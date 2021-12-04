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Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin!

#Lahmacun#Restoran #En İyiler
Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

Kimimiz içine limon sıkıp yeşilliğini koyduktan sonra dürüm yapar, kimimiz o çıtır çıtır kenarlarını şöylece bir katlayıp hemen keyfini sürer. Kalabalık grupların kurtarıcısı, öğrenci evlerinin vazgeçilmezi... Lüks kebapçıda da var, mahalledeki esnafta da... Antepliler sarımsakla, Urfalılarsa soğanla hazırlıyor. Herkesin kalbindeki birinci farklı. Peki, en iyisi ve iç harcı en bol olanı nerede yenir? Uzman jürimize sorduk.

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1- SOĞANLI DA VAR, SARIMSAKLI DA...
Öz Kilis Kebap ve Lahmacun Salonu, İstanbul

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

Sirkeci’de kurulan işletme 1982’den beri Fatih’teki yerinde. Oğuz Yenihayat ve Ebru Erke’nin favorisi, odun ateşinde sarımsaklı lahmacun (12 lira) Soğanlısını da yapıyorlar. (0212) 523 74 11

2- 60 YILLIK İSTANBUL KLASİĞİ
Tatbak, İstanbul

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

Lahmacun denince akla gelen ilk adreslerden… Nişantaşı’ndaki mekânda yöresel Gaziantep lezzetleri servis ediyorlar. Sarımsaklı lahmacun kuzu ve dana etiyle hazırlanıyor, odun ateşinde pişiyor. Adnan Şahin ve Gamze Cizreli’nin favorisi... Fiyatı 15 lira. (0212) 246 13 06

 

3- KADIKÖY’ÜN UĞRAK NOKTASI
Borsam Taşfırın, İstanbul

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

1968’den bu yana Kadıköy’ün vazgeçilmezi... Etler Trakya’dan geliyor ve dana kaburganın ‘boşluk’ kısmından hazırlanıyor. Urfa usulü harcında isot var. Somer Sivrioğlu’na göre çıtır hamuruyla öne çıkıyor. Fiyatı 12.5 lira. (0216) 349 43 23

4- HARCI BOL İSOTLU
Çulcuoğlu Baklava & Restaurant, Şanlıurfa

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Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

Çulcuoğlu’nda lahmacunlar Urfa’da yetişen koyun ve kuzuların boşluk kısmından elde edilen etlerle hazırlanıyor. Sonra zırhta çekiliyor. Adnan Şahin’e göre bol soğanlı ve isotlu coğrafi tescilli Urfa lahmacununu en iyi yapan adreslerden. Fiyatı 12 lira. (0505) 320 95 95

5- İNCECİK VE ÇITIR ÇITIR
Üçler Kebap Lahmacun, Gaziantep

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

1942 yılından bu yana hizmet veren işletme, kentin en eski lezzet duraklarından...  Antep usulü lahmacun 12 lira. Et, soğan ve sebzelerle hazırlanan alternatif versiyonuysa (14 lira) Erdal İpekeşen’in favorisi. “Az yağlı, incecik ve çıtır çıtır” diye anlatıyor. (0342) 341 23 23

6- ETLER MARDİN’DEN
Mahir Lokantası, İstanbul

Şişli’deki lokantanın lahmacunu incecik ve çıtır çıtır (16.5 lira). Dana tranş ve kuzu karışımı ete soğan ve kara isot eklenerek yapılıyor. Etleriyse  Mardin’den geliyor. Taş fırında pişen lahmacunlarını Gamze Cizreli ve Oğuz Yenihayat öneriyor. (0212) 234 93 94

7- DİĞER ADI BARDAKALTI
Yeşilova Kebap ve Lahmacun Salonu, Tarsus

İşletmeyi özel kılan ‘bardakaltı’  veya ‘kuşgözü’ olarak da bilinen minik Tarsus lahmacunları... Somer Sivrioğlu’nun favorisi olan bu lahmacunların harcı çok bol... Kaburga arası etler, soğan ve baharatla marine ediliyor; odun ateşinde pişiyor. Porsiyonu 40 lira. (0324) 624 20 52

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8- ANKARA’DA ÇOK SEVİLİYOR
Urfalı Hacı Mehmet, Ankara

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

1972’de Gaziantep’te açılan işletmenin Ulus’taki şubesi, yıllardır Ankaralıların en sevdiği adreslerden... Kuzu pirzola eti ve isotla hazırladıkları soğanlı lahmacunları (18 lira). Gamze Cizreli’nin önerisi... (0312) 311 92 42

9- ÜÇ ÇEŞİDİ DE VAR
Sıralı Kebap, Antalya

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

Antep usulü, Urfa usulü ve nar ekşili-cevizli olmak üzere üç çeşit lahmacunları (29 lira) var. Erdal İpekeşen, incecik açılmış hamurlu bu lahmacunları tatmanızı öneriyor. Diğer şubeleri Ankara’da... (0242) 323 21 23

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10- YUMUŞAK HAMURLU
Baba Kebap, Adana

Harcı bol olsun, odun ateşinde pişsin

Adnan Şahin’e göre kuzu kıymayla hazırlanıp odun ateşinde pişen lahmacunların sırrı, kullanılan malzemenin tazeliği. Antep ve Adana usulü olmak üzere iki çeşitleri var. 5’li Adana lahmacun fiyatı 33 lira. (0322) 429 37 01

 

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#Lahmacun#Restoran #En İyiler

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