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Hazırlıklar tamam mı?

#Yeniyıl#Sofra#Meze
Hazırlıklar tamam mı

Tatlı telaşın başladığı o son haftaya geldik... Yeni yıla sayılı günler kala herkesin programı yavaştan şekillenir, hediyeler alınır, keyifli ama yorucu bir sofra alışverişi maratonu başlar... Peki, peyniri, mezesi, şarküterisi, ekmeği derken eksikleri nereden tamamlamalı? Yorulmadan, nokta atışı iyi bir alışveriş için jürimizin favorilerini kaçırmayın!

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1- MISIR ÇARŞISI’NIN EN ÜNLÜSÜ
Cankurtaran Gıda, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

Geniş bir ürün yelpazesine sahipler. Tuba Şatana “Erzincan deri tulum (kilosu 118 lira) ve pastırma (kilosu 398 lira) için tek adresim burası” diyor, Deniz Alphan’a göre peynirleri çok özel. (0212) 527 14 74

2- MORTADELLA VE JAMBON
Kozmaoğlu, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

1968’den bu yana Dolapdere’de hizmet veren adreste domuz ürünleri de var. Prosciutto (kilosu 500 lira), mortadella (kilosu 270 lira), jambon (kilo fiyatı 370 lira), frankfurter sosis gibi şarküteri ürünlerini kendileri üretiyorlar. Didem Şenol ve Ebru Erke’nin tercihi. (0532) 465 00 67

3- ÇEŞİT ÇEŞİT MEZE
Tuşba Uzman Mezeci, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

Her sabah 30 taze meze tezgâhta yerini alıyor. Midye dolma ve topik gibi Ermeni mezeleri meşhur. Gamze Cizreli “Patlıcan salatası (kilosu 140 lira), çerkestavuğu, manda kaymağı nefis!” diyor. Teoman Hünal’sa taramayı öneriyor. (0212) 247 13 42

4- KEÇİ SÜTÜNDEN...
Tangala Peynirleri, Muğla

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Hazırlıklar tamam mı

2015’te kurulan marka, Avrupa, Kafkasya ve Ortadoğu peynirleri de üretiyor. Keçi sütünden kabuklu yumuşak peynirleri ‘mera’ (400 gramı  124 lira) ve küflüler (300 gram ‘tangazola’ 96 lira) tat ve görüntüsüyle peynir sunumlarına boyut atlatacak cinsten… Deniz Alphan ve Ebru Erke’nin önerisi...  (0533) 617 31 00

5- BALIK İŞLEME SANATI!
Tunç Balık, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

Somon fümesi (300 gramı 105 lira) Didem Şenol’un tercihi... Beyoğlu’ndaki işletmenin somon pastırması (200 gramı 70 lira) ve lakerdası (kilosu 200 lira) çok seviliyor, tarama ve isli uskumruları da ünlü. Türkiye’nin her yerine kargo gönderebiliyorlar. (0536) 601 09 72

6- YEREL PEYNİRLER
Antre Gourmet, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

Neşe Biber ve Berrin Bal Onur’un, Anadolu peynirlerinin peşine düşüp Cihangir’de kurduğu bu dükkânda yerel ve ithal artizan peynirler var. Ebru Erke ve Gamze Cizreli önerisi... 250 gram isli Çerkes peyniri 22.50 lira. (0538) 931 66 72

7- TESCİLLİ ÜRÜNLER
Alâ Dükkân, Karaman

Hazırlıklar tamam mı

Doğal yöntemlerle üretime gönül veren dükkân, Karaman merkezli ama çevrimiçi siparişle gönderim yapıyor. Deniz Alphan’ın önerisi coğrafi tescilli Karaman Divle obruk peyniri, kilosu 190 lira. (0338) 212 12 00

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8- KIRMIZI HAVYAR DA VAR
Reşat Balık Market, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

Taze balık ürünlerini kendileri işleyip satıyorlar. Teoman Hünal ve Deniz Alphan, lakerda (kilosu 250 lira), tarama ve kırmızı havyarını (100 gramı 250 lira) öneriyor. Beyoğlu ve Caddebostan’dalar... (0212) 293 60 91

9- YILBAŞI ÇÖREĞİ
Üstün Palmie Pastanesi, İstanbul

Hazırlıklar tamam mı

Bol mahlep ve damlasakızıyla hazırladıkları özel yılbaşı çörekleri (kilosu 74 lira) Tuba Şatana’nın favorisi... Önceden sipariş verirseniz, yeni yılda şans getirsin diye içine para ekleyebiliyorlar. (0212) 246 15 21

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10- SALATASI BİR BAŞKA!
Mezme, İstanbul

Kurtuluş’taki bu meze dükkânı için Tuba Şatana “İstanbul ve Antakya mutfağını birleştiren Mezme’nin tüm mezeleri harika ama bir zeytin salatası var ki başka kulvarda!” diyor. Halhalı zeytin, ceviz ve taze otlu salatanın 200 gramı 28 lira. (0541) 366 62 66

 

 

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#Yeniyıl#Sofra#Meze

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