ürünler sofrada fark yaratırken zamandan da tasarruf etmek isteyenler için hazırlanmış. Kuru patlıcan dolması, zeytin salatası, humus, yaprak sarma, havuç tarator, acılı ezme gibi mezeler, evde yapmak yerine, Metro’dan hazır bir şekilde satın alınabilir. Soğuk başlangıçlarını deniz ürünlerinden tercih edenlerse havyar çeşitleri, midye dolma, füme somon seçenekleri, ıstakoz surimi, marine hamsi ve deniz ürünleri salatası gibi alternatif lezzetlere göz atabilir. Ana yemek için serbest gezen tavuk, yarım hindi, bıldırcın, ıstakoz, bütün kuzu pirzola, yarı pişmiş ve doğranmış işkembe, ciğer gibi çeşitler raflarda.

Peynir tabağı için...

Zengin bir sofranın olmazsa olmaz başlangıçlarından biri de bol çeşitli bir peynir tahtası... Peynirleri seçmeden önce Metro yılbaşı kataloğuna bakmayı ihmal etmeyin. İzmir tulumu, Mihaliç peyniri, Boğatepe gravyeri, Trakya eski kaşarı gibi yöresel peynir çeşitlerimizle veya gouda, burrata, emmental, Grana Padano parmesan gibi ithal çeşitlerle gösterişli bir peynir tabağı hazırlamak mümkün. Tüm bunları yine Metro’nun yılbaşı için özel olarak tasarladığı soslarla zenginleştirebilirsiniz. Trüflü bal sos, kızılcık sos, ceviz sos ve incir sos öne çıkanlardan... Rokfor gibi kokulu, aroması yüksek peynirlere ve füme balıklara trüflü bal sos yakışır. Olgunlaşmış Kars gravyeri, füme beyaz etler veya fırınlanmış hindiyle kızılcık sos... Hem tulum ve eski kaşar gibi lokal peynirler hem de kuru et çeşitleriyle uyum sağlayacak ceviz ve incir sos tamamlayıcı olarak tercih edilebilir. Şarküteri olarak da breasola, Bulgar sucuğu, İtalyan salamı, karabiberli füme et, rozbif gibi çok fazla çeşit mevcut. Dileyenler tabağa egzotik meyveler bölümünden çeşitlerle de renk katabilir.

Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’nun şefleri tarafından hazırlanmış narlı tariflerin yanı sıra fırında tavuk, içpilav, ızgara dana madalyon, çilekli milföy ve churros gibi yeni yıl sofralarına eşlik edecek lezzetlerin hazırlık ipuçları da yeni yıl kataloğunda mevcut.

FIRINDA BÜTÜN TAVUK

(6 kişilik)

NE LAZIM?

1 bütün tavuk 1 litre su

100 gr kereviz 300 gr soğan

200 gr havuç 30 gr sarımsak

120 ml krema 50 gr dömiglas sos 100 ml su 1 tutam tuz

1 tutam karabiber 4 defne yaprağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 tutam taze biberiye

1 tutam kekik

Salamura için;

5 litre su 50 gr tuz

100 gr şeker 100 gr portakal

50 gr limon 20 gr taze kekik

20 gr taze biberiye

m1 yıldız anason

2-3 kakule

2-3 karanfil

Sosu için;

100 ml nar suyu

20 gr esmer şeker

10 gr soya sosu

20 gr bal 50 ml su

NASIL YAPARIM?

Salamura için ikiye bölünmüş portakal ve limonu diğer malzemelerle birlikte tencereye alıp kaynatın. Altını kapayın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Bütün tavuğu içine yerleştirin ve en az 24 saat buzdolabında bekletin.

Sos için tüm malzemeleri tencereye ekleyin. Kısık ateşte koyu şerbet kıvamı alana kadar kaynatın. Altını kapatın ve oda sıcaklığına gelene kadar soğutun.

Tavuk için soğan, sarımsak, havuç ve kerevizi küp şeklinde doğrayın. Geniş bir tencereye kekik, biberiye, defne yaprağı, küp doğranmış sebzeler, 1 litre su ve baharatı koyun. 24 saat marine ettiğiniz tavuğu içine yerleştirin ve orta ateşte 15 dakika pişirin.

Tavuğu tencereden alıp fırın tepsisine yerleştirin. Önceden hazırladığınız sosu fırça yardımıyla tavuğun her yerine eşit şekilde sürün. 150 dereceye ısıtılmış fırında 1 saat pişirin.

Krema, 100 ml su ve dömiglas sosu karıştırarak pişirin. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve tavuğun yanında

servis edin.