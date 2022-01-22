Haşlama mı olsun, kızartma mı?

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Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) yeni bir anket yaptık: Adana usulü haşlama içliköfte mi seversiniz, Antakya usulü kızartma mı?” Yüzde 54 oy alarak az bir farkla kazanan kızartma oldu ama gelen yorumlar çoğunlukla haşlama üzerineydi. Konu hararetlenince bu kez “Sizin damağınızı bayram ettiren içliköfte hangisi? Isırık aldığınız an içinden yağları süzülen haşlaması mı, yoksa çıtır kızartması mı? İnce uzun formda mı, yoksa yuvarlak mı? Limon sıkılmalı mı, sosla mı servis edilmeli, yoksa kendi başına daha mı lezzetli?” diye sorduk ve okurlarımızdan ‘rüya’ içliköftelerini anlatmalarını istedik. İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@deryacagdas: “Haş-la-maaaaa”

@oyaaytan: “İkisini de severim ama kızartma her zaman bir tık önde benim için. Uzun olanı tercih ediyoruz. Yuvarlak olanla pek karşılaşamıyoruz zaten. Limon asla. Gerçek tada ulaşmak için limona hayır.”

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@esralobut: “Haşlama”

@burakevlice: “Haşlama +1. Kızartma seven onu İstanbul gibi metropollerde falan yemiştir sadece. Sosyete içli köftesi :)”

@mg_tuna: “Birini tercih edip diğerini daha da içlendirmek istemedim. İkisini de yerim :)”

@mervetaymis: “İkisi de şa-ha-ne ve kesinlikle limon eşliğindeee”

@rattco: “Bu bir tartışma konusu değil bence. Tabii ki haşlama. Hatta içine turunç sıkıp yemek lazım.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

Birçok farklı bölgemizde sevilerek yapılan içliköfte, içinde kullanılan malzemeler ve pişirme teknikleriyle birbirinden ayrılıyor...

ADANA İÇLİKÖFTESİ - HAŞLAMA





- Dışı için esmer ince bulgur veya setik, irmik, beyaz un, dövülmüş yağsız dana eti, tuz, kimyon, karabiber, yumurta, su ve biber salçası kullanılıyor. Harcındaysa yağsız koyun eti kıyması, biber salçası, mor kuru soğan, karabiber, tuz, bitkisel yağ

ve maydanoz oluyor.

- Özel bir el hareketiyle defalarca döndürülerek açılan dış hamurdan elde edilen köftelere yuvarlağa yakın bir biçim veriliyor. İçi doldurulduktan sonra kapatılarak limonlu suda haşlanıyor. Servis edilirken isteğe bağlı olarak yufka ekmek, ayran, acı süs biber turşusu ve limon eşlik ediyor.

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NOT: Malatya, Mardin, Kahramanmaraş, Mersin, Siirt gibi illerimiz de haşlama usulü hazırladıkları içliköfteyle öne çıkıyor.

ANTAKYA İÇLİKÖFTESİ - KIZARTMA





- Dışında ince bulgur ve yağlı kıymayla hazırlanıyor. Harcında ceviz içi, zeytinyağı, soğan ve kıyma kullanılıyor. Hamur uzun şekli verildikten sonra harcıyla dolduruluyor ve iki uçtan kapatılıyor. Yağda kızartılıyor veya bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor.

- Antakya’da tepside oruk da meşhur. Bu versiyonda dış hamur tepsiye elle yayılıyor, bol kıymalı iç harçla kaplanıyor. Bir kat daha hamur yayılıp fırına veriliyor.

NOT: Kızartma usulü Gaziantep ve Urfa’da da yaygın. Antep’te harcı sadeyağ veya sıvıyağda kavrulan kıymayla hazırlanıyor. Kuru soğan, ceviz içi, Antep fıstığı ve baharat da katılıyor. İki ucundan kapanıp elips şekli verildikten sonra kızartılıyor.