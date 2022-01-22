Haşlama mı olsun, kızartma mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: 'Aşkım, ne olur ses ver'#Kuzey Çevre Otoyolu
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Haşlama mı olsun, kızartma mı?

#İçli Köfte#Haşlama#Kızartma
Haşlama mı olsun, kızartma mı

İçliköfte, iç harcı ve el becerisi isteyen geleneksel şekliyle zahmetli ve bir o kadar kıymetli bir lezzet. Daha çok Güneydoğu illerimizle özdeşleşen bu yemeğin yapımı şehirden şehre farklılık gösterebiliyor. Sosyal medya hesabımızdan sorduk: “Haşlamasını mı daha çok seviyorsunuz, yoksa kızartmasını mı? Hangisine hayır diyemiyorsunuz ve neden?”

Haberin Devamı

Instagram hesabımızda (@hurriyetlezzetlihayat) yeni bir anket yaptık: Adana usulü haşlama içliköfte mi seversiniz, Antakya usulü kızartma mı?” Yüzde 54 oy alarak az bir farkla kazanan kızartma oldu ama gelen yorumlar çoğunlukla haşlama üzerineydi. Konu hararetlenince bu kez “Sizin damağınızı bayram ettiren içliköfte hangisi? Isırık aldığınız an içinden yağları süzülen haşlaması mı, yoksa çıtır kızartması mı? İnce uzun formda mı, yoksa yuvarlak mı? Limon sıkılmalı mı, sosla mı servis edilmeli, yoksa kendi başına daha mı lezzetli?” diye sorduk ve okurlarımızdan ‘rüya’ içliköftelerini anlatmalarını istedik. İşte, gelen yanıtlardan bazıları...

@deryacagdas: “Haş-la-maaaaa”

@oyaaytan: “İkisini de severim ama kızartma her zaman bir tık önde benim için. Uzun olanı tercih ediyoruz. Yuvarlak olanla pek karşılaşamıyoruz zaten. Limon asla. Gerçek tada ulaşmak için limona hayır.”

Haberin Devamı

@esralobut: “Haşlama”

@burakevlice: “Haşlama +1. Kızartma seven onu İstanbul gibi metropollerde falan yemiştir sadece. Sosyete içli köftesi :)”

@mg_tuna: “Birini tercih edip diğerini daha da içlendirmek istemedim. İkisini de yerim :)”

@mervetaymis: “İkisi de şa-ha-ne ve kesinlikle limon eşliğindeee”

@rattco: “Bu bir tartışma konusu değil bence. Tabii ki haşlama. Hatta içine turunç sıkıp yemek lazım.”

ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

Birçok farklı bölgemizde sevilerek yapılan içliköfte, içinde kullanılan malzemeler ve pişirme teknikleriyle birbirinden ayrılıyor...

ADANA İÇLİKÖFTESİ - HAŞLAMA

Haşlama mı olsun, kızartma mı

- Dışı için esmer ince bulgur veya setik, irmik, beyaz un, dövülmüş yağsız dana eti, tuz, kimyon, karabiber, yumurta, su ve biber salçası kullanılıyor. Harcındaysa yağsız koyun eti kıyması, biber salçası, mor kuru soğan, karabiber, tuz, bitkisel yağ
ve maydanoz oluyor.

- Özel bir el hareketiyle defalarca döndürülerek açılan dış hamurdan elde edilen köftelere yuvarlağa yakın bir biçim veriliyor. İçi doldurulduktan sonra kapatılarak limonlu suda haşlanıyor. Servis edilirken isteğe bağlı olarak yufka ekmek, ayran, acı süs biber turşusu ve limon eşlik ediyor.

Haberin Devamı

NOT: Malatya, Mardin, Kahramanmaraş, Mersin, Siirt gibi illerimiz de haşlama usulü hazırladıkları içliköfteyle öne çıkıyor.

ANTAKYA İÇLİKÖFTESİ - KIZARTMA

Haşlama mı olsun, kızartma mı

- Dışında ince bulgur ve yağlı kıymayla hazırlanıyor. Harcında ceviz içi, zeytinyağı, soğan ve kıyma kullanılıyor. Hamur uzun şekli verildikten sonra harcıyla dolduruluyor ve iki uçtan kapatılıyor. Yağda kızartılıyor veya bakır tepsilerde odun ateşinde pişiriliyor.

- Antakya’da tepside oruk da meşhur. Bu versiyonda dış hamur tepsiye elle yayılıyor, bol kıymalı iç harçla kaplanıyor. Bir kat daha hamur yayılıp fırına veriliyor.

NOT: Kızartma usulü Gaziantep ve Urfa’da da yaygın. Antep’te harcı sadeyağ veya sıvıyağda kavrulan kıymayla hazırlanıyor. Kuru soğan, ceviz içi, Antep fıstığı ve baharat da katılıyor. İki ucundan kapanıp elips şekli verildikten sonra kızartılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçli Köfte#Haşlama#Kızartma

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe