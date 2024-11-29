Hatırı 40 yıl, keyfi bambaşka

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Türk kahvesi ve onunla ilişkili kültürel miras 2013 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

(UNESCO) tarafından Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi’ne dahil edildi. Yüzyıllardır sohbetlerin vazgeçilmezi, geleneklerin taşıyıcısı olan bu lezzet, yalnızca fincanda değil, mutfakta da yaratıcı dokunuşlarla buluşuyor. Kahve danışmanı ve gastronomi yazarı Cenk Girginol iyi bir kahve için püf noktalarını, değişik kahveleri, Sahrap Soysal ise lezzetli reçeteler paylaştı.

CENK GİRGİNOL’DAN TARİFLER

Lavanta kahvesi

Isparta’ya özgü bir yöntem. Yaklaşık 4-5 gram lavantayı bitki çayı yapar gibi sıcak suda demliyoruz. Ardından süzüyoruz ve oda sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. 80 ml (bir fincan) kadar Türk kahvesi pişirir gibi cezveye alıyoruz ve 8 gr kahveyle birlikte ocakta 2 dakika kaynatmadan, ilk kabarma anında alacak şekilde pişiriyoruz.

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Yandırma

İtalyan Affogato’nun Türk kahveli olanı diyebiliriz. 1-2 top hakiki sahleple yapılmış sade Maraş dondurması üzerine telvesiyle beraber bir fincan pişirdiğimiz Türk kahvesini ilave ediyoruz. Kahvenin telvesi ve sahlep harika bir lezzet ortaya çıkarıyor.

Cilveli kahve

Osmanlı’da kız isteme törenlerinde karşımıza çıkıyor bu kahve. Kavrulmuş badem taneli şekilde dövülüyor. Pişirdiğimiz Türk kahvesinin üzerine bol miktarda dövülmüş badem koyup, kaşıkla servis ediyoruz. Lezzeti harika oluyor. Kız isteme esnasında gelinin gönlünün damat adayında olduğu anlamına geliyor.

Kıvamında Türk kahvesi için…

- En fazla bir haftada tüketecek kadar kahve alınmalı.

- Ağzı sıkıca kapalı paketi bir kapta oda sıcaklığında saklamalı. Buzdolabına koyulmamalı.

- Göz kararıyla pişirilmez. Bir fincana 8 gr kahve ve 80 ml su ideal.

- Cezvede karıştırıp ocağa koyduktan sonra karıştırmamalı. mKahve kaynatılmamalı, kabarmaya başladığında ocaktan alınmalı.



- Bir dakika bekleyip içilmeli. Önce su içilip ağız temizlenir, sonra kahveden bir yudum alınır.

SAHRAP SOYSAL’DAN TARİFLER





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TÜRK KAHVELİ ÇEKİRDEK KURABİYE

NE LAZIM?

- 125 gr yumuşak tereyağı

- 1 su bardağı pudra şekeri

- 1 yumurta

- 1/2 su bardağı mısır nişastası

- 2 tatlı kaşığı kakao

- 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- Yaklaşık 2 su bardağı un

- 1-2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

NASIL YAPARIM?

- Oda sıcaklığındaki yağla tüm malzemeleri derin bir kaba koyup yoğurun. Çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Gerekirse 1-2 kaşık un daha ekleyebilirsiniz.

- Yeşil erik büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın, oval şekil verin (Medine hurması boyutunda).Ortalarına kürdanla çizik atın, kahve çekirdeği gibi görünecek.

- Kurabiyeleri fırın kâğıdı serilmiş tepsiye aralıklı olarak dizin.

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- 180 derecede ısıtılmış fırında 18-20 dakika pişirin. Çok pişirmeyin, çünkü bu kurabiye soğuduğunda çok sertleşir. Soğuduktan sonra üzerine Hindistan cevizi serpin.

TÜRK KAHVELİ SÜNGER BROWNİE

NE LAZIM?

- 2 yumurta

- 1 su bardağı esmer toz şeker

- 1 çay bardağı sıvıyağ

- 1 çay bardağı süt

- 1 yemek kaşığı Türk kahvesi

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 1 yemek kaşığı damla çikolata

- 1 su bardağı dolusu un

NASIL YAPARIM?

- Yumurta ve şekeri derin bir kaba koyup mikserin yüksek devriyle 3-4 dakika çırpın (şekerin erimesi lazım).

- Oda sıcaklığındaki süt ve sıvıyağı katıp bir dakika çırpın. Kahve, vanilya, kabartma tozu, damla çikolata ve unu ilave edip 1-2 dakika daha çırpın.

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- Kare bir borcama kenarları dışarı taşacak şekilde pişirme kâğıdı serin, üzerine sıvıyağ sürün.

- Kek hamurunu borcama aktarıp beş dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ayarladığınız fırında 30 dakika pişirin ve çıkarın.

- Keki kâğıdıyla birlikte borcamdan alıp tezgâhın üzerine koyun. Ilık hale gelince kare kare dilimleyip Hindistan ceviziyle süsleyin.